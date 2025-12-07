Přelidnění vytlačuje žirafy v Keni z jejich teritoria, ochránci je přesouvají do bezpečí

Autor: ,
  9:23
Tažená dlouhými provazy v rukou dvacítky strážců vstupuje žirafa se zavázanýma očima do přívěsu. Ten ji odveze z oblasti, která se pro ni stala nepřátelskou. Podobné přesuny zvířat jsou v Keni stále častější. Lidská činnost a změny klimatu v této východoafrické zemi stále více brání přežití divoké zvěře a jejímu soužití s člověkem.
Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče...

Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče Kedong. (16. listopadu 2025) | foto: Tony KARUMBA / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče...
Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafy z ranče...
Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče...
Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafy z ranče...
6 fotografií

V posledních týdnech ochranáři z keňské národní agentury (KWS) přesunuli ze soukromého chráněného území na ranči Kedong na břehu jezera Naivasha do jiných keňských rezervací stovky žiraf, zeber a antilop.

Území ranče Kedong, které se dlouho těšilo ochraně v původním stavu, bylo prodáno a rozděleno na pozemky pro developerské projekty. To znemožnilo zvířatům pást se nebo využívat tento prastarý průchod mezi národními parky Hell’s Gate a Mount Longonot.

I nás se vymírání slonů týká, ukazuje utajený Ben Cristovao v Africe mezi pytláky

„Instalují tu ohrady, pracuje se tu,“ uvedl Patrick Wambugu, který pro KWS přesun organizoval. Žirafy byly podle něj osamělé a vystresované. Při návštěvě agentury AFP přemístil Wambugův tým pět žiraf.

Komplexní operace vyžadovala spolupráci desítek osob, několika vozidel a dokonce i vrtulníku, ze kterého ochranáři zvířata rozptýlená po rozsáhlém území vyhledávali a stříleli na ně uspávací šipky.

Žirafa je podle veterináře KWS Dominica Mijeleho nejsložitější zvíře na přepravu. Je vratká a může spadnout, ale také kopat do těch, kteří se k ní přiblíží.

Tento impozantní savec musí být před transportem znehybněn, ale anestezie musí být krátká, protože „vzdálenost mezi jeho srdcem a mozkem je velká,“ uvedl. Aby mohl být mozek zásobován kyslíkem, musí srdce pracovat na plný výkon, ale použité léky zpomalují srdeční rytmus, vysvětlil veterinář.

Skrytá perla východní Afriky. Uganda vám učaruje krajinou i gorilami

Žirafě nejprve zaváží oči a po probuzení z anestezie ji pomocí lan vedou do přívěsu. Ten je následně naložen na korbu nákladního vozu. V něm spolu s další žirafou urazí asi třicet kilometrů až do svého nového domova v soukromé rezervaci Oserengoni.

Po příjezdu na místo je bude veterinář týden pozorovat. „Do dvou dnů by si měly vymezit své území,“ odhadl a doplnil přání, že „v příštích letech se jejich počet zvýší“.

Prostředí zvířat zaplavili lidé

S podobnými akcemi se Keňa podle Mijeleho setkává téměř každý měsíc, a to hlavně kvůli poškozování životního prostředí, ale také proto, že roste počet střetů mezi lidmi a divokou zvěří.

V zemi, kde Světová banka odhadovala v roce 2024 počet obyvatel na 56,4 milionu, oproti 30 milionům v roce 2000, se zrychluje privatizace půdy a ruku v ruce s tím jde intenzivní spekulace s pozemky.

Namibie odstřelí 83 slonů a stovky dalších divokých zvířat. Masem nakrmí hladové

Keňští vesničané se často usazují v oblastech, které slouží jako útočiště divokým zvířatům, uvedl Evan Mkala odpovědný za programy Mezinárodního fondu na ochranu zvířat (IFAW).

Okolí jezera Naivasha, které je turistickou atrakcí, ale také oblastí rostoucí ekonomické aktivity, tak zaplavili lidé, dodal.

Kvůli stoupání vodní hladiny trvajícímu několik let, které tento měsíc ještě zhoršily silné deště, musely být přesunuty tisíce lidí, stejně jako čtrnáct žiraf, více než 100 zeber a mnoho dalších zvířat. Tato přemísťování jsou však technicky náročná a velmi drahá, řekl Mkala. Provádějí se tak pouze v kritických případech, které však v Keni přicházejí stále častěji.

Při ochraně slonů využíváme včely. Daní za mé úsilí je třináct malárií, říká Sniegon

V zemi, která má stovky přírodních parků a soukromých rezervací přinášejících významné příjmy z cestovního ruchu, jde tedy o sladění populačního růstu, hospodářského rozvoje a ochrany zvířat, uvedl Philip Muruthi, viceprezident Nadace pro africkou faunu.

Mnoho zemí na africkém kontinentu, který zažívá silný nárůst populace, řeší podobné dilema. „Afrika však nemusí volit mezi ochranou divoké zvěře, ochranou přírody a rozvojem,“ doplnil Muruthi, podle kterého blaho lidí a zvířat je nedělitelné.

Vstoupit do diskuse

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Přelidnění vytlačuje žirafy v Keni z jejich teritoria, ochránci je přesouvají do bezpečí

Strážci Keňské služby pro ochranu přírody (KWS) přesouvají žirafu z ranče...

Tažená dlouhými provazy v rukou dvacítky strážců vstupuje žirafa se zavázanýma očima do přívěsu. Ten ji odveze z oblasti, která se pro ni stala nepřátelskou. Podobné přesuny zvířat jsou v Keni stále...

7. prosince 2025  9:23

Trumpova bezpečnostní strategie nemá Rusko za hrozbu. Pozitivní krok, říká Kreml

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Moskva vítá novou bezpečnostní strategii Spojených států, která nehovoří o Rusku jako o přímé hrozbě. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil dokument volající po „strategické stabilitě“ USA s Ruskem za...

7. prosince 2025  7:44

Při požáru v panelovém domě v Tanvaldu zemřel muž, 30 lidí bylo evakuováno

Policie (ilustrační foto)

Při požáru v bytě v panelovém domě v Tanvaldu na Jablonecku zemřel v noci na neděli sedmačtyřicetiletý muž. Podle mluvčí regionální policie Dagmar Sochorové bylo z vrchních pater domu evakuováno 30...

7. prosince 2025  7:30

Při požáru v nočním klubu v Indii zemřelo přes dvacet lidí, oběťmi jsou i turisté

Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě...

Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě Góa. Dalších šest lidí je zraněných. Mezi oběťmi požáru v oblasti vyhledávané zahraničními návštěvníky jsou i turisté....

7. prosince 2025,  aktualizováno  7:16

Pád ze 48 milionů na devět. Ukrajina stojí na prahu demografické krize

Premium
Děti se vracejí ze školy z Hošče, kde válka přinesla zásadní demografické a...

Ukrajina se ocitá na prahu obrovské demografické krize. Počet porodů po vypuknutí ruské války klesl o několik desítek procent. Část mladých ze země odešla, tisíce lidí přišly kvůli ruským útokům o...

7. prosince 2025

Švédsko jako vzor genderové rovnosti? Ženy se bojí do politiky, hrozí jim smrtí

Premium
Anna-Karin Hatt (v červeném) během průvodu Pride ve Stockholmu v roce 2025....

Dlouhé roky platilo, že severské Švédsko je zemí, která nastavila etalon, jak by měla vypadat rovnost pohlaví. Čísla tomu přitakávala. Na sklonku loňského roku držely švédské ženy 47 procent křesel v...

7. prosince 2025

Exekutorům přidají, chudí zchudnou. Nově budou mít dlužníci těžší splácení

Premium
ilustrační snímek

Více než 600 tisíc dospělých je v Česku v exekuci. Tři čtvrtiny z nich mají exekucí více. Ti, kteří peníze vymáhají, nemají podle ministerstva spravedlnosti důstojné mzdy. Vláda Petra Fialy (ODS)...

7. prosince 2025

Zarputilý sedlák udolal stát, jeho fotka ukázala zmar a krásu severních Čech

Ibra Ibrahimovič: Ze série Příběh sedláka Rajtera (2003)

Nezlomili ho ani komunisté, ani globalizace. Sedlák Jan Rajter se v boji o své pozemky neváhal vrhnout do boje s radnicí v Mostě, nadnárodní korporací i Zemanovou vládou. A nakonec vyhrál, i když to...

7. prosince 2025

Oblečení, kosmetika i hazard. Jaké výdaje tajíme před svými partnery

ilustrační snímek

Více než polovina Britů někdy skrývala před partnerem své útraty. Tajně nakupují oblečení, kosmetiku nebo utrácejí za hazardní hry. Mlžení kolem příjmů a výdajů není cizí ani Čechům.

7. prosince 2025

Maďarští podnikatelé pojedou do Ruska kvůli budoucí spolupráci, uvedl Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán přichází na jednání evropských lídrů v Kodani....

Delegace maďarských podnikatelů se v příštích dnech vydá do Ruska, aby jednala o hospodářské spolupráci, uvedl při setkání se svými příznivci maďarský premiér Viktor Orbán. Připravovaná mise je podle...

6. prosince 2025  23:01

Hamás: Zbraně složíme po konci okupace Pásma Gazy a vzniku palestinského státu

Abú Ubajda, mluvčí ozbrojeného křídla palestinského teroristického hnutí Hamás

Teroristické hnutí Hamás je připravené složit zbraně, pokud skončí okupace Pásma Gazy izraelskou armádou. Své zbraně však předá pouze suverénnímu a nezávislému palestinskému státu. Uvedl to podle...

6. prosince 2025  22:44

Ruská bomba zasáhla ukrajinský Slovjansk, zranila nejméně šest lidí

Záchranáři pracují na místě skladu, který byl zasažen během noci ruských...

Nejméně šest lidí ve věku od 38 po 69 let utrpělo zranění poté, co ruská letecká bomba v sobotu večer zasáhla Slovjansk na východě Ukrajiny, uvedl šéf ukrajinské správy v Doněcké oblasti Vadym...

6. prosince 2025  21:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.