Afrika je druhým největším a druhým nejlidnatějším kontinentem světa. Více než 1,4 miliardy lidí zde žije v prostředí, kde se každodenní realita často odehrává na hraně chudoby, nedostupné zdravotní péče a infekčních nemocí. Právě zde se srpkovitá anémie stala jednou z největších, a přitom dlouhodobě přehlížených zdravotních výzev.
Uganda je typickým příkladem. Země s extrémně mladou populací, kde většinu obyvatel tvoří děti a dospívající. A právě mezi nimi má srpkovitá anémie nejtvrdší dopad. Nemoc, která v bohatších částech světa znamená celoživotní diagnózu, se zde po desetiletí rovnala téměř jisté smrti.
Evoluční výhoda, která se změnila v tragédii
Srpkovitá anémie je vrozené genetické onemocnění červených krvinek. Ty zdravé mají tvar pružného disku a snadno procházejí cévami. U nemocných se ale mění v tvrdé, srpkovitě zahnuté buňky. Ty se nejen rychle rozpadají, ale zároveň ucpávají drobné cévy. „Výsledkem není jen chudokrevnost, ale celé spektrum komplikací. Od těžkých bolestivých krizí přes poškození plic, mozku až po opakované infekce,“ popisuje hematolog Zdeněk Ráčil.
Nemoc je zrádná i tím, že se neprojevuje neustále. Dítě může několik týdnů fungovat relativně normálně – a pak během hodin skončit v krutých bolestech, které vyžadují urgentní zásah. V prostředí, kde není dostupná specializovaná péče, se z těchto krizí často stávají osudové okamžiky. Důvod, proč je srpkovitá anémie v Africe tak rozšířená, leží hluboko v historii. Genetická mutace, která nemoc způsobuje, totiž v jedné kopii chrání před malárií. „Nositelé jednoho genu jsou vůči malárii odolnější. To byla po tisíce let obrovská výhoda,“ vysvětluje Ráčil.
Jenže když se potkají dva nositelé, vzniká dítě se srpkovitou anémií. V Ugandě je nositelem genu až čtvrtina populace, takže pravděpodobnost těchto kombinací je enormní. Statistika pak není abstraktní číslo, promítá se do rodin, kde z osmi dětí čtyři nebo pět trpí stejnou nemocí.
Dětství ve stínu předčasné smrti
Pro mnoho rodin byla srpkovitá anémie dlouhá léta nemocí, o níž se nemluvilo, ale se kterou se počítalo. Rodiče často nevěděli, co přesně jejich dítěti je. Věděli jen, že „je pořád nemocné“ a že podobné děti v okolí umíraly. „Postupně se vytvořilo přesvědčení, že takové dítě se dospělosti stejně nedožije. A tomu se pak podřizuje celý život – výchova, vzdělání, očekávání,“ popisuje Ráčil. Děti kolem desátého roku už začínají chápat, že se s nimi zachází jinak. Že do nich nikdo neinvestuje budoucnost. Že škola možná nemá smysl. Psychologický dopad nemoci je tak často stejně devastující jako ten fyzický.
Samanya Mohamed Ali, který je v Ugandě lékařem specializovaným na srpkovitou anémii, se s touto nemocí setkal poprvé jako student. Ve třídě měl spolužáka, talentovaného výtvarníka, jehož kresby obdivovala celá škola. „Byl to můj blízký přítel. V posledním ročníku měl těžký záchvat a nepřežil,“ vzpomíná. Nemoc se ale později dotkla i jeho rodiny. U mladší sestry se začaly objevovat typické příznaky – otoky končetin, nevysvětlitelné bolesti, časté infekce. Diagnóza byla potvrzena až po náročném hledání místa, kde bylo vůbec možné test provést. „Dnes, když pracuji s našimi dětmi, mám pocit, že pracuji se svou sestrou. Každý z nich je pro mě osobní,“ říká.
Ali přitom opustil velmi komfortní pozici. Pracoval v dobře vybavené nemocnici, byl uznávaným členem týmu a opakovaně vyhlašován zaměstnancem roku. „Bylo to bezpečné. Možná až příliš. Cítil jsem, že potřebuji výzvu,“ vysvětluje.
Když se mladý Uganďan dozvěděl o programu SSUUBO, rozhodl se odejít do venkovského regionu Buikwe, kde tento nadační fond působí. Do prostředí, kde chyběla infrastruktura, kde bylo bláto místo asfaltu a kde každé rozhodnutí mohlo mít fatální následky. Právě tam ale našel smysl.
Pláč, který zůstává v hlavě
SSUUBO vznikl s jednoduchou, ale odvážnou myšlenkou: vytvořit v Ugandě systematickou, dlouhodobou péči o děti se srpkovitou anémií. Ne jednorázové zásahy, ale program, který dítě provází celé dětství. „Věděli jsme, že pokud budeme děti sledovat pravidelně, léčit komplikace včas a hlavně jim předcházet, nemůže být pravda, že většina z nich musí zemřít,“ říká Ráčil, který je i spoluzakladatelem nadačního fondu.
Program zahrnuje pravidelné kontroly, laboratorní vyšetření, prevenci infekcí, sledování mozkového prokrvení, edukaci rodičů i sociální podporu. Každé dítě má vlastní zdravotní knihu, která s ním putuje i mimo kliniku.
Začátky byly tvrdé. Ali otevřeně mluví o emoční zátěži. „První měsíc jsem slyšel pláč dětí i doma. Některé křičely bolestí a říkaly mi, že umírají,“ přiznává. V těchto chvílích se ukázalo, že léčba není jen o lécích. „Někdy pomůže klidný hlas, rozhovor, pocit, že v tom nejsou sami. I to dokáže bolest zmírnit,“ popisuje Ali. Postupně se z kliniky stalo místo, kam se děti nechodí jen léčit, ale kam se vracejí. „Říkám rodičům: neberte to jako nemocnici. Berte to jako druhý domov,“ dodává.
Po šesti letech je rozdíl nepřehlédnutelný. Zatímco dříve umíraly desítky dětí ročně, dnes je úmrtnost v programu SSUUBO v jednotkách procent. Děti rostou, chodí do školy, dospívají. Některé se poprvé v historii svých rodin dožívají dospělosti. „Nejhezčí momenty jsou, když přijdu do práce a zjistím, že žádné dítě nemusíme hospitalizovat,“ říká Ali.
Současné prostory kliniky už ale přestávají stačit. Tým SSUUBO proto plánuje výstavbu vlastního specializovaného centra, které umožní přijmout další stovky pacientů a rozšířit péči i do severní části Ugandy. „Nemůžu to tady opustit. Srpkovitá anémie nezmizela. Ale my víme, že s ní lze bojovat,“ říká Ali.
MUDr. Zdeněk Ráčil (51)