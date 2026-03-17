Afghánská vláda: Pákistán udeřil na nemocnici v Kábulu, 400 mrtvých

Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu zemřelo 400 lidí, uvedl dnes podle agentury AP zástupce mluvčího afghánského vládního islamistického hnutí Tálibán Hamdulláh Fitrat. Pondělní úder podle něj zranil nejméně 250 lidí. Na místě pokračují záchranné práce, podle zástupce vlády je možné, že počet obětí nadále poroste. Afghánské ministerstvo zdravotnictví dříve informovalo o 200 obětech. Pákistán tvrzení, že zaútočil na nemocnici, odmítl.
"V důsledku úderu byla zničena značná část nemocnice a panují vážné obavy z vysokého počtu obětí," napsal Fitrat na síti X. "Záchranné týmy nyní pokračují v pracích na místě, snaží se dostat pod kontrolu požár a vyzvednout těla zbývajících obětí," doplnil. Pákistán podle něj zaútočil na nemocnici v pondělí přibližně ve 21:00 místního času (17:00 SEČ). Zařízení, které se stalo obětí útoku, podle něj mělo kapacitu 2000 lůžek.
Pákistánské ministerstvo informací již dříve uvedlo, že údery v Kábulu i na východě Afghánistánu "mířily přesně na vojenské zařízení a infrastrukturu podporující teroristy včetně skladů vojenského vybavení".
Boje mezi oběma znepřátelenými zeměmi pokračují už několik měsíců a podle agentury AP patří k nejkrvavějším za poslední roky. Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánský režim, že poskytuje útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to popírá. TTP je oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.
Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při hraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Katarem a Tureckem zprostředkované příměří se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.