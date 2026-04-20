Ahoj, jak si užíváte výlet? Manželům přistál horkovzdušný balon na zahradě

Autor: ,
  12:08
Nečekaná návštěva o víkendu překvapila jeden kalifornský pár. Na zahradě ve městě Temecula jim totiž nouzově přistál horkovzdušný balon se 13 lidmi. Naštěstí se kuriózní incident obešel bez zranění.

„Ahoj, všichni... Tak jak si zatím užíváte výlet?“ zeptal se Hunter Perrin výletníků, když mu nečekaně přistáli na zahradě. Pilot Perrinovi a jeho manželce řekl, že musel nouzově přistát, protože zeslábl vítr.

„Překvapuje mě, že jste minuli stromy,“ poznamenala Jenna Perrinová, která podle lokální pobočky stanice Fox News v sobotu ráno obdržela notifikaci z bezpečnostní kamery na zahradě, načež jim na dveře zaklepal soused a upozornil je na neobvyklou návštěvu.

Balon se nakonec podařilo přepravit na nedalekou ulici, kde jej výletníci složili. Celé akci přihlíželi sousedé z širokého okolí. „Potkali jsme mnoho sousedů, které jsme dosud neznali,“ uvedla Perrinová. „Všichni vyšli ven a snažili se zjistit, co se stalo,“ dodal její manžel.

Incident se obešel bez zranění a hmotných škod.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Exposlanec Feri znovu u soudu. Oběť vypovídala, svědek nedorazil

Soud projednal případ bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného z dalšího...

V pondělí pokračuje soud s bývalým poslancem TOP 09 Dominikem Ferim. Ten je obžalován ze znásilnění, ke kterému údajně došlo někdy během roku 2015. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která...

20. dubna 2026  9:45,  aktualizováno  12:18

Japonsko po silném zemětřesení zasáhla vlna tsunami. Chvělo se i Tokio

Přímý přenos
Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varovaly před vlnou tsunami. (20....

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,5, uvedly úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. Nejvážněji bylo zatím...

20. dubna 2026  10:18,  aktualizováno  12:13

Spěch se nevyplatil. Policisté ukázali, jak řidiči před nimi předjížděli na plné čáře

Policisté nachytali řidiče při předjíždění přes plnou čáru

Množství zatáček a nepřehledné horizonty činí ze silnice I/54 mezi Slavkovem u Brna a Žarošicemi nebezpečnou cestu, na které za posledních pět let napočítala policie skoro stovku dopravních nehod se...

20. dubna 2026  12:13

Ahoj, jak si užíváte výlet? Manželům přistál horkovzdušný balon na zahradě

Horkovzdušný balon nouzově přistál na zahradě rodinného domu v Kalifornii

Nečekaná návštěva o víkendu překvapila jeden kalifornský pár. Na zahradě ve městě Temecula jim totiž nouzově přistál horkovzdušný balon se 13 lidmi. Naštěstí se kuriózní incident obešel bez zranění.

20. dubna 2026  12:08

Dva mrtví při divokém předjíždění. Opilý viník vyvázl nezraněný, stíhá ho policie

Při nehodě dvou aut na Semilsku zemřeli dva lidé. (21. září 2021)

Kriminalisté obvinili z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky třicetiletého muže. Stíhají ho za to, že před půl rokem při řízení v opilosti způsobil ve Valteřicích na Semilsku...

20. dubna 2026  12:07

Ropné giganty investují miliardy do vzdálených vrtných lokalit. Vyhýbají se válce

Logo ExxonMobilu na newyorské burze cenných papírů.

Exxon Mobil, Chevron a další energetické společnosti urychlují hledání nových ložisek ropy a zemního plynu daleko od nebezpečí války na Blízkém východě. Obracejí svou pozornost k Africe a Jižní...

20. dubna 2026  12:06

Urážky i bodání nůžkami a nožem. Žárlivá žena roky surově týrala druha, ten to trpěl

Premium
Dvaapadesátiletou ženu odsoudil krajský soud ve Zlíně ke dvanácti letům vězení...

Dvaapadesátiletou ženu odsoudil Krajský soud ve Zlíně k vězení a ochranné psychiatrické léčbě. Od roku 2018 až do loňského září psychicky i fyzicky opakovaně týrala svého partnera. Nakonec jej...

20. dubna 2026  11:57

Vláda projednává novelu stavebního zákona po potížích s digitalizací

Přímý přenos
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.a vicepremiér Karel Havlíček...

Vláda projednává novelu stavebního zákona, kterou předložila jako poslanecký návrh ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Počítá s prodloužením přechodného období, v němž nebude povinné...

20. dubna 2026  5:15,  aktualizováno  11:55

Ve městě loupí maskovaní Ukrajinci, šíří se příspěvek. Policie fámu vyvrací

Ilustrační snímek

Policie odmítla informace, že by se v Karlových Varech zvýšila násilná kriminalita. Reaguje tak na příspěvky na sociálních sítích, které informují o loupežích maskovanou skupinou ukrajinsky mluvících...

20. dubna 2026  11:54

Bude to největší koaliční střet, řekl Turek k přípravě rozpočtu na příští rok

Filip Turek (Motoristé) přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné...

Tvrdý boj v koalici o podobu státního rozpočtu na příští rok předvídá vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek, poslanec za Motoristy sobě a jejich čestný prezident. „Bude...

20. dubna 2026  11:24

Zloděj se podhrabal do kolárny. Chtěl jsem tam jen přespat, lhal potom policii

Důkaz, jak se zloděj dostal do kolárny v Orlové. Pohrabal se. (20. dubna 2026)

Poměrně hodně úsilí vyvinul mladý muž v Orlové na Karvinsku, aby vnikl vniknutí do uzamčené kolárny. Když to nešlo jinak, tak se podkopal. Jenže pak policistům tvrdil, že uvnitř chtěl jen přespat. Se...

20. dubna 2026  11:20

Václav Moravec udělal další krok k vlastnímu pořadu, založil firmu na podcasty

Moderátor Václav Moravec

Václav Moravec se přiblížil ke vzniku vlastního pořadu. Obchodní rejstřík 30. března zapsal společnost Moravec Media, jejímž jediným majitelem a jednatelem je právě Moravec, informuje server Médiář....

20. dubna 2026  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.