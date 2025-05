Air Force One je jedním z nejznámějších symbolů prestiže amerického prezidenta a odrazem moci země ve světě. Když letí přes území jiného státu, doprovázejí ho na důkaz úcty tamní stíhačky jako kdysi husaři ekvipáž s monarchou. Teď ale na tom letadle bude vedle americké vlajky také neviditelný nápis Dárek katarského emíra, podobně, jako je na pytlích rýže rozdávaných hladovějícím v Somálsku napsáno: Darováno americkým lidem.

Ale má to jednu zásadní vlastnost. „Byl bych hloupý, kdybych řekl ne, nechceme letadlo zadarmo,“ prohlásil před časem Trump a dodal, že je to od Kataru „hezké gesto“.

Je to dárek za čtyři sta milionů dolarů. No neber to.