Nejsme okrajové téma, Mercator nás zmenšuje. Afrika brojí proti tradiční mapě

Zatímco Severní Ameriku a Grónsko, které jsou blízko severního pólu, Mercatorovo zobrazení zvětšuje, Afriku a Jižní Ameriku zmenšuje. „Zdá se to být jenom mapa, ale tak tomu není,“ řekla agentuře Reuters místopředsedkyně Komise AU Salmá Malíka Haddádíová.
Podle ní vytváří Mercatorovo zobrazení dojem, že Afrika je „okrajová“, zatímco je druhým největším kontinentem světa, kde žije více než miliarda lidí. Zmenšení velikosti Afriky na mapách se pak promítá do médií, vzdělávání nebo politiky, dodala.
Kritika Mercatorova zobrazení není nová, ale kampaň Correct The Map (Opravte mapy), kterou společně vedou zájmové skupiny Africa No Filter (Afrika bez filtru) a Speak Up Africa (Afriko, promluv), tuto debatu oživila. Kampaň usiluje o to, aby organizace přijaly zobrazení map z roku 2018, kterému se říká Equal Earth a které se snaží o věrné zachycení velikostí.
„Pracujeme na propagování osnovy, kde by se Equal Earth stalo standardním zobrazením ve všech (afrických) školních třídách,“ řekla spoluzakladatelka Speak Up Africa Fara Ndiayeová. Dodala, že doufá, že jednou budou toto zobrazení používat i světové organizace, jako jsou Světová banka a Organizace spojených národů.
Školy a technologické společnosti stále využívají Mercatorovo zobrazení. Internetové mapy Google Maps upustily od jeho používání na počítačích v roce 2018 a místo něho používají 3D zobrazení světa, uživatelé však stále mohou přepnout zpět na Mercatorovo zobrazení. Na mobilní aplikaci pak zůstává toto zobrazení jako výchozí.
Africká unie bude prosazovat širší používání zobrazení Equal Earth a povede diskuzi s členskými státy o jeho společném zavedení, řekla Haddádíová. Unie sdružuje pětapadesát zemí. Její snahy přitom vítají i jiné regiony. Dorbrene O’Marde z Karibského společenství (CARICOM) podporuje Equal Earth a Mercatorovo zobrazení označil za „ideologii moci a dominance“.