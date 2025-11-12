Že ruský robot nebude zrovna Terminátor, bylo jasné už z prvních momentů, kdy Aidol důchodcovským způsobem nastoupil na pódium za zvuků slavného motivačního songu z filmu Rocky. Doprovázeli jej dva vývojáři. Stroj budoucnosti udělal několik vrávoravých kroků, na chvilku se zastavil a rozpačitě zvedl ruku.
Následně pokračoval v tom, co čím dál víc vypadalo jako chůze muže, který to přehnal s vodkou. Nato se zhroutil. Vývojáři se k němu rychle rozeběhli. AIdol se na zemi chvíli vlnil jako velryba na suchu, zatímco dva muži se jej snažili dát do pořádku.
Bylo patrné, že robot se při pádu rozpadl na více kousků. Zoufalou situaci se pokusil vyřešit další muž, který vzal plachtu, aby padlého robota zakryl. To vše za hudby stoupající ke svému vyvrcholení, jež celému bizarnímu dění dala až parodický nádech, jako kdyby ji dodatečně doplnil nějaký sarkastický tvůrce memů.
Mohlo za to osvětlení, tvrdí tvůrce
Vladimir Vituchin, generální ředitel společnosti Idol, jež za robotem stojí, uvedl, že k pádu mohlo dojít kvůli nedostatečnému osvětlení v místnosti. Stereokamery robota jsou podle něj citlivé na světlo.
„Je to učení v reálném čase, kdy se dobrá chyba promění v poznání a špatná chyba ve zkušenost. Doufám, že se tato chyba promění ve zkušenost,“ uvedl Vituchin.
Idol se chlubí, že Aidol je ze 77 procent sestavený ze součástek domácí výroby. Společnost by podíl chtěla ještě navýšit na 93 procent.
Vývojáři tvrdí, že robot dovede díky devatenácti servomotorům vyjádřit více než tucet základních emocí a stovky mikrovýrazů. „Robot se může usmívat, přemýšlet a být překvapený – stejně jako člověk,“ prohlásil Vituchin. Jeho společnost hodlá roboty dodávat do továren, ale i jako obsluhu v bankách či na letištích.
Ponižující video padlého robota však vyvolává otázku, zda Rusové vůbec dovedou držet krok s konkurencí. Uvést plně funkčního humanoidního robota do provozu se zatím nedaří ani takovému technologickému gigantovi, jako je Tesla nejbohatšího člověka na světě Elona Muska. I jeho robot Optimus se stává na sítích terčem výsměchu. „Rusové nějak udělali dokonce horšího robota než Elon Musk,“ zní například titulek jednoho článku.