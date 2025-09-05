Ženám se nepomáhá. Afghánky zůstávají pod sutinami, muži se jich nesmí dotknout

Autor:
  19:11
Islamisté z hnutí Tálibán po devastujícím zemětřesení na východě Afghánistánu žádají svět o pomoc. Sami ji však mnoha zasaženým upírají – ženám. Ty popisují, že je mužští záchranáři odmítají ošetřit, zraněným Afghánkám nepomohou ani v nemocnicích, protože tam chybějí lékařky. A muži se jich kvůli zavedeným zákazům nesmějí dotknout. Ze stejného důvodu ženy podle svědků zůstávají pod sutinami.
Severovýchodní Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení. Dívky na snímku stojí...

Severovýchodní Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení. Dívky na snímku stojí před svým zničeným domem. (4. září 2025) | foto: Reuters

Severovýchodní Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení. Žena na snímku právě...
Afghánci se vzpamatovávají z ničivého zemětřesení, které zasáhlo severovýchod...
Afghánci se vzpamatovávají z ničivého zemětřesení, které zasáhlo severovýchod...
Severovýchodní Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení. Dívky na snímku stojí...
„Nejsou tu žádné lékařky. A já jsem zraněná na místech, která mužským lékařům nemůžu ukázat,“ říká mladá Afghánka Sola, jež se po zemětřesení probudila až v nemocnici. Neví, jak se tam dostala, ale když nabrala vědomí, řekli jí, že při otřesech zemřelo osm jejích příbuzných.

Včetně mužů, což je v dnešním Afghánistánu neřešitelný problém. „Měla jsem rodinu a dům, ale teď netuším, kam půjdu nebo co budu dělat,“ naříká žena. Její štěstí v neštěstí je fakt, že alespoň skončila v nemocnici. Mnohé její krajanky se nedočkaly lékařské pomoci, přestože zdravotníci přijeli až k nim. To je případ třeba devatenáctileté Bibi Ajšaové.

„Nahnali nás do rohu a zapomněli na nás,“ říká devatenáctiletá dívka. První týmy záchranářů se do její vesnice dostaly zhruba šestatřicet hodin po nedělním zemětřesení. Nebyla mezi nimi však žádná žena – a podle extrémního výkladu islámského práva šaría, jejž v zemi razí vládnoucí Tálibán, se muži a ženy, kteří nejsou příbuzní nebo v manželském svazku, nesmějí dotýkat.

Při zemětřesení v Afghánistánu zemřelo přes 800 lidí, zraněných jsou tisíce

Byť na dostupných fotografiích lze vidět i situaci, kdy mužský lékař ošetřuje zraněnou seniorku, v Bibině vsi ve východní provincii Kunar záchranáři přispěchali na pomoc jen mužům a dětem. Mladá Afghánka spolu s dalšími různě zraněnými dívkami a ženami zůstala napospas. Nikdo se jich ani nezeptal, zda něco nepotřebují.

Svědci reportérům listu The New York Times (NYT) popsali, že některé ženy kvůli tálibánským zákazům také zůstaly pod sutinami. „Jako by byly neviditelné,“ vypráví dobrovolník Tahzíbulláh Muhazeb, který přijel pomáhat do zasažené provincie. „Muži a děti byli ošetřeni první, ale ženy seděly bokem a čekaly,“ pokračuje.

Severovýchodní Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení. Žena na snímku právě připravuje čaj. (4. září 2025)
Afghánci se vzpamatovávají z ničivého zemětřesení, které zasáhlo severovýchod země. (3. září 2025)
Afghánci se vzpamatovávají z ničivého zemětřesení, které zasáhlo severovýchod země. (2. září 2025)
Severovýchodní Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení. Dívky na snímku stojí nedaleko svého domu, který otřesy zcela zničily. (3. září 2025)
Severovýchodní Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení. Dívky na snímku stojí před svým zničeným domem. (4. září 2025)
Líčí, že se mužští členové lékařských týmů zdráhali vytahovat ženy z trosek. A to až do té míry, že pokud nikde kolem nebyl mužský příbuzný zesnulé oběti, drželi ji jen za oblečení, když ji vyprošťovali. Na kůži ženám mohou sahat jen nejbližší členové rodiny nebo manžel. Podle lékařky z Kábulu, jež mluvila s novináři, jsou přitom v odlehlých oblastech často jen porodní báby nebo zdravotní sestry. A v některých regionech ani ty.

Kábulu dochází voda, hrozí katastrofa. Přitom by Tálibánu stačilo napojit potrubí

A naopak ženy-záchranářky, pokud už se někde objeví, nesmějí sahat na cizí muže. Během léčby raněných však jde o minuty. Uvězněné a zraněné Afghánky tak často musely počkat na pomocnou ruku žen z okolních vesnic. Ani čtyři dny po otřesech do Bibiny vesnice nepřijela jediná záchranářka. Dívka strávila tři noci pod širým nebem.

Kvůli dešti se nedostala ani k manželovi, který pracuje v jiném městě. „Bůh zachránil mě i mého syna. Ale po té noci jsem pochopila, že být ženou tady znamená, že budeme vždy poslední, koho si všimnou,“ dodává. Také podle Rádia Svobodná Evropa byl nepoměr ošetřených žen a mužů znát. Přestože většina obětí jsou údajně ženy a děti, v jedné z nemocnic v provincii Kunar měli na lůžkách sedmašedesát mužů a pouze třináct žen.

„Má žena potratila, nejsou tu léky ani doktorky“

„Když zemětřesení začalo, má žena právě rodila a šlo to velmi špatně. Teď je ve vládní nemocnici, ale vůbec se nezotavila a je na tom stejně jako předtím. A to proto, že tu nejsou žádné doktorky ani léky,“ popsal pro Radio Azadi jeden z místních mužů s tím, že jeho žena v důsledku zanedbané péče potratila.

Tálibán po svém návratu k moci zakázal ženám mimo jiné chodit do školy a studovat – kromě prvních pár ročníků základní školy – a vypudil je z většiny profesí. Ženy nesmějí bez mužského doprovodu vycházet z domu a za porušení zákazu jim hrozí veřejné zbičování. Na veřejnosti nemají mluvit a pokud už jsou doma, ideálně by je cizí muž neměl vidět ani oknem. Za čtyři roky u moci musejí tálibánci řešit už třetí zemětřesení – a i během minulých dvou dopadaly následky otřesů výrazně víc na ženy.

Nová realita se promítla i do práce neziskových organizací na místě. Jejich afghánské pracovnice totiž čelily tak silnému obtěžování a vyhrožování, že jim jejich nadřízení nařídili pracovat dočasně z domova. Chybějící síla se pak nepřekvapivě promítá i do zvládání následků přírodních neštěstí, obzvlášť tak silných, jako bylo toto zemětřesení. Zemřelo už nejméně 2 200 lidí, další téměř čtyři tisíce utrpěly zranění a celkem katastrofa zasáhla na půl milionu lidí.

„Jen jsem šla nakoupit.“ Tálibán čím dál víc sahá k bičování, rány počítá dav

Mluvčí afghánského ministerstva zdravotnictví podle NYT přiznal, že žen je mezi záchranáři přímo ve zdevastovaných oblastech nedostatek. „Ale v nemocnicích v Kunaru, Nangarháru a Laghmánu pracují největší počty ženských lékařek a zdravotních sester, speciálně proto, aby mohly ošetřit oběti zemětřesení,“ tvrdil.

Východ Afghánistánu v rozmezí dvanácti hodin zasáhly další dva otřesy. Jedno z nejničivějších zemětřesení o síle šest v noci na pondělí SELČ zaznamenaly provincie Kunar, Laghmán a Nangarhár. Epicentrum bylo necelých 30 kilometrů od města Dželálábád a ohnisko v hloubce deseti kilometrů. V úterý následovaly další otřesy o síle 5,5, ve čtvrtek o síle 6,2 a v pátek o síle 5,4.

Po čtvrtečních otřesech v Nangarháru skončilo v nemocnici třináct lidí, z nichž tři zůstávají hospitalizováni ve stabilním stavu. Vzhledem k tomu, že domy se v oblasti stavějí převážně z hlíny, kamene a dřeva, žijí někteří lidé v Kunaru ze strachu před otřesy ve stanech nebo pod širým nebem.

Záchranné práce podle místních brzdí uvolněné kameny a zemina, které znemožnily přístup do některých těžce postižených vesnic. Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před rizikem a šířením nemocí kvůli přeplněným uprchlickým táborům, zdravotně závadné vodě a špatnému nakládání s odpadem. Křehký systém zdravotní péče navíc zatěžuje příliv Afghánců, které nedávno deportoval sousední Pákistán.

Tálibán, kvůli němuž prakticky vyschl proud zahraničních financí pro jednu z nejchudších zemí světa, mezitím požádal o mezinárodní pomoc. Tu už poslaly anebo přislíbily například Spojené arabské emiráty, Indie, Čína a Rusko, ale i Velká Británie a Evropská unie. Spojené státy poslaly „upřímnou soustrast afghánskému lidu“, o materiální pomoci však z jejich strany dosud nic konkrétního nepadlo.

