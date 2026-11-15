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Královna zločinu ve vlnách. Jak Agatha Christie propadla surfování

Lukáš Linhart
Seriál
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Agatha Christie se surfovacím prknem. Budoucí královna zločinu si jízdu na...

Agatha Christie se surfovacím prknem. Budoucí královna zločinu si jízdu na vlnách oblíbila během cesty kolem světa v roce 1922. | foto: Encyclopedia of Surfing

Agatha se svým prvním manželem Archiem na havajské pláži Waikiki
Agatha Christie se surfovacím prkenm v jihoafrickém letovisku Muizenberg v roce...
Světoznámá havajská pláž Waikiki na počátku 20. let minulého století
Agatha Christie na havajské pláži Waikiki
36 fotografií
Agathu Christie by si miliony jejích čtenářů se surfováním nejspíš nespojily. A přece: autorka slavných detektivek tomuto náročnému sportu propadla během své cesty kolem světa v roce 1922. Neodradily ji modřiny, spálená ramena ani zrádné vlny Pacifiku. Příběh její vodní vášně přináší seriál Slavné fotografie.

Její nejslavnější detektiv už byl tehdy na světě. Malý Belgičan s nápadným knírem, jehož jméno zkomolil téměř každý Angličan, poprvé vstoupil do povědomí čtenářů v její prvotině Záhada na zámku Styles. Světová sláva ale autorku i jejího hrdinu teprve čekala.

Slavné fotografie

Dnes bychom jen těžko hledali někoho, kdo alespoň jednou neslyšel o vraždě v zasněženém Orient expresu nebo o záhadném zločinu na palubě parníku plujícího po Nilu. Jejích knih se po celém světě prodaly nejméně dvě miliardy výtisků, v historických žebříčcích prodejnosti je na tom lépe jen Shakespeare a Bible.

Na fotografiích z roku 1922 ale Christie žádnou záhadu nerozplétá. K obrazu královny zločinu má daleko. Vidíme ji plavkách, předkloněnou nad surfovacím prknem. Je jí jednatřicet a objevuje potěšení z mořských vln.

Surfovala jsem, stavěla se na prkno a předváděla své umění až do samého konce.

Agatha Christiespisovatelka

Na desetiměsíční cestu kolem světa vyrazila spolu s manželem Archiem, oba byli součástí sedmičlenné delegace propagující nadcházející Výstavu britského impéria. Ze Southamptonu vypluli do Kapského Města, následovat měly Austrálie, Nový Zéland, Havaj a Kanada.

„Bylo to tak vzrušující, že jsem nemohla uvěřit, že se to skutečně děje. Pořád jsem si opakovala: Jedu kolem světa,“ vzpomínala Christie v autobiografii, která vyšla v roce 1977, rok po její smrti.

Záhada na pláži v Muizenbergu

Začátek výpravy jí ale mnoho radostí nepřinesl. V rozbouřeném Biskajském zálivu ji schvátila mořská nemoc. Čtyři dny ležela v kajutě a jedna ze spolucestujících se poté, co ji zahlédla otevřenými dveřmi, stevardky zeptala: „Už ta paní v protější kajutě umřela?“

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Když dopluli do Jižní Afriky, začínající spisovatelka našla příjemnější důvody pro výlety k moři. Kdykoli se Archie uvolnil z povinností, vyrazili vlakem do Muizenbergu nedaleko Kapského Města.

Tam si brali surfovací prkna a společně naskákali do vln. Mezi jízdami si užívali piknik v dunách. „Občas to bolelo, když jste se střemhlav zaryli do písku, ale celkově to byl snadný sport a ohromná zábava,“ vzpomínala spisovatelka.

Zkušenost jim dodala sebevědomí, ale na Havaji se ukázalo, že do profesionálů mají ještě daleko. Hned jak dorazili do Honolulu a spatřili z hotelu surfaře, seběhli na pláž, půjčili si prkna a skočili do moře. Byla to tvrdá lekce, vlny Pacifiku je nepěkně zválcovaly. Vybrali si totiž den, kdy do vody vyráželi spíše zkušení matadoři. „Byli jsme samozřejmě naprosto naivní,“ přiznala později Christie.

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Nástrahy surfovacího prkna

Surfování na Havaji mělo svá pravidla. Místo lehkého jihoafrického prkna dostali těžkou dřevěnou desku, kterou skoro nedokázali zvednout. Museli se na ni položit, odpádlovat rukama na moře a pak čekat na vlnu. „Zaprvé musíte poznat tu správnou vlnu, když přijde, a zadruhé – a to je ještě důležitější – musíte poznat tu nesprávnou,“ vysvětlovala ve svých vzpomínkách.

„Vlna přišla. Byla to ta nesprávná. Já a moje prkno jsme se v mžiku ocitli na jiných místech.“ Vlna ji strhla pod hladinu. Když se vynořila a lapala po dechu, prkno odplouvalo ke břehu. Zachytil ho mladý Američan, který Christie doporučil, aby ten den už dál nepokoušela štěstí.

Světoznámá havajská pláž Waikiki na počátku 20. let minulého století

Vlna připravila o prkno i Archieho. Do hotelu dorazil potlučený, poškrábaný a vyčerpaný. Oba prospali čtyři hodiny. „A já myslel, že surfování má být zábava,“ řekla Christie manželovi. „Kéž bych byla zpátky v Muizenbergu.“

Karibské tajemství, akorát v Pacifiku

Ani druhý pokus nevyšel. Vlny ze začínající spisovatelky málem strhly její hedvábný koupací úbor. V hotelovém obchodě si proto pořídila úsporněji střižené vlněné plavky smaragdově zelené barvy. „Připadala jsem si v nich neobyčejně půvabná. Archie si to myslel taky.“

Manželský pár se nevzdával. Přestěhovali se do levnějšího domku a celé dny trávili na pláži. Na obranu proti ostrým korálům si pořídili měkké kožené boty a Christie si také nechávala pomáhat od místního chlapce, který ji na prkně tahal na moře a radil jí, kdy vyrazit.

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„Ne, tahle ne, tahle ne, paní. Ne, ne, počkat – teď!“ vybavovala si jeho pokyny. „Na slovo ‚teď‘ jsme vyrazili a ach, to bylo nebe!“ Jízdu ke břehu popsala jako „jeden z nejdokonalejších tělesných požitků“.

Vždyť je to hračka!

Po deseti dnech pokusů se začala za jízdy zvedat na kolena a zkoušela se postavit. Šestkrát spadla, ale nakonec se jí podařilo udržet balanc. „Ach, ten okamžik naprostého triumfu, když jsem udržela rovnováhu a dojela vzpřímeně až ke břehu!“

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Nadšení bylo vykoupeno bolestí. Surfovali totiž i v pravé poledne a podcenili slunce. Naskákaly jim puchýře, několik nocí téměř nezamhouřili oči. Agatha Christie si při večeři zakrývala ramena šátkem, Archie chodil na pláž v pyžamu. Ke konci pobytu ji navíc začala budit prudká bolest pravého ramene a paže. Přestat ale odmítala.

„Zbývaly nám už jen tři dny a já nesnesla pomyšlení, že bych promarnila jedinou chvíli,“ napsala. „Surfovala jsem, stavěla se na prkno a předváděla své umění až do samého konce.“ Jak by to taky vypadalo, kdyby se Poirot ani slečna Marplová při rozplétání svých záhad nevzdávali – a jejich autorka ano?

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