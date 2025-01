Tragický Potomac. Do řeky spadlo letadlo i v roce 1982, zemřelo 78 lidí

Tragédie letounu společnosti Air Florida, který se krátce po startu zřítil do ledové vody řeky Potomac ve Washingtonu. (leden 1982) | foto: Profimedia.cz

Bylo 13. ledna 1982, když se stroj společnosti Air Florida snažil vzlétnout z washingtonského národního letiště, jen dvě míle od Bílého domu. Narazil ale do mostu a poté se zřítil do ledové vody. Na palubě bylo 74 cestujících a pět členů posádky.

Příběh popisuje například web History.com. Letoun přiletěl do Washingtonu z Miami a měl se po krátké zastávce vrátit do Ft. Lauderdale.

Washingtonské národní letiště však dočasně uzavřel sníh. Po jeho otevření bylo letadlo odmrazeno nemrznoucí chemickou směsí, ale stále čekalo na povolení ke vzletu. To se protáhlo až na 45 minut, než se našla jediná použitelná ranvej.

Pilot Larry Wheaton, který podle webu Nbcwashington.com nikdy předtím ve sněhu neletěl, aniž by prohlédl své letadlo, už nechtěl dál zdržovat let.

Nečekal na další odmrazování, ačkoli se mu nepodařilo zapnout vlastní odmrazovací systém letadla.

O situaci tehdy diskutoval s druhým pilotem Rogerem Pettitem a ten chtěl let zrušit. Než se totiž letadlo dostalo na start, bylo opět pokryté sněhem a ledem.

Po startu se letoun začal prudce třást, dosáhl výšky jen několika stop a o 30 sekund později narazil do mostu 14th Street přes řeku Potomac – necelou míli od ranveje. Přitom narazil do sedmi aut jedoucích po přeplněném mostě, než spadl do ledové vody.

Později se zjistilo, že 73 lidí při nárazu zemřelo, z letounu se podařilo dostat jen šesti přeživším. Zemřeli i čtyři motoristé.

Záchranné práce tehdy ztěžoval také provoz ve Washingtonu, záchranáři se na místo nehody dostávali jen ztěžka. Přeživším následně začal pomáhat policejní vrtulník.

Předával lano ostatním, sám ve vodě utonul

Nehoda přinesla i jeden velmi silný příběh. Arland Williams byl jedním ze šesti přeživších, ale v ledové řece předával záchranné lano ostatním místo toho, aby se snažil zachránit sám. Zemřel utonutím.

Dalším hrdinou byl pak svědek tragédie Lenny Skutnik. Ten se do řeky spolu s dalším svědkem vrhnul poté, co se jeden z přeživších nedokázal udržet lana, které mu Williams podal. Skutnik k dotyčnému doplaval, aby mu pomohl.

Most byl následně přejmenován na Arland D. Williams Memorial Bridge „Můžete žít s obrovskou hrdostí,“ řekl následně prezident Ronald Reagan Williamsově rodině, když muže v Oválné pracovně Bílého domu in memoriam vyznamenával Zlatou medailí za záchranu života. Williamsovi bylo 46 let.

Washingtonské národní letiště pak nese jméno Ronalda Reagana od roku 1998.