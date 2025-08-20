Bojiště Afrika. Rusko otevřelo novou armádní frontu, varuje expert z místa

Před kulturním centrem Ruský dům ve Středoafrické republice postavili sochu bývalému šéfovi ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgeniji Prigožinovi. (3. prosince 2024) | foto: Annela NIAMOLO / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Matěj Svěrák
  20:00
Kromě jednání světových lídrů o hledání řešení ruské vojenské agrese na Ukrajině se bezpečnostní situace vyostřuje i v Africe. V rozhovoru pro iDNES.cz na to upozorňuje analytik Vojtěch Bílý, který je momentálně na misi v Senegalu. Podle něj dokázal Kreml úspěšně přetavit bývalé žoldáky z řad Wagnerovy skupiny do nového vojenského uskupení, které na kontinentě vystupuje už jako regulérní armáda.

Jak se můžeme jako Středoevropané dívat na současnou Afriku? Je to příležitost, nebo hrozba?
Afrika je trh budoucnosti a pro Evropu představuje především příležitost. Na kontinentu vidíme řadu rychle rostoucích trhů. Zejména frankofonní státy procházejí jakousi renesancí své identity a hledají nová partnerství mimo své historické a postkoloniální vazby. Právě střední Evropa – a zvláště průmyslově vyspělá Česká republika bez koloniální zátěže – je pro řadu afrických států velmi atraktivním partnerem.

A co bezpečnostní riziko? Není právě to největší hrozbou?
Určitě je nutné brát v úvahu i bezpečnostní výzvy, kterým africké státy čelí. Afrika je sousedem Evropy a to, co se na kontinentu odehrává – od ozbrojených konfliktů po dopady klimatických změn –, má přímý vliv i na nás. Nelze přehlížet fenomény, jako jsou migrace či posilování islamistických skupin, které mohou znamenat riziko i pro evropskou bezpečnost. Evropa proto musí přemýšlet, jak být Africe dobrým sousedem: kde investovat do smysluplných partnerství, jak spolupracovat na stabilitě a kde zároveň chránit vlastní zájmy.

To, že z Afriky proudí migrace směrem na sever, je stejně jako ruská kontrola části dodávek strategických surovin přímo propojeno s cíli Moskvy v rámci její agrese na Ukrajině.

Bojiště Afrika. Rusko otevřelo novou armádní frontu, varuje expert z místa

Švédové přemístili kvůli těžbě celý kostel. Stavba je nyní o kilometry dál

Historický kostel ve švédské Kiruně dorazil na své nové místo. Úřady rozhodly o přesunu dřevěné stavby o pět kilometrů kvůli rozšíření tamního dolu na těžbu železné rudy. Do pohybu se budova z roku...

20. srpna 2025  18:27

Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové

Koalice SPOLU varuje, že se po volbách její hlavní soupeř - předseda ANO Andrej Babiš - spojí s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou a lídrem SPD Tomiem Okamurou. „Teď jde opravdu o všechno,“...

20. srpna 2025,  aktualizováno  18:25

