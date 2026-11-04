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Zemřel bavorský vicepremiér. Našli ho v berlínském hotelu

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  22:19aktualizováno  22:25
Bavorský vicepremiér Hubert Aiwanger (29. srpna 2023)

Bavorský vicepremiér Hubert Aiwanger (29. srpna 2023) | foto: AP

Bavorský vicepremiér Hubert Aiwanger (3. září 2023)
Hubert Aiwanger, náměstek předsedy vlády a bavorský zemský ministr...
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Bavorský vicepremiér a šéf strany Svobodní voliči (FW) Hubert Aiwanger (8....
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Bavorského vicepremiéra a ministra hospodářství Huberta Aiwangera našli mrtvého v hotelu v centru Berlína. Informoval o tom deník Bild s odvoláním na zdroje z bavorské vlády a berlínské policie. Příčina úmrtí zatím není známá.

Dlouholetý předseda Svobodných voličů (Freie Wähler) ve středu chyběl na slavnostním otevření hlavní kanceláře strany v Berlíně. Podle zdrojů Bildu se necítil dobře a zůstal v hotelu Neuer Fritz, kde byl později nalezen mrtvý.

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Aiwanger se narodil 26. ledna 1971 v dolnobavorském Ergolsdbachu. Vyrůstal na farmě a vystudoval zemědělství na Vysoké škole aplikovaných věd ve Freisingu. Do čela bavorských svobodných se postavil v roce 2006, o čtyři roky později převzal vedení strany i na spolkové úrovni.

Do bavorského zemského sněmu Aiwanger poprvé vstoupil v roce 2008. Po zemských volbách v roce 2018 se stal ministrem hospodářství, zemského rozvoje a energetiky a zároveň vicepremiérem. Konzervativní politik patřil podle Bildu k ostrým kritikům rozhodnutí Evropské unie.

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Témata: Freising, Hotel, Bild, Berlín

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