Britská armáda pozastavila používání obrněných vozů Ajax. Vojákům v nich bylo špatně

Britská armáda pozastavila používání obrněných vozů Ajax poté, co se vojákům udělalo při cvičení nevolno z nadměrného hluku a vibrací, informovala BBC. Obrněná vozidla jsou vyráběná v jižním Walesu a zpráva o přerušeném provozu přichází pár dnů poté, co britská vláda oznámila, že je přesvědčena o zájmu spojenců z NATO o koupi těchto vozidel.
„Malý počet vojáků pocítil nevolnost z příliš velkého hluku a vibrací poté, co se zúčastnili cvičení v obrněném vozidle Ajax,“ informovalo ministerstvo obrany.

Tento problém se podle něj týkal přibližně 30 lidí. Několik z nich stále ošetřují, zbytek lékaři uznali za způsobilé výkonu služby. Podle deníku The Times někteří vojáci po přibližně 15minutové jízdě ve vozidlech zvraceli, jiní se nekontrolovatelně třásli.

Ministerstvo obrany tento měsíc vozidla označilo za bezpečná. Po víkendovém cvičení ale náměstek pro obrannou připravenost a průmysl Luke Pollard požádal armádu, aby pozastavila veškeré používání vozů Ajax pro výcvik a vojenská cvičení, zatímco bude vyšetřovat víkendové události. „Malý počet testů vozidel bude pokračovat, aby bylo možné identifikovat a vyřešit případné problémy,“ upřesnilo ministerstvo obrany.

Prodej drog financuje Putinovu válku. Britové rozkryli síť vedoucí z ulic na frontu

Pollard na začátku listopadu řekl, že vozy Ajax jsou nejmodernějšími středně těžkými obrněnými vozidly na světě. „Máme k dispozici více než celou eskadru připravenou k nasazení, připravenou bojovat a připravenou zvítězit. Další jsou na cestě,“ doplnil.

Britská armáda měla obrněné vozy Ajax původně začít používat v roce 2019. Vývoj se však zpozdil, protože při testování vozidel vibrace způsobily vojákům zranění.

Z plánovaných 589 vozů Ajax vyrobila společnost General Dynamics zatím přes 160. Před pozastavením jejich používání odhady uváděly, že se plné provozní kapacity programu nepodaří dosáhnout ještě čtyři roky. Ajax má nahradit obrněná vozidla CVR(T), která britská armáda používá od roku 1971.

