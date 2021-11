Afghánská Mona Lisa utekla ze země před Tálibánem. Útočiště našla v Itálii

Afghánka ze slavné fotografie, kterou na své titulní straně v roce 1985 otiskl magazín National Geographic, přicestovala do Říma. Itálie poskytne Šarbat Gulaové útočiště v rámci evakuačního programu z Afghánistánu poté, co zemi v létě ovládlo radikální islamistické hnutí Tálibán. To prosazuje represe vůči ženám.