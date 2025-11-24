Uunona v minulých letech stanici BBC řekl, že jeho otec ho sice pojmenoval po nechvalně proslulém diktátorovi, ale zřejmě netušil, kdo to ve skutečnosti byl. „Jako dítě jsem to jméno vnímal jako naprosto normální,“ konstatoval nyní devětapadesátiletý politik.
„Až když jsem vyrůstal, uvědomil jsem si: Tento muž si chtěl podmanit celý svět. S žádnou z těchto věcí nemám nic společného,“ řekl Uunona, který se distancoval od jakéhokoli spojení s nacistickou ideologií.
Adolf Hitler Uunona je dlouholetým členem strany SWAPO (Lidová organizace Jihozápadní Afriky), která vládne Namibii od jejího získání nezávislosti v roce 1990. Je známý jako vášnivý bojovník proti apartheidu a ve svém volebním obvodu se těší respektu.
SWAPO dominovala národní politice po celá desetiletí. V předchozích letech však došlo k poklesu její podpory, částečně kvůli obviněním z úplatkářství v rybářském průmyslu, uvádí portál Mint.
V posledních národních volbách strana ztratila kontrolu nad 30 velkými městy, ačkoli si stále udržuje silný vliv v mnoha venkovských oblastech, včetně okrsku Ompundža, za který kandiduje Uunona. Ve středečních místních volbách se očekává jeho vítězství.
|
Adolf Hitler vyhrál volby v Namibii. Svět ovládnout nechci, ujišťuje
Spojení Namibie s Německem pramení z její koloniální minulosti. Mezi lety 1884 a 1915 byla země součástí Německé jihozápadní Afriky. Během tohoto období Německá říše zavraždila tisíce příslušníků kmene Hererů a Nama. V Namibii nese dodnes mnoho míst a ulic německé názvy a v některých komunitách se stále mluví němčinou.
Oficiální omluvu za genocidu, kterou Německo vydalo teprve v roce 2021, nepřijala většina náčelníků Hererů a Namů. Prohlášení totiž německá vláda spolu s vládou Namibie vytvořila bez jejich účasti a výše odškodného zdaleka neodpovídala očekáváním. Berlín tehdy slíbil investovat během 30 let do rozvoje Namibie 1,1 miliardy eur (28 miliard korun).
|
Mladým Němcům poví o zločinech diktatur hologramy. A co kolonie? ozvali se kritici
Vlády obou zemí od té doby vyjednávají novou dohodu. Německo by mohlo zvýšit částku reparací o dalších 50 milionů eur (1,2 miliardy korun).
Mnozí příslušníci kmenů Hererů a Nama by ale podle stanice BBC nejvíce uvítali, kdyby Německo odkoupilo pozemky jejich předků od německy mluvící komunity a vrátilo jim je zpět.