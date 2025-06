Zní to sice hrozivě, ale pořád je to poněkud odtažité, asi jako bouře na Marsu. Jako by se nás to osobně netýkalo. Možná to ale už začalo. Přinejmenším se „něco“ děje.

Sami tvůrci přelomových technologií hlásí, že ty nejpokročilejší modely se začaly chovat „nějak divně“. Lžou, intrikují, a dokonce vyhrožují svým tvůrcům, aby dosáhli svého.