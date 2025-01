Vzali jsme ženám všechna práva, pusťme je zpět do škol, žádá člen Tálibánu

Afghánské ženy oblečené do takzvané abáji se procházejí po ulicích Kandaháru. (15. prosince 2024) | foto: Profimedia.cz

„Sebrali jsme jim všechna jejich práva. Nemohou dědit, podílet se na právech svého manžela. Jsou obětovány na oltář nucených svazků, nesmějí studovat, nemohou chodit do mešit, dveře univerzit a škol se jim uzavřely a dokonce nesmějí navštěvovat ani náboženské školy,“ pronesl Stanikzáí během sobotní ceremonie v islámské škole v provincii Chóst.

Poznamenal přitom, že se Tálibán takto dopouští nespravedlnosti na dvaceti milionech lidí – tedy zhruba polovině obyvatel Afghánistánu. „Nebudeme v soudný den shromážděni stejně? Tam nás to pak všechny ochromí,“ ptal se a své kolegy vyzval, aby ženám umožnili zase studovat.

Náměstek míní, že pro tento zákaz „není a nebude omluvy“ a že vyhnání dívek ze škol ve skutečnosti odporuje právu šaría, jakkoliv může současné afghánské vedení tvrdit opak. „Toto není islámským právem, ale naší osobní volbou nebo povahou. V době proroka Mohameda byly dveře vzdělání otevřeny mužům i ženám,“ zdůraznil dvaašedesátiletý tálibánec, na nějž jsou podle listu The Independent stejně jako na mnoho dalších členů hnutí uvaleny sankce OSN.

Stanikzáíovy výroky jsou vzácným signálem, že ani uvnitř islámského hnutí nepanuje na míře represí vůči afghánským ženám shoda. Poté, co se Tálibán po dvacetileté pauze v létě 2021 znovu chopil moci, islamisté slibovali, že tentokrát už budou lidská práva, včetně těch ženských, respektovat. Brzy se však ukázalo, že to nemají v plánu.

Ženy dostaly zákaz podnikat a ve většině případů vůbec i pracovat, pohybovat se po zemi bez mužského doprovodu, vzdělávání dívek se omezilo na pouhých šest tříd základní školy, v rámci práva šaría se vrátilo bičování a kamenování za nevěru a samozřejmostí je úplné zahalování žen. Ty na ulici nesmějí být ani slyšet.

Naposledy pak Tálibán vytáhl do boje i s okny. Všechny stavby se musí vyvarovat umístění oken, která by směřovala na dvorky, studny i směrem do kuchyní. Tedy kamkoli, kde se nejčastěji vyskytují ženy. Spatření žen při běžných činnostech jako vaření či nabírání vody může podle mravnostní policie vést k „aktům obscénnosti“.

Stanikzáí ještě před stažením Američanů z Afghánistánu vedl tým vyjednavačů a už tehdy omezování vzdělávání žen kritizoval. Jeho nynější slova jsou nicméně první přímou výzvou vůči vůdci Tálibánu Hajbatulláhu Achúndzádaovi, aby se zavedená pravidla změnila. Islámští radikálové už údajně znovuotevření škol pro dívek slíbili, žádné detaily – třeba termín, kdy se tak stane – však dosud neuvedli. A podle médií množství vysoce postavených členů Tálibánu začalo své děti posílat do škol v zahraničí.

Podle ochránců práv afghánských žen však ani náměstkova kritika neukazuje na změnu poměrů uvnitř režimu. Spíš jde prý o snahu vylepšit si image navenek. „Jeho slova pouze odrážejí zoufalství. (Tálibán) si myslí, že jim tato prohlášení poslouží jako strategický krok k tomu, aby na veřejnosti znovu začali vypadat progresivně,“ řekla pro ABC aktivistka z organizace Femena Zubajda Akbarová.