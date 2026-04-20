„Ahoj, všichni... Tak jak si zatím užíváte výlet?“ zeptal se Hunter Perrin výletníků, když mu nečekaně přistáli na zahradě. Pilot Perrinovi a jeho manželce řekl, že musel nouzově přistát, protože zeslábl vítr.
„Překvapuje mě, že jste minuli stromy,“ poznamenala Jenna Perrinová, která podle lokální pobočky stanice Fox News v sobotu ráno obdržela notifikaci z bezpečnostní kamery na zahradě, načež jim na dveře zaklepal soused a upozornil je na neobvyklou návštěvu.
Balon se nakonec podařilo přepravit na nedalekou ulici, kde jej výletníci složili. Celé akci přihlíželi sousedé z širokého okolí. „Potkali jsme mnoho sousedů, které jsme dosud neznali,“ uvedla Perrinová. „Všichni vyšli ven a snažili se zjistit, co se stalo,“ dodal její manžel.
Incident se obešel bez zranění a hmotných škod.
Temecula
