Už nečeká na pokyny z Evropy. Afrika ví, že výhodná partnerství může najít jinde

Nová tvář Afriky. Etiopská Addis Abeba se prudce rozvíjí. | foto: Getty Images

Jan Záhořík
Od našeho spolupracovníka v Africe - V Evropě stále často přetrvává představa, že Afrika zůstává politicky a ekonomicky závislá na bývalých koloniálních mocnostech a že se africké vlády tak či onak musí ztotožnit s tím, co si myslí politici v Evropě. Válka na Ukrajině ukázala, že tento pohled na svět je dávno překonaný a už neplatí.

O Africe se hovoří jako o kontinentu 21. století, a to nejen díky populačnímu růstu. Afrika si stále více uvědomuje svou vlastní sílu a možnosti a otevřeně se hlásí k multipolárnímu světovému uspořádání, kde už Paříž a Londýn nejsou jedinými centry moci, které je třeba poslouchat.

„Dnešní Afrika má mnohem více možností než kdy dříve. Když přijedeš do jakéhokoliv afrického města, uvidíš tam čínské, turecké a indické investice, velmi často taky vliv bohatých zemí Perského zálivu,“ říká mi turecký kolega Ahmet, a doplňuje, že „ta dynamika změn v mnoha afrických zemích je tak veliká, že za posledních deset let došlo k větším změnám než za předchozích sto dvacet let.“

Pouze v Evropě mnozí politici vnímají svět poněkud bipolárně v domnění, že když je někdo například členem BRICS, tak je „na druhé straně“.

