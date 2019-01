Západ brzy odejde z Afghánistánu, tvrdí Tálibán. USA o údajné dohodě mlčí

11:30 , aktualizováno 11:30

Vyjednávači afghánského islamistického hnutí Tálibán tvrdí, že se v Kataru dohodli s USA na rámcovém návrhu mírové dohody, po jejímž podepsání by západní jednotky do roku a půl úplně odešly z Afghánistánu. To znamená vyhlídku na konec nejdelší války současnosti, která začala americkou invazí do Afghánistánu na podzim 2001 a jíž se účastní i Češi.