Deus in machina. Ve Švýcarsku si lidé mohou v kapli povídat s AI Ježíšem

AI Ježíš, který umí 100 jazyků, se nastěhoval do kaple z 12. století. Nakonec tam ale zůstane jen přechodně. Teolog Marco Schmid ho považuje za experiment. Spolupracoval na něm s místní univerzitou. (24. srpna 2022) | foto: Profimedia.cz

„Diskutovali jsme o tom, jaký avatar by to měl být – teolog, člověk, nebo světec? Pak jsme si ale uvědomili, že nejlepší postavou by byl sám Ježíš,“ uvedl Schmid.

Nejprve AI Ježíš načerpal náboženské texty a pak dostal obvyklou podobu s dlouhými vlasy. Návštěvník se usadil ve zpovědnici a komunikoval s chatbotem přes mříž. Neměl se ale zpovídat ani mu sdělovat osobní údaje.

Za dva měsíce si s AI Ježíšem promluvilo asi tisíc lidí včetně muslimů nebo turistů z Číny a Vietnamu. 230 z nich hodnotilo setkání pozitivně. Jiní si ovšem stěžovali, že se hologram opakuje, vyjadřuje se banálně a používá klišé.

Schmid řekl, že experiment kritizovala také církev. Nelíbilo se jí, že se AI Ježíš nachází přímo ve zpovědnici. Na druhou stranu teologa zarazilo, že církev podstoupila riziko, že umělá inteligence třeba nebude odpovídat v souladu s jejím učením. Avatar proto nejprve prošel testy.

„Nikdy jsme neměli dojem, že by říkal divné věci,“ popsal Schmid. „Nasadit takového Ježíše natrvalo, to bych nedělal. Protože zodpovědnost by byla příliš velká,“ dodal. Podle něj ale experiment ukázal, že lidi více zajímá Bible než svátosti a rituály na mších.

„Je to opravdu snadný, přístupný nástroj, se kterým můžete mluvit o náboženství, křesťanství a víře,“ vysvětlil teolog. Byl by rád, kdyby avatar po svém působení v Lucernu zůstal vícejazyčnou duchovní příručkou, která by zároveň odpovídala na otázky.