V Thajsku zabavili čtvrt tuny slonoviny. Pašeráci ji prodávali přes Facebook

Série policejních zásahů se uskutečnila minulý čtvrtek v sedmi thajských provinciích. Vyšetřování začalo, když jeden z policistů objevil soukromou facebookovou skupinu, která v Thajsku prodávala pašovanou slonovinu z afrických slonů. Do Asie zboží přiváželi z Afriky lodí. Případem se úřady zabývaly několik měsíců.
Zabavená slonovina zahrnovala rozřezané kusy a úlomky klů, ale také hotové výrobky jako modlitební korálky, šperky nebo rukojeti nožů. Podle policie se překupníci zaměřovali především na zákazníky z Thajska a Vietnamu.
Zadrženým hrozí za obchodování s částmi chráněných živočichů až deset let odnětí svobody a pokuta ve výši v přepočtu téměř 637 tisíc korun.
Mezinárodní obchod se slonovinou je od roku 1990 oficiálně zakázán Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES). Afričtí i asijští sloni jsou Mezinárodní unií ochrany přírody klasifikováni jako ohrožené druhy. Asijský slon je přitom thajským národním zvířetem.