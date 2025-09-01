Při zemětřesení v Afghánistánu zemřelo přes 500 lidí, zraněných je tisíc

Autor: ,
  6:59aktualizováno  7:32
Přes tisíc zraněných a stovky mrtvých si vyžádalo podle nejnovějších informací zemětřesení, které v noci na dnešek zasáhlo východ Afghánistánu. Místní představitelé se však obávají, že počet mrtvých poroste. Zemětřesení o síle šest zasáhlo krátce před půlnocí místního času oblast města Džalálábád. Zasažené jsou zřejmě provincie Nangarhár a Kunar. Obě se nachází u hranice s Pákistánem.

Dle nejnovějších informací agentury Reuters, která se odvolává na tamní státní média, se počet obětí pohybuje kolem 500, zraněných je přes tisíc. Dříve agentura AP s odvoláním na místní úřady uvedla, že zemřelo nejméně 250 lidí a dalších více než 400 bylo zraněno.

Lidé nesou oběť zemětřesení na nosítkách do sanitky na letišti v Džalálábádu v Afghánistánu. (1. září 2025)
Vojáci hnutí Tálibán a civilisté přenášejí oběti zemětřesení do sanitky na letišti v Džalálábádu v Afghánistánu. (1. září 2025)
Zranění Afghánci jsou ošetřováni v nemocnici po zemětřesení v afghánském Džalálábádu. (1. září 2025)
Dobrovolníci nesou zraněného muže do nemocnice po zemětřesení v afghánském Džalálábádu. (1. září 2025)
12 fotografií

Ministerstvo zdravotnictví podle agentury Reuters uvedlo, že jen v jedné vesnici zemřely tři desítky lidí. Místní zdroje pak mluví o stovkách zraněných. „Počet mrtvých a zraněných je vysoký, ale vzhledem k tomu, že je oblast obtížně přístupná, naše týmy jsou stále na místě,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Britská stanice BBC informuje s odkazem na vlastní zdroje, že v jedné vesnici provincii Kunar zemřelo nejméně 20 lidí a dalších 35 bylo zraněno. Lidé vytahují mrtvé a zraněné z trosek. Podle BBC místní představitelé v provincii tvrdí, že mrtvých budou stovky.

Počet obětí zemětřesení v Afghánistánu je více než 2000, zraněných 9000

Obavy z vysokého počtu obětí však vzbuzují vzpomínky na zemětřesení ze 7. října 2023, které zasáhlo provincii Herát. Otřes o síle 6,3 tehdy zabil 2400 lidí, uvedly úřady kontrolované hnutím Tálibán. Odhad mrtvých podle OSN činí zhruba 1500 lidí, uvedla OSN.

Město Džalálábád v provincii Nangarhár

Město Džalálábád v provincii Nangarhár

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

Požár kamionu zastavil dopravu na dálnici D5 na Tachovsku v obou směrech

Dálnici D5 na 135. kilometru u Mlýnce na Tachovsku uzavřel v pondělí ráno v obou směrech požár nákladního auta. Řidiči se nic nestalo. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) doporučuje místo objíždět přes...

1. září 2025  8:01

Při zemětřesení v Afghánistánu zemřelo přes 500 lidí, zraněných je tisíc

Přes tisíc zraněných a stovky mrtvých si vyžádalo podle nejnovějších informací zemětřesení, které v noci na dnešek zasáhlo východ Afghánistánu. Místní představitelé se však obávají, že počet mrtvých...

1. září 2025  6:59,  aktualizováno  7:32

Začal nový školní rok. Prezident Pavel přivítal prvňáčky v Pečkách

V základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Počet dětí v základních školách oproti minulému roku bude nižší, studentů středních škol bude naopak více. Poprvé...

1. září 2025  6:53

První školní den bude výrazně letní, zbytek týdne se ponese v podobném duchu

První školní den a zároveň první den meteorologického podzimu přinese teplé a slunečné počasí. Česko se dočká jasné až polojasné oblohy, teploty vyšplhají až na 29 °C. V úterý na většině území...

1. září 2025  6:37

Podnikatel chtěl na vsi prorazit s bezobslužným obchodem, převálcovali jej Vietnamci

Mít na vesnici samoobsluhu se základním zbožím už je dnes skoro luxus. Malé tradiční obchody zavírají, řešením je ten bezobslužný, ale ne všude funguje. Nedaleko od Brna nad ním dokázala vyhrát i...

1. září 2025  6:30

Úřady dopadly podezřelého z vraždy bývalého šéfa ukrajinského parlamentu

Ukrajinské úřady zadržely podezřelého ze spáchání vraždy bývalého předsedy ukrajinského parlamentu Andrije Parubije, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Čin se stal v sobotu ve...

1. září 2025  6:17

Pelhřimovská nemocnice uspěla v testu stravování, chválou nešetří ani pacienti

Nemocnice v Pelhřimově se pochlubila výsledkem testování Krajské hygienické stanice (KHS), které bylo zaměřeno na stravování. Hygienici kontrolovali, nakolik kvalitní jídla pacienti s dietou...

1. září 2025  6:08

Rodí se málo dětí, nové školky budou „na obtíž“. Někde ale bude přetlak

Zatímco obce nyní staví nové mateřské školy třeba i z kontejnerů nebo je otevírají v nevyužívaných zámcích, aby pokryly zájem rodin, už za pár let může nastat opačný problém: do školek nebude mít kdo...

1. září 2025

Komunistickým pohlavárům klesnou penze o 300 korun za každý rok ve funkci

Starobní důchod klesne od listopadu 2026 dalším někdejším komunistickým funkcionářům. O 300 korun méně za každý započatý rok ve funkci budou pobírat vysocí činitelé bývalé Komunistické strany...

1. září 2025

Studená sprcha pro hoteliéry: turisté šetří, zejména němečtí. Česko si zatím hosty drží

Premium

Letošní léto přineslo doposud nevídaný zlom v chování turistů. Němci, kteří v řadě evropských zemí představují vzor ideálního solventního hosta, citelně omezili útraty za dovolenou.

1. září 2025

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

vydáno 1. září 2025

Za baterie i soláry platí příroda. Jak zelené technologie živí další klimatické krize

Premium

Lidstvo se dlouhá desetiletí snaží najít co nejvíce způsobů, jak zamezit zhoršující se klimatické krizi. Nejčastěji se nejen prosazují, ale také dotují tzv. obnovitelné zdroje energie. Lithiové...

1. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.