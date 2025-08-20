Jak se můžeme jako Středoevropané dívat na současnou Afriku? Je to příležitost, nebo hrozba?
Afrika je trh budoucnosti a pro Evropu představuje především příležitost. Na kontinentu vidíme řadu rychle rostoucích trhů. Zejména frankofonní státy procházejí jakousi renesancí své identity a hledají nová partnerství mimo své historické a postkoloniální vazby. Právě střední Evropa – a zvláště průmyslově vyspělá Česká republika bez koloniální zátěže – je pro řadu afrických států velmi atraktivním partnerem.
A co bezpečnostní riziko? Není právě to největší hrozbou?
Určitě je nutné brát v úvahu i bezpečnostní výzvy, kterým africké státy čelí. Afrika je sousedem Evropy a to, co se na kontinentu odehrává – od ozbrojených konfliktů po dopady klimatických změn –, má přímý vliv i na nás. Nelze přehlížet fenomény, jako jsou migrace či posilování islamistických skupin, které mohou znamenat riziko i pro evropskou bezpečnost. Evropa proto musí přemýšlet, jak být Africe dobrým sousedem: kde investovat do smysluplných partnerství, jak spolupracovat na stabilitě a kde zároveň chránit vlastní zájmy.
To, že z Afriky proudí migrace směrem na sever, je stejně jako ruská kontrola části dodávek strategických surovin přímo propojeno s cíli Moskvy v rámci její agrese na Ukrajině.