Trump zvažuje reset vztahů s „africkou KLDR“, chce ochránit trasy v Rudém moři

  15:14
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje obnovení vztahů s Eritreou, zatímco Írán stupňuje tlak na klíčové námořní trasy a hrozí omezením dopravy v Rudém moři. Eritrea přitom patří mezi nejtvrdší diktatury světa. Podle amerických představitelů má krok chránit obchodní tepny i vliv USA v regionu.
Ulice v hlavním městě Eritreje Asmaře (6. října 2025)

Ulice v hlavním městě Eritreje Asmaře (6. října 2025) | foto: Jemal Countess / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Lodě kotvící v přístavu Massawa v Eritreji. (7. června 2025)
Prodejci prodávají obilí a koření na trhu v centru hlavního města Eritreje...
Ruský prezident Vladimir Putin se setkává s eritrejským prezidentem Isaiasem...
Ulice v hlavním městě Eritreje Asmaře (6. října 2025)
32 fotografií

Nejmenovaní američtí sdělili činitelé deníku The Wall Street Journal (WSJ), že vláda zvažuje postupné zmírnění sankcí a obnovení diplomatických kontaktů na vyšší úrovni. Podle nich by omezené zapojení mohlo otevřít cestu k širší bezpečnostní spolupráci v oblasti Rudého moře.

Klíčovou roli v této iniciativě hraje Massad Boulos, zvláštní vyslanec Trumpa pro Afriku. „Už sdělil zahraničním partnerům, že USA plánují začít se zmírňováním některých sankcí,“ konstatovaly zdroje.

Diplomatická aktivita přichází ve chvíli, kdy jemenští povstalci Húsíové podporovaní Íránem opakovaně hrozí uzavřením námořní dopravy v Rudém moři. Krok zapadá do širší strategie Teheránu omezit obchod přes Hormuzský průliv v kontextu konfliktu s USA a Izraelem.

Strategický význam Eritrey v poslední době roste. Její pobřeží leží u důležité námořní trasy mezi Středozemním a Indickým oceánem, kterou využívají obchodní i vojenské lodě.

Boulos se v pondělí v Káhiře setkal s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím. Egypt pomáhá zprostředkovat dialog mezi Washingtonem a eritrejským prezidentem Isaiasem Afwerkim. Boulos při této schůzce údajně naznačil, že USA brzy zahájí proces rušení sankcí.

Plány Washingtonu ale vyvolávají i kritiku. „Obvykle rušíme sankce tehdy, když si to daná země něčím zaslouží,“ řekl WSJ Cameron Hudson, někdejší představitel americké diplomacie. „Jde pořád o stejný militarizovaný a autokratický režim, jaký existuje od roku 1993. Pokud je chceme odměnit zrušením sankcí, co za to vlastně získáme?“ dodal.

Lodě kotvící v přístavu Massawa v Eritreji. (7. června 2025)
Ulice v hlavním městě Eritreje Asmaře (6. října 2025)
Prodejci prodávají obilí a koření na trhu v centru hlavního města Eritreje Asmaře. (3. října 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin se setkává s eritrejským prezidentem Isaiasem Afwerkim na summitu Rusko-Afrika v Petrohradu. (28. července 2023)
Ulice v hlavním městě Eritreje Asmaře (6. října 2025)
32 fotografií

Eritrea patří mezi nejuzavřenější státy světa. Prezident Afwerki vládne od získání nezávislosti v roce 1993 a postupně vybudoval represivní systém založený na potlačování opozice, omezení náboženské svobody a mučení vězňů, kvůli němuž si země vysloužila přezdívku „africká Severní Korea“.

Vztahy mezi USA a Eritreou zůstávají v posledních letech napjaté a omezené. Washington na zemi v roce 2021 uvalil sankce kvůli roli ve válce v etiopském Tigraji a dlouhodobě kritizuje tamní porušování lidských práv.

Někteří američtí činitelé nicméně tvrdí, že větší zapojení přinese strategické výhody. „Obnovení vztahů nám zajistí dlouhodobý vliv v regionu, který je příliš důležitý na to, abychom ho ignorovali,“ uvedl jeden z nich. Konečné rozhodnutí ohledně Eritrey zatím podle WSJ nepadlo.

O vliv v oblasti dlouhodobě soupeří i další mocnosti včetně Číny, Francie nebo Japonska, které mají vojenské základny v sousedním Džibutsku.

