Nejsme okrajové téma, Mercator nás zmenšuje. Afrika brojí proti tradiční mapě

Autor: ,
  10:46
Vlády a mezinárodní organizace by měly přestat používat Mercatorovo zobrazení map světa. Vyzývá k tomu Africká unie (AU). Podpořila tak kampaň na africkém kontinentu, která kritizuje toto zobrazení, protože světadíl zmenšuje. Mercatorovo zobrazení vytvořil v 16. století kartograf Gerhard Mercator pro námořní navigační mapy, jeho projekce však zkresluje velikosti světadílů a ostrovů.
Fotogalerie4

Mercatorovo zobrazení map světa zkresluje velikost světadílů. Rozdíl mezi mapami a realitou ukazuje tento obrázek. | foto: Correct The Map / Youtube

Zatímco Severní Ameriku a Grónsko, které jsou blízko severního pólu, Mercatorovo zobrazení zvětšuje, Afriku a Jižní Ameriku zmenšuje. „Zdá se to být jenom mapa, ale tak tomu není,“ řekla agentuře Reuters místopředsedkyně Komise AU Salmá Malíka Haddádíová.

Podle ní vytváří Mercatorovo zobrazení dojem, že Afrika je „okrajová“, zatímco je druhým největším kontinentem světa, kde žije více než miliarda lidí. Zmenšení velikosti Afriky na mapách se pak promítá do médií, vzdělávání nebo politiky, dodala.

Megalopole budoucnosti. Na africkém pobřeží bude žít až půl miliardy lidí

Kritika Mercatorova zobrazení není nová, ale kampaň Correct The Map (Opravte mapy), kterou společně vedou zájmové skupiny Africa No Filter (Afrika bez filtru) a Speak Up Africa (Afriko, promluv), tuto debatu oživila. Kampaň usiluje o to, aby organizace přijaly zobrazení map z roku 2018, kterému se říká Equal Earth a které se snaží o věrné zachycení velikostí.

„Pracujeme na propagování osnovy, kde by se Equal Earth stalo standardním zobrazením ve všech (afrických) školních třídách,“ řekla spoluzakladatelka Speak Up Africa Fara Ndiayeová. Dodala, že doufá, že jednou budou toto zobrazení používat i světové organizace, jako jsou Světová banka a Organizace spojených národů.

Hlučný dabér a fotbal zároveň s filmem. Jak se dělá osvěta v ugandském slumu

Školy a technologické společnosti stále využívají Mercatorovo zobrazení. Internetové mapy Google Maps upustily od jeho používání na počítačích v roce 2018 a místo něho používají 3D zobrazení světa, uživatelé však stále mohou přepnout zpět na Mercatorovo zobrazení. Na mobilní aplikaci pak zůstává toto zobrazení jako výchozí.

Africká unie bude prosazovat širší používání zobrazení Equal Earth a povede diskuzi s členskými státy o jeho společném zavedení, řekla Haddádíová. Unie sdružuje pětapadesát zemí. Její snahy přitom vítají i jiné regiony. Dorbrene O’Marde z Karibského společenství (CARICOM) podporuje Equal Earth a Mercatorovo zobrazení označil za „ideologii moci a dominance“.

Vstoupit do diskuse (68 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Každý den zabiju policajta, hrozil muž na tísňové lince. Jde za to do vězení

Okresní soud v Teplicích poslal do vězení muže, jenž na začátku roku po zavolání na tísňovou linku vyhrožoval, že každý den zabije policistu, pokud nebude přepojený na konkrétní vyšetřovatelku. O dva...

20. srpna 2025  11:27

Vláda se sešla po letní pauze. Má jednat i o stavu nebezpečí u Hustopečí

Po letní třítýdenní pauze se sešla vláda Petra Fialy. Na žádost hejtmana Olomouckého kraje by měla prodloužit stav nebezpečí v okolí Hustopečí nad Bečvou, kde pokračuje likvidace benzenu uvolněného...

20. srpna 2025  5:05,  aktualizováno  11:20

Trump má pro migranty nové místo. Vyhoštěné přijmou v Ugandě a Hondurasu

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uzavřela bilaterální dohody s Ugandou a Hondurasem o přijímání migrantů deportovaných ze Spojených států. Uganda převezme nespecifikovaný počet...

20. srpna 2025  11:07

Vražda kojence míří k soudu. Podle policie smrt dítěte zavinil neurvalý otec

Policie navrhla obžalovat šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Vyšetřování případu policie ukončila a spis s návrhem na podání obžaloby předala státnímu...

20. srpna 2025  11:06

Elon Musk upouští od založení politické strany. Bojí se o vztah s Vancem

Miliardář Elon Musk upouští od plánů na založení nové politické strany, svým spojencům sdělil, že se hodlá soustředit na své firmy. Šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX si navíc nechce...

20. srpna 2025  11:05

Na pole v Polsku spadl neidentifikovaný objekt. Po explozi našli úlomky

Do pole na východě Polska v noci na středu spadl zatím neidentifikovaný objekt, který následně explodoval. Policisté nalezli na místě ohořelé kovové a plastové předměty, informovala agentura PAP s...

20. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  10:56

Muž z Jesenicka toužil po Tesle. Do zahraničí poslal 32 tisíc eur, ale auto nemá

Neznámý podvodníci připravili bezmála o 800 tisíc korun šestatřicetiletého muže z Jesenicka, který si chtěl koupit auto značky Tesla od zahraniční společnosti. Zájemce zaslal požadovaný obnos v...

20. srpna 2025  10:50

Nejsme okrajové téma, Mercator nás zmenšuje. Afrika brojí proti tradiční mapě

Vlády a mezinárodní organizace by měly přestat používat Mercatorovo zobrazení map světa. Vyzývá k tomu Africká unie (AU). Podpořila tak kampaň na africkém kontinentu, která kritizuje toto zobrazení,...

20. srpna 2025  10:46

Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?

Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více než jeho vrstevník z Chebu. Podobné rozdíly nachází Česká školní inspekce mezi žáky a studenty z...

20. srpna 2025  10:45

Ve žlutické chovné stanici uhořelo pět fen, kotce patrně někdo zapálil

Oheň vzplál v noci na úterý v zahrádkářské kolonii ve Žluticích. Podle policistů někdo s největší pravděpodobností kotce v soukromé chovné stanici úmyslně zapálil. Případ vyšetřují pro podezření z...

20. srpna 2025  10:43

Chtěli zabít dozorce, soudí dvojici vězňů. Když jim plán nevyšel, zapálili celu

Loni v květnu se podle obžaloby pokusili dva vězni v káznici v Horním Slavkově zabít dozorce. Vyrobili si k tomu speciální bodný nástroj. Když jim plán nevyšel, v cele se zabarikádovali, zapálili...

20. srpna 2025  10:35

Satanova bouře zasáhla španělskou pláž. Vzduchem létaly palmy, lehátka i mračna písku

Nečekaná písečná bouře se strhla na jižním pobřeží Španělska. Turisté nestačili prchat z pláže u města Motril, kde se náhle zvedl prudký vítr, který lámal palmy a odnášel lehátka vzduchem jako pírka....

20. srpna 2025  10:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.