Skvělá zpráva o smrti nástupce Usámy bin Ládina ve vedení al-Káidy má zásadní chybu, že přichází o patnáct let později, než aby měla nějaký skutečný význam. Ajmán Zavahrí byl mozkem al-Káidy a jemu se v hlavě vylíhl nápad, že by se dalo zaútočit na USA ve velkém a letadly to napálit do symbolů americké moci, ať to byl Bílý dům, Pentagon, či mrakodrapy v New Yorku.