Prevence neřesti po afghánsku. Muže bez plnovousu vyloučili z ozbrojených složek

Ministerstvo pro podporu ctnosti a prevenci neřesti se po nástupu islamistického hnutí Tálibán k moci v roce 2021 nastěhovalo do sídla ministerstva pro otázky žen, které bylo zrušeno. Organizace pro lidská práva a OSN ministerstvo kritizují, protože podle nich tvrdě omezuje mimo jiné práva žen a svobodu projevu.

Představitelé ministerstva pro podporu ctnosti a prevenci neřesti uvedli, že za poslední rok zadrželi v Afghánistánu za „nemorální činy“ více než 13 000 lidí. Zhruba polovinu z nich po 24 hodinách propustili. Důvod jejich zadržení neupřesnili.

Pomocná mise OSN pro Afghánistán (UNAMA) v minulosti informovala o případech, kdy mravnostní policie zastavila a zadržela ženy, někdy i na několik hodin, protože jejich oblečení podle ní neodpovídalo pravidlům islámu. Ministerstvo pro podporu ctnosti a prevenci neřesti uvádí, že ženy musí mít na veřejnosti obličej zakrytý závojem nebo nosit burku zahalující celé tělo.

Většina Afghánek si i před nástupem Tálibánu k moci zahalovala na veřejnosti vlasy, některé ženy, zvlášť v metropoli Kábulu, si ale nezakrývaly obličej ani nenosily burku, píše Reuters.

Zvláštní zpravodaj OSN pro Afghánistán Richard Bennett dostal zákaz vstupu do země, sdělil diplomatický zdroj agentuře AFP. „Richard Bennett byl před několika měsíci informován, že nemá povolení cestovat do Afghánistánu,“ uvedl zdroj poté, co o zákazu informovala afghánská média s odvoláním na mluvčího afghánské vlády.

Tálibán slíbil, že bude vystupovat umírněněji než za své předchozí vlády v 90. letech, postupně se ale vrací ke striktním nařízením. Ženy musí chodit zahalené, nesmějí cestovat samy na delší vzdálenosti, část studentek se stále nemohla vrátit do škol a mnohým ženám nebyl umožněn návrat do zaměstnání.