Jak Trump neurazil královnu a USA s Británií se zkoušejí spojit v supervelmoc AI

Americký prezident Donald Trump ve Windsoru během oficiální návštěvy Velké Británie s králem Karlem III. (17. září 2025)

Milan Vodička
V cirkusu kolem návštěvy Donalda Trumpa u krále Karla úplně zanikne, že Amerika a Británie se spojují v největší světovou supervelmoc v budoucích technologiích. Má to být na celá desetiletí.

Ještě než Trump přistál, tuto nicotnost dokonale přebily jeho fotky s Jeffreym Epsteinem, které čtyři aktivisté promítali na hradební věž královského zámku Windsor.

Takže zaniklo dokonce to, že Trump přivezl letadlo plné miliardářů nejzvučnějších jmen, kteří chtějí s Británií vytvořit novou mocnost v oboru umělé inteligence a kvantové umělé inteligence, což má být ještě něco mnohem chytřejšího.

Zní to celé jako trumpovština, v níž i tma je úžasná a fantasticky černá. Ale něco se zřejmě dalo do pohybu, i když je ve hvězdách, jak to dopadne.

