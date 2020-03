Koronavirus se šíří Afrikou, ve slumech je takřka nemožné přenosu zabránit

V Jihoafrické republice se v pondělí zvýšil počet případů nakažených koronavirem ze 128 na 402, informuje agentura AP. Nejvíce nakažených je v provincii Gauteng, kde leží hlavní město Pretoria a nejlidnatější město Johannesburg.



Po Jihoafrické republice následuje Egypt, který má k dnešnímu dni 327 potvrzených případů a 14 úmrtí, píše agentura Reuters. V pondělí zde na onemocnění COVID-19 zemřel druhý vysoce postavený člen armády. Počet případů v Tunisku se podle BBC zvýšil na 75. Další ze států severní Afriky, Libye, zavádí od středy 10denní omezení pohybu ve východní části země.

Koronavirus zasáhl také největší stát subsaharské Afriky, Konžskou demokratickou republiku. Všech 30 doposud potvrzených případů a dvě úmrtí hlásí hlavní město Kinshasa, ve které platí omezení pohybu. To bylo v pondělí zavedeno i v části provincie Horní Katanga na jihovýchodě země, kde se těží kobalt a další vzácné kovy, používané pro výrobu elektroniky, píše agentura Reuters.

Kongo má o to těžší pozici, že bojuje i s dalšími epidemiemi. V roce 2018 zde propukla ebola, která usmrtila 2 000 lidí, ta je nyní však již na ústupu. V roce 2019 ale zemi zachvátily spalničky, na něž tu od té doby zemřelo přibližně 6400 lidí a s nimiž se Kongo stále nevypořádalo.

První úmrtí na COVID-19 v pondělí ohlásily Zimbabwe a Nigérie. V Zimbabwe, které má oficiálně pouze dva případy koronaviru, podlehl podle informací agentury AFP tomuto onemocnění 30letý muž v hlavním městě Harare. První nigerijskou obětí je 67letý pacient, který se léčil v Británii a trpěl cukrovkou a rakovinou, píše Reuters.

Plošné omezení pohybu a uzavření hranic začalo platit v neděli ve Rwandě, která má zatím 19 potvrzených případů infikovaných koronavirem, píše BBC. V zemi zavřely obchody, bary i tržiště, zaměstnanci pracují z domova.

Své hranice uzavřela v pondělí i Etiopie poté, co se počet potvrzených případů zvýšil na 11, informuje BBC.

Obtíže při boji s koronavirem

Pro obyvatele chudinských čtvrtí v Africe je téměř nemožné dodržovat doporučovaná opatření, aby se před nákazou koronavirem ochránili. Keňská vláda už nařídila zavření škol a omezila pohyb obyvatel, ve slumech je však velmi obtížné omezit sociální kontakt nebo se v případě potřeby izolovat. Lidé v nich mají ztížený přístup k vodě a panují tam špatné hygienické podmínky.

Situaci ve slumu Kibera, rozkládajícím se na okraji keňského hlavního města Nairobi, popisuje BBC. V Kibeře žijí lidé v těsné blízkosti namačkáni jeden na druhého, ve svých příbytcích postavených z vlnitého plechu a hlíny nemají tekoucí vodu ani toalety. Ty jsou na ulici a sdílí je více lidí.

Chatrně vyhlížející domek Josepha a Janet sestává z jediné místnosti, jak je zde obvyklé. Na tomto malém prostoru rozděleném závěsy, aby vzniklo zdání dvou ložnic, kuchyně a obývacího pokoje, žijí se svými pěti dětmi.

„Pokud se nakazím, nakazím velmi rychle i svoji rodinu,“ říká Joseph. Jeho manželka Janet popisuje, jak nesnadné je získat v Kibeře vodu. Pro tu musí chodit ven z domu a za každý barel platí. Voda je pro obyvatele Kibery drahá záležitost. „Řekli nám, že si máme mýt ruce po dobu 20 vteřin. Ale voda je opravdu drahá a my nemáme peníze,“ dodává Janet. Obavy u ní vyvolává i to, zda hygienická opatření dokážou dodržet i její sousedé žijící v těsné blízkosti.

Před nebezpečím nekontrolovatelného šíření koronaviru v těchto podmínkách varuje patolog Ahmed Kalebi, který v Kibeře vyrostl. „Lidé si neuvědomují, že to, co se tam právě děje, může způsobit vážné problémy,“ říká. Světová zdravotnická organizace (WHO) však upozorňuje, že by se africké země měly připravit na nejhorší.