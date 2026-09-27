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Rusko zaměřilo své údery na sklady u Kyjeva, častěji útočí i na obchody, říkají data

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  7:37
Rusko od poloviny června zintenzivnilo své údery na sklady v Kyjevské oblasti, tedy v ukrajinském hlavním městě a jeho okolí. Uvedla to agentura AFP na základě dat nevládní organizace Acled. Počet těchto úderů je nejvyšší od začátku války. Cílem se staly supermarkety, hypermarkety či sklady pohonných hmot.

Válka na Ukrajině

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Podle propočtů agentury AFP ruské údery zasáhly od poloviny června do poloviny září stovku skladů či supermarketů v Kyjevské oblasti. To je dvakrát více než od začátku války v roce 2022.

Podle AFP v období od února 2022 do letošního června ruská armáda podnikla údery na 50 skladů a dalších podobných logistických cílů. Seznam organizace Acled ale není úplný, uvádí agentura.

Ruské údery podle agentury AFP způsobily v Kyjevě krátkodobé problémy se zásobováním. Distribuční sítě se však snaží přizpůsobit nové situaci. Ještě intenzivnější jsou ruské údery na logistická centra a sklady v ukrajinských regionech, které jsou blíže frontě.

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V pondělí experti OSN poukázali, že pokračující ruské údery na energetickou infrastrukturu zvyšují nebezpečí pro ukrajinské civilisty s blížící se zimou. V uplynulých týdnech Ukrajina vedla své údery i na sklady ruských internetových prodejců.

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