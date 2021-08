Jako soudný den, těla létala vzduchem. Hněv svědků z Kábulu míří na USA

„Viděl jsem těla a části těl létat ve vzduchu jako tornádo, které bere do vzduchu igelitové tašky,“ popsal agentuře Reuters jeden přeživší. „Není možné vidět soudný den v tomto životě, ale dnes jsem ho byl svědkem na vlastní oči.“

Výbuchy zasáhly kanál, kdesi afghánští uprchlíci nechávali prověřit své vízové dokumenty. Záběry z místa ukazují těla naskládaná na sebe či ponořená ve vodě, jež zrudla krví.

„Lidé hořeli zaživa, nemohli dýchat,“ řekl jeden svědek. „Všude byly mrtvoly,“ dodal další.



Sanitky nebyly okamžitě schopné se dostat k letišti. Zemřelé a zraněné odváželi šokovaní přeživší na kolečkách, popsal jeden ze svědků.



Afghánský tlumočník, kterého stanice CBS News identifikuje jako Carla, mezi zraněnými nalezl malou holčičku. Sebral ji ze země a vzal ji do svého auta, aby jí odvezl do nemocnice. „Byl tu velký provoz,“ řekl. „Vzal jsem ji do nemocnice, ale zemřela mi v rukou.“

Podle Carla letiště zažilo více explozí, ale tyto byly zvláště „zdrcující“. „Celá země se rozpadá.“

„Zřídka vídáme takové situace,“ řekl listu The Washington Post zdravotnický koordinátor z jedné kábulské nemocnice jménem Alberto. Některá zdravotnická zařízení už přitom operují na hraně svých kapacit.

„Naše nemocnice v Kábulu byla již před výbuchem naplněna na 80 procent. Nyní jsme přidali přistýlky, abychom přijali zraněné lidi přicházející z letiště v život ohrožujících podmínkách,“ uvedla Rosella Miccioová z charitativní organizace Emergency.

„Ameriko, proč zabíjíte lidi?“

Někteří Afghánci viní z krveprolití americkou armádu. „Mám už toho plné zuby. Podělaná Ameriko, proč evakuujete lidi a pak je zabíjíte?“ rozčiluje se jeden Afghánec.

Seth Eden, bývalý pracovník americké agentury pro mezinárodní rozvoj, se pokoušel pomoci svému příteli, bývalému stínovému ministrovi, dostat se do země. Brána Abbey však byla zavřená.

Eden přesvědčil hlídající mariňáky, varované před možným útokem, ať je pustí. Dvě minuty poté, co stínový ministr a jeho rodina prošli, u brány vybuchla bomba.



Za strůjce útoků považují americké výzvědné služby afghánskou pobočku teroristické islamistické organizace Islámský stát, Islámský stát-Chorásán. Americký prezident slíbil odplatu. „Odpovíme silou a přesností v náš čas, na místě, které si určíme a v okamžiku, kdy se nám zachce,“ varoval Biden.

Podle stanice CNN budou ovšem možnosti zasáhnout IS-Chorásán mnohem omezenější bez amerických vojáků na zemi. Příslib též znamená, že americké operace „v zemi nekončí, ale mění se.“

Hrůzný útok na konci ztracené války

Bidenova slova „zrcadlí“ výrok exprezidenta George W. Bushe při zahájení „války proti teroru“ a afghánské operace. „Tento konflikt začal za načasování a v termínu stanoveném jinými, skončí v hodině, kde se rozhodneme,“ prohlásil Bush.



I ostatní americká média si všímají, že útoky představují přinejmenším chmurný konec nejdelší americké války. „Ztracená válka končí skoro tak stejně jako začala před dvaceti lety. Hrůzným útokem na Američany,“ napsal web Atlantic.