„Přišla jsi se čtyřmi kanystry a předběhla jsi frontu,“ oboří se Afghánec Amán Karímí na ženu ze sousedství, která právě u místní mešity doplňuje rodinné zásoby pitné vody, a se slovy „teď je řada na mně, je to mé právo“ jí hadici vytrhne z rukou. Nyní už cenná komodita teče do jeho kyblíků.
Fronta je dlouhá. Mezi posledními je i šestadvacetiletá Atefe Kazímíová, jež za naplnění svých kanystrů mešitě zaplatí pár afghání a s naloženým trakařem se další půl hodinu vrací domů. Dřív to k funkční studni měla blíž, ta už ovšem vyschla. A totéž brzy hrozí celému Kábulu.
Šestimilionové město by mohlo být zcela na suchu do pěti let, píše list The New York Times s tím, že za vysycháním podzemních vod stojí nejen nižší množství srážek a tajícího sněhu, ale i neregulované – a již vyčerpané – studny. Lidé kopou stále víc vrtů na svých dvorech a ve sklepech, čímž ještě více vysušují město.
„Hádáme se čím dál víc, protože voda má pro nás cenu zlata,“ říká krejčí Karímí, zatímco tlačí svůj vozík. Nedávno se s rodinou přestěhoval do nového domu, ani v něm však tekoucí vodu nemají. Naložený příděl jim tak musí vystačit nejen na pití, ale i vaření, praní a osobní hygienu. Na studny u mešit nebo solidaritu bohatších spoluobčanů se spoléhají lidé, kteří nemají peníze na vodu dováženou specializovanými firmami.
Afghánská metropole přitom nouzi o vodu nemívala. Protékají jí tři řeky a kolem jsou hory se zasněženými vrcholy. Za posledních pětadvacet let se však populace Kábulu zvedla šestinásobně a úřady dohlížející na hospodaření s vodou na to včas nezareagovaly.
Změny klimatu a opakující se sucha, která z domova každý rok vyženou na 700 tisíc lidí napříč celou zemí, pak situaci jen zhoršují. Přístup k čisté pitné vodě dnes nemá zhruba třetina Afghánců.
Mezinárodní dárci v minulosti financovali několik projektů na výstavbu přehrad a iniciativy s cílem připojit domácnosti v Kábulu ke spolehlivému vodovodnímu systému. Vyčlenili na to stovky milionů dolarů. Většina těchto programů však nikdy nedošla do zdárného konce, anebo byla náhle zastavena po roce 2021, kdy se Spojené státy stáhly z Afghánistánu a Tálibán nad zemí převzal kontrolu.
Za poslední čtyři roky byly dokončeny čtyři přehrady, přičemž jedna z nich nedaleko Kábulu by mohla zásobovat tisíce domácností. Stačí ji jen připojit na vodovodní potrubí. Radikálové, kteří od svého nástupu odřízli Afghánce od zbytku světa a polovině národa – ženám – sebrali veškerá práva, jsou však sami na suchu. Tedy, pokud jde o finance.
„Naše projekty jsou rozsáhlé a my můžeme poskytnout pouze polovinu finančních prostředků,“ přiznal mluvčí afghánského ministerstva pro vodu a energii. Kábulu tak nyní hrozí, že se stane první metropolí na světě bez zásob podzemní vody, uvádí ve své nedávné zprávě nezisková organizace Mercy Corps.
„Ačkoliv se problémy s vodou v Kábulu zhoršují už desítky let, nyní dosáhly kritického bodu. Kombinace člověkem způsobených environmentálních faktorů výrazně snížila množství sezonní sladké vody proudící do vodonosných vrstev (horniny) v Kábulu, navzdory tomu, že se čerpá stále více vody. Omezené množství podzemní vody, která je k dispozici obyvatelům Kábulu, je navíc stále nebezpečnější pro konzumaci. Hrozí rozsáhlé zdravotní, sociální a ekonomické problémy,“ píše organizace.
Potíže pak podle ní výrazně zesílily „nedávné otřesy v humanitárním financování Afghánistánu“. „Bez rozsáhlých změn v dynamice vodního hospodářství v Kábulu čelí město v příštím desetiletí, a pravděpodobně mnohem dříve, bezprecedentní humanitární katastrofě,“ dodává.