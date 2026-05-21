Dětské sňatky jsou v Afghánistánu stále na denním pořádku, dokládá nový zákoník

Afghánské ministerstvo spravedlnosti minulý týden zveřejnilo nový dekret č. 18, který stanoví podmínky pro rozvod v případě dlouhodobého zmizení manžela, „nekompatibility, manželovy vady, nebo manželské smlouvy uzavřené příbuznými jménem nezletilého chlapce nebo dívky“. Ačkoli zákon ženám umožňuje rozvést se s manželem, je pro ně tento proces mnohem obtížnější než pro muže, píše AP.
Mezi nejkontroverznější ustanovení tohoto dekretu patří, že mlčení dívky dosahující puberty lze vykládat jako souhlas se sňatkem. Zákoník obsahuje také ustanovení o rozvodu týkající se dívek provdaných za muže, kteří se k nim „nechovají laskavě“ nebo jsou „známí svým špatným chováním“.
Po dosažení puberty mají dívky právo požádat soud o zrušení manželské smlouvy. To podle OSN naznačuje, že dětské sňatky jsou v zemi stále povoleny.
„Podkopává to základní principy svobodného a plného souhlasu a neochraňuje zájmy dítěte,“ uvedla v prohlášení mise UNAMA.
„Dekret č. 18 je součástí širšího a velmi znepokojivého vývoje, v jehož rámci dochází k omezování práv afghánských žen a dívek,“ uvedla zástupkyně vedoucího mise UNAMA Georgette Gagnonová.
Když se Tálibán v roce 2021 chopil v Afghánistánu moci po chaotickém odchodu sil podporovaných Spojenými státy, vydal nová nařízení. V nich úřady uznaly ženám určitá práva, včetně práva na souhlas s uzavřením manželství. „Následné dekrety však tato práva podkopaly,“ uvedla mise UNAMA.
Ženy a dívky v Afghánistánu už nějakou dobu čelí rozsáhlé diskriminaci, přičemž zákony jim předepisují, jak se mají oblékat a chovat. Mají zakázáno studovat na středních školách a univerzitách, nemohou do většiny zaměstnání nebo se účastnit téměř všech volnočasových aktivit.
Ohledně žen v islámu je to tak, že žena musí mít svého poručníka. Během dětství/puberty je to otec a během dospělosti to bývá manžel. Jsou, ale i případy že ženě umře manžel a jejím poručníkem se stává její syn.
Tento poručník si se ženou může dělat ve směs cokoliv. Žena musí být poslušná a plnit jeho přání. Když se třeba stane, že se na ženě praktikuje domácí násilí, tak z 90 procent soud dá za pravdu muži, který ho praktikuje. Protože žena se nemůže zastávat sama.
Jsou ovšem stále případy, kdy muži odmítají tento systém. Nejednají s ženou jako s kusem hadru, ale fungují spolu jako normální pár, otec a dcera,nebo matka a syn.