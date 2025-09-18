Ještě než Trump přistál, tuto nicotnost dokonale přebily jeho fotky s Jeffreym Epsteinem, které čtyři aktivisté promítali na hradební věž královského zámku Windsor.
Takže zaniklo dokonce to, že Trump přivezl letadlo plné miliardářů nejzvučnějších jmen, kteří chtějí s Británií vytvořit novou mocnost v oboru umělé inteligence a kvantové umělé inteligence, což má být ještě něco mnohem chytřejšího.
Zní to celé jako trumpovština, v níž i tma je úžasná a fantasticky černá. Ale něco se zřejmě dalo do pohybu, i když je ve hvězdách, jak to dopadne.