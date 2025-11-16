V kobaltovém dole v Kongu se zřítil most. Zemřely tři desítky horníků

  18:15aktualizováno  18:22
Nejméně 32 horníků zahynulo v sobotu při zřícení mostu v kobaltovém dole na jihovýchodě Konga, informovala dnes agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Počet obětí se může zvýšit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: www.dfi.dk / Les Kaner

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Mostní konstrukce se zřítila do zaplavené části dolu, uvedl Roy Kaumba Mayonde, ministr vnitra provincie Lualaba. Podle něj bylo dosud nalezeno 32 těl, ale pátrání po dalších možných obětech stále pokračuje. Neštěstí se odehrálo asi 40 kilometrů jihovýchodně od provinční metropole Kolwezi.

„Navzdory přísnému zákazu vstupu do lokality kvůli silným dešťům a riziku sesuvů půdy se nelegální kopáči násilně dostali do dolu,“ uvedl Mayonde. „Ukvapený přechod kopáčů“ podle něj způsobil, že se provizorní most zřítil do zaplaveného příkopu.

Vysoká cena za pokrok. V konžských dolech rubou kobalt dětští horníci

Konžský úřad zodpovědný za kontrolu těžby prováděnou jednotlivci nebo těžebními družstvy agentuře AFP sdělil, že na místě vznikla panika. Podle úřadu se těžební lokalita Kalando již několik měsíců nachází v centru sporu mezi drobnými kopáči a provozovateli dolu, popisovanými jako „čínští partneři“.

Těžební sektor v Kongu se potýká s problémem nevyhovujících pracovních podmínek, využívání dětské práce a korupce.

Země produkuje více než 70 procent světového kobaltu, který je nezbytný pro baterie používané v elektronice a elektromobilech. Většina kobaltu vytěženého v Kongu pochází z obřích průmyslových dolů, ale odhaduje se, že více než 200 tisíc lidí pracuje jako kopáči na nelegálních nalezištích.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

