Přelidnění vytlačuje žirafy v Keni z jejich teritoria, ochránci je přesouvají do bezpečí

V posledních týdnech ochranáři z keňské národní agentury (KWS) přesunuli ze soukromého chráněného území na ranči Kedong na břehu jezera Naivasha do jiných keňských rezervací stovky žiraf, zeber a antilop.
Území ranče Kedong, které se dlouho těšilo ochraně v původním stavu, bylo prodáno a rozděleno na pozemky pro developerské projekty. To znemožnilo zvířatům pást se nebo využívat tento prastarý průchod mezi národními parky Hell’s Gate a Mount Longonot.
|
I nás se vymírání slonů týká, ukazuje utajený Ben Cristovao v Africe mezi pytláky
„Instalují tu ohrady, pracuje se tu,“ uvedl Patrick Wambugu, který pro KWS přesun organizoval. Žirafy byly podle něj osamělé a vystresované. Při návštěvě agentury AFP přemístil Wambugův tým pět žiraf.
Komplexní operace vyžadovala spolupráci desítek osob, několika vozidel a dokonce i vrtulníku, ze kterého ochranáři zvířata rozptýlená po rozsáhlém území vyhledávali a stříleli na ně uspávací šipky.
Žirafa je podle veterináře KWS Dominica Mijeleho nejsložitější zvíře na přepravu. Je vratká a může spadnout, ale také kopat do těch, kteří se k ní přiblíží.
Tento impozantní savec musí být před transportem znehybněn, ale anestezie musí být krátká, protože „vzdálenost mezi jeho srdcem a mozkem je velká,“ uvedl. Aby mohl být mozek zásobován kyslíkem, musí srdce pracovat na plný výkon, ale použité léky zpomalují srdeční rytmus, vysvětlil veterinář.
|
Skrytá perla východní Afriky. Uganda vám učaruje krajinou i gorilami
Žirafě nejprve zaváží oči a po probuzení z anestezie ji pomocí lan vedou do přívěsu. Ten je následně naložen na korbu nákladního vozu. V něm spolu s další žirafou urazí asi třicet kilometrů až do svého nového domova v soukromé rezervaci Oserengoni.
Po příjezdu na místo je bude veterinář týden pozorovat. „Do dvou dnů by si měly vymezit své území,“ odhadl a doplnil přání, že „v příštích letech se jejich počet zvýší“.
Prostředí zvířat zaplavili lidé
S podobnými akcemi se Keňa podle Mijeleho setkává téměř každý měsíc, a to hlavně kvůli poškozování životního prostředí, ale také proto, že roste počet střetů mezi lidmi a divokou zvěří.
V zemi, kde Světová banka odhadovala v roce 2024 počet obyvatel na 56,4 milionu, oproti 30 milionům v roce 2000, se zrychluje privatizace půdy a ruku v ruce s tím jde intenzivní spekulace s pozemky.
|
Namibie odstřelí 83 slonů a stovky dalších divokých zvířat. Masem nakrmí hladové
Keňští vesničané se často usazují v oblastech, které slouží jako útočiště divokým zvířatům, uvedl Evan Mkala odpovědný za programy Mezinárodního fondu na ochranu zvířat (IFAW).
Okolí jezera Naivasha, které je turistickou atrakcí, ale také oblastí rostoucí ekonomické aktivity, tak zaplavili lidé, dodal.
Kvůli stoupání vodní hladiny trvajícímu několik let, které tento měsíc ještě zhoršily silné deště, musely být přesunuty tisíce lidí, stejně jako čtrnáct žiraf, více než 100 zeber a mnoho dalších zvířat. Tato přemísťování jsou však technicky náročná a velmi drahá, řekl Mkala. Provádějí se tak pouze v kritických případech, které však v Keni přicházejí stále častěji.
|
Při ochraně slonů využíváme včely. Daní za mé úsilí je třináct malárií, říká Sniegon
V zemi, která má stovky přírodních parků a soukromých rezervací přinášejících významné příjmy z cestovního ruchu, jde tedy o sladění populačního růstu, hospodářského rozvoje a ochrany zvířat, uvedl Philip Muruthi, viceprezident Nadace pro africkou faunu.
Mnoho zemí na africkém kontinentu, který zažívá silný nárůst populace, řeší podobné dilema. „Afrika však nemusí volit mezi ochranou divoké zvěře, ochranou přírody a rozvojem,“ doplnil Muruthi, podle kterého blaho lidí a zvířat je nedělitelné.