Česká stopa v Ugandě. Děti se srpkovitou anémií dostávají šanci žít

  19:17
Srpkovitá anémie patří v Ugandě k nejzávažnějším dětským onemocněním a dlouhá léta znamenala téměř jistý předčasný konec života. Díky českému nadačnímu fondu SSUUBO a silnému místnímu týmu teď stovky dětí dostávají šanci vyrůstat, studovat a žít s nemocí, která už nemusí být rozsudkem smrti.

Afrika je druhým největším a druhým nejlidnatějším kontinentem světa. Více než 1,4 miliardy lidí zde žije v prostředí, kde se každodenní realita často odehrává na hraně chudoby, nedostupné zdravotní péče a infekčních nemocí. Právě zde se srpkovitá anémie stala jednou z největších, a přitom dlouhodobě přehlížených zdravotních výzev.

Samanya Mohamed Ali ve své ordinaci ve městě Buikwe.
Profesor Zdeněk Ráčil na klinice ve městě Buikwe.
Pacienti se srpkovitou anémií na klinice ve městě Buikwe
Pacient se srpkovitou anémií na klinice ve městě Buikwe.
34 fotografií

Uganda je typickým příkladem. Země s extrémně mladou populací, kde většinu obyvatel tvoří děti a dospívající. A právě mezi nimi má srpkovitá anémie nejtvrdší dopad. Nemoc, která v bohatších částech světa znamená celoživotní diagnózu, se zde po desetiletí rovnala téměř jisté smrti.

Evoluční výhoda, která se změnila v tragédii

Srpkovitá anémie je vrozené genetické onemocnění červených krvinek. Ty zdravé mají tvar pružného disku a snadno procházejí cévami. U nemocných se ale mění v tvrdé, srpkovitě zahnuté buňky. Ty se nejen rychle rozpadají, ale zároveň ucpávají drobné cévy. „Výsledkem není jen chudokrevnost, ale celé spektrum komplikací. Od těžkých bolestivých krizí přes poškození plic, mozku až po opakované infekce,“ popisuje hematolog Zdeněk Ráčil.

V Ugandě zachráníme život dítěte za 500 korun měsíčně, říká český lékař

Nemoc je zrádná i tím, že se neprojevuje neustále. Dítě může několik týdnů fungovat relativně normálně – a pak během hodin skončit v krutých bolestech, které vyžadují urgentní zásah. V prostředí, kde není dostupná specializovaná péče, se z těchto krizí často stávají osudové okamžiky. Důvod, proč je srpkovitá anémie v Africe tak rozšířená, leží hluboko v historii. Genetická mutace, která nemoc způsobuje, totiž v jedné kopii chrání před malárií. „Nositelé jednoho genu jsou vůči malárii odolnější. To byla po tisíce let obrovská výhoda,“ vysvětluje Ráčil.

Jenže když se potkají dva nositelé, vzniká dítě se srpkovitou anémií. V Ugandě je nositelem genu až čtvrtina populace, takže pravděpodobnost těchto kombinací je enormní. Statistika pak není abstraktní číslo, promítá se do rodin, kde z osmi dětí čtyři nebo pět trpí stejnou nemocí.

Dětství ve stínu předčasné smrti

Pro mnoho rodin byla srpkovitá anémie dlouhá léta nemocí, o níž se nemluvilo, ale se kterou se počítalo. Rodiče často nevěděli, co přesně jejich dítěti je. Věděli jen, že „je pořád nemocné“ a že podobné děti v okolí umíraly. „Postupně se vytvořilo přesvědčení, že takové dítě se dospělosti stejně nedožije. A tomu se pak podřizuje celý život – výchova, vzdělání, očekávání,“ popisuje Ráčil. Děti kolem desátého roku už začínají chápat, že se s nimi zachází jinak. Že do nich nikdo neinvestuje budoucnost. Že škola možná nemá smysl. Psychologický dopad nemoci je tak často stejně devastující jako ten fyzický.

Chybí „očaři“ i peníze a děti čekají celé roky. Brýle jsou v Ugandě pořád luxus

Samanya Mohamed Ali, který je v Ugandě lékařem specializovaným na srpkovitou anémii, se s touto nemocí setkal poprvé jako student. Ve třídě měl spolužáka, talentovaného výtvarníka, jehož kresby obdivovala celá škola. „Byl to můj blízký přítel. V posledním ročníku měl těžký záchvat a nepřežil,“ vzpomíná. Nemoc se ale později dotkla i jeho rodiny. U mladší sestry se začaly objevovat typické příznaky – otoky končetin, nevysvětlitelné bolesti, časté infekce. Diagnóza byla potvrzena až po náročném hledání místa, kde bylo vůbec možné test provést. „Dnes, když pracuji s našimi dětmi, mám pocit, že pracuji se svou sestrou. Každý z nich je pro mě osobní,“ říká.

Ali přitom opustil velmi komfortní pozici. Pracoval v dobře vybavené nemocnici, byl uznávaným členem týmu a opakovaně vyhlašován zaměstnancem roku. „Bylo to bezpečné. Možná až příliš. Cítil jsem, že potřebuji výzvu,“ vysvětluje.

Když se mladý Uganďan dozvěděl o programu SSUUBO, rozhodl se odejít do venkovského regionu Buikwe, kde tento nadační fond působí. Do prostředí, kde chyběla infrastruktura, kde bylo bláto místo asfaltu a kde každé rozhodnutí mohlo mít fatální následky. Právě tam ale našel smysl.

Pláč, který zůstává v hlavě

SSUUBO vznikl s jednoduchou, ale odvážnou myšlenkou: vytvořit v Ugandě systematickou, dlouhodobou péči o děti se srpkovitou anémií. Ne jednorázové zásahy, ale program, který dítě provází celé dětství. „Věděli jsme, že pokud budeme děti sledovat pravidelně, léčit komplikace včas a hlavně jim předcházet, nemůže být pravda, že většina z nich musí zemřít,“ říká Ráčil, který je i spoluzakladatelem nadačního fondu.

Matku vyženou i s nemocným dítětem, popisuje lékař své zkušenosti z Ugandy

Program zahrnuje pravidelné kontroly, laboratorní vyšetření, prevenci infekcí, sledování mozkového prokrvení, edukaci rodičů i sociální podporu. Každé dítě má vlastní zdravotní knihu, která s ním putuje i mimo kliniku.

Začátky byly tvrdé. Ali otevřeně mluví o emoční zátěži. „První měsíc jsem slyšel pláč dětí i doma. Některé křičely bolestí a říkaly mi, že umírají,“ přiznává. V těchto chvílích se ukázalo, že léčba není jen o lécích. „Někdy pomůže klidný hlas, rozhovor, pocit, že v tom nejsou sami. I to dokáže bolest zmírnit,“ popisuje Ali. Postupně se z kliniky stalo místo, kam se děti nechodí jen léčit, ale kam se vracejí. „Říkám rodičům: neberte to jako nemocnici. Berte to jako druhý domov,“ dodává.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Po šesti letech je rozdíl nepřehlédnutelný. Zatímco dříve umíraly desítky dětí ročně, dnes je úmrtnost v programu SSUUBO v jednotkách procent. Děti rostou, chodí do školy, dospívají. Některé se poprvé v historii svých rodin dožívají dospělosti. „Nejhezčí momenty jsou, když přijdu do práce a zjistím, že žádné dítě nemusíme hospitalizovat,“ říká Ali.

Současné prostory kliniky už ale přestávají stačit. Tým SSUUBO proto plánuje výstavbu vlastního specializovaného centra, které umožní přijmout další stovky pacientů a rozšířit péči i do severní části Ugandy. „Nemůžu to tady opustit. Srpkovitá anémie nezmizela. Ale my víme, že s ní lze bojovat,“ říká Ali.

MUDr. Zdeněk Ráčil (51)

Hostem pořadu Rozstřel je lékař Zdeněk Ráčil.
    • Vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
    • Dvacet let pracoval jako hematolog ve Fakultní nemocnici Brno a na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
    • V roce 2020 spoluzaložil nadační fond SSUUBO a kliniku pro léčbu dětí se srpkovitou anémií v chudém vesnickém regionu Buikwe v Ugandě.
    • Nadační fond SSUUBO (ssuubo.cz) zajišťuje díky podpoře českých dárců financování léčby a provoz kliniky, ale především systematicky vzdělává místní personál v péči o děti se srpkovitou anémií.
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

USA potřebují Grónsko, řekl Trump. Pohrozil i venezuelské viceprezidentce

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago 3. ledna 2026

Šéf Bílého domu Donald Trump v rozhovoru s magazínem The Atlantic prohlásil, že USA potřebují Grónsko. Znovu tak otevřel téma strategického ostrova, který je autonomním územím Dánska a zároveň...

4. ledna 2026  19:31

Česká stopa v Ugandě. Děti se srpkovitou anémií dostávají šanci žít

Samanya Mohamed Ali ve své ordinaci ve městě Buikwe.

Srpkovitá anémie patří v Ugandě k nejzávažnějším dětským onemocněním a dlouhá léta znamenala téměř jistý předčasný konec života. Díky českému nadačnímu fondu SSUUBO a silnému místnímu týmu teď stovky...

4. ledna 2026  19:17

Voda mu vzala dům, klíště málem tělo. Po nemoci se vrací k práci stromolezce

Michal Kuba, který se během loňských povodní nakazil klíšťovou encefalitidou,...

Michal Kuba ze Zátoru zažil rok, který by zlomil i silnější povahy. Zatímco po ničivých povodních zachraňoval vyplavený dům, nakazil se klíšťovou encefalitidou. Přestože mu lékaři předpovídali dlouhé...

4. ledna 2026  18:29

Tvář bombardování teď chválí okupaci. Blogeři přepisují příběh Mariupolu

Ukrajinka Marianna Vyšemyrská ve vysokém stupni těhotenství přežila ruský útok...

Prokremelští blogeři se snaží vykreslit okupaci Mariupolu jako příběh obnovy namísto zkázy. Ve svých příspěvcích ukrajinské město na břehu Azovského moře prezentují jako místo nových začátků a...

4. ledna 2026  17:31

A co teď? ptají se Venezuelané. Do vlády se nikdo moc nehrne, opozici Trump nevěří

Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby...

Venezuelané se po amerických úderech a zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura obávají budoucnosti. Mají strach z destabilizace země. Netuší, kdo bude vládnout. Americký prezident Donald...

4. ledna 2026  17:15

Útočník z nákupního centra v Hradci Králové jde do vazby, hrozí mu až 20 let

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Královéhradecký okresní soud poslal do vazby dvaatřicetiletého cizince, který útočil v pátek v podvečer v hradeckém obchodním centru. Napadl teleskopickým obuškem a sekáčkem osmadvacetiletého...

4. ledna 2026  17:12

Miliardáři v Kalifornii se brání nové dani. Někteří se již přesunuli jinam

Lidé protestují proti miliardářům ve čtvrti Pacific Heights v kalifornském San...

Hrozba kalifornské daně pro miliardáře vyvolává ostrou kritiku ze strany těch nejbohatších. Odpůrci opatření tvrdí, že návrh daně vyžene obyvatele s vysokým čistým jměním jinam. Společnosti dvou...

4. ledna 2026

Vrah služek by dnes oběti hledal na internetu, líčí autor dalšího Hanáckého pitavalu

Premium
Policisté dopadli Huga Schenka v lednu 1884 přímo v jeho posteli.

Z Čech pod Kosířem na Prostějovsku až na vídeňskou šibenici to dotáhl sériový vrah služek a sňatkový podvodník Hugo Schenk. Jeho osud je nyní součástí 27 často dramatických příběhů z dějin zločinu a...

4. ledna 2026

Na ministerstvech chybí matky. Stát flexibilitu nenabízí, říká expertka

Lucie Bášová (v tmavém) a Kristýna Cejnarová, zakladatelky firmy MUMDOO. (19....

Ve státní správě pracuje jen minimum lidí na zkrácený úvazek, matky na rodičovské prakticky vůbec. Podle Lucie Bášové, spoluzakladatelky platformy Mumdoo, která propojuje ženy hledající flexibilní...

4. ledna 2026  16:28

Maduro je v newyorské vazební věznici. Šťastný nový rok, přál spoutaný po příletu

Snímek z videa zveřejněného účtem Rapid Response 47 Bílého domu na platformě X,...

Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová, které v noci na sobotu zajalo a odvezlo ze země americké komando, jsou ve vazební věznici v newyorské čtvrti Brooklyn....

3. ledna 2026  21:42,  aktualizováno  4. 1. 16:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

ilustrační snímek

Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...

4. ledna 2026  15:55

Levicoví extremisté v Berlíně způsobili masivní blackout

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...

Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína mají podle tamních úřadů na svědomí levicoví extremisté. Jak uvedl starosta metropole Kai Wegner, po požáru kabelů ze sobotního rána zůstávají...

4. ledna 2026  15:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.