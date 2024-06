O fotbalové kariéře v Evropě tady sní každý kluk. Jak se loví talenty v Africe

To, že evropské kluby zakládají v Africe akademie, kde si vychovávají budoucí hvězdy, není nic nového. Koneckonců do české ligy již nakouklo mnoho afrických fotbalistů a spousta z nich se i uplatnila. Ti nejlepší následně pokračovali do velkých evropských klubů, třeba Wilfried Bony ze Sparty Praha až do Manchesteru City. Řada afrických hráčů navíc zanechala v Čechách velkou stopu, Slavia nebo Viktorie Plzeň by o tom mohly vyprávět.

Cesta z africké vesnice do evropských velkoklubů je dlouhá. „Je to ale sen každého malého kluka a jedna z mála možností, jak se uplatnit, vydělat peníze, být úspěšný a pak to nějak vrátit své zemi, jako třeba George Weah v Libérii,“ připomínám si slova svého známého v Senegalu, když jsme se kdysi dívali na africký šampionát. George Weah se mimochodem poté, co pověsil kopačky na hřebík, stal pětadvacátým liberijským prezidentem.