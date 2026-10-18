Tálibán jim zavřel salony i školy. Afghánky hledají cestu, jak se uživit

Zahra se chtěla stát právničkou, ale její plány překazil těsně po dokončení univerzity návrat Tálibánu k moci. Místo vysněné kariéry tak začala hledat jinou cestu, jak se uživit. Z úspor, které si našetřila při práci učitelky v soukromé škole, založila firmu na výrobu koberců.
V roce 2022 se vydala do vesnic na severu Afghánistánu, kde poznala ženy, jež tkaly za velmi nízkou odměnu. Své výrobky odevzdávaly mužům v rodině a netušily, jakou mají na trhu hodnotu. „Byly velmi chudé. Pracovaly jako otrokyně,“ popsala Zahra Rádiu Svobodná Evropa (RFE).
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Rozhodla se jim proto nabídnout placenou práci, díky které by si mohly samy vydělávat. Z několika desítek tkadlen postupně vybudovala podnik, který dnes zaměstnává více než sto lidí. S balením a přepravou zboží jí pomáhají muži, díky nimž se hotové výrobky dostávají k zákazníkům.
Podnikání Zahře přináší překážky, s nimiž se její mužští konkurenti potýkat nemusejí. Podle pravidel Tálibánu totiž ženy nesmí bez doprovodu mužského příbuzného převážet zboží ani cestovat mezi okresy. Omezené možnosti pohybu Zahře ztěžují přístup k zákazníkům.
„Náš problém je přístup na trh. Muž, který podniká ve stejném oboru, má k zákazníkům lepší přístup než firma vedená ženou,“ konstatuje.
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Od návratu Tálibánu k moci v srpnu 2021 vydaly jeho úřady více než 100 nařízení namířených proti ženám a dívkám. Organizace OSN situaci označuje za nejvážnější krizi ženských práv na světě.
Omezení výrazně zasahují do každodenního života žen. Kvůli izolaci, ztrátě pracovních a vzdělávacích příležitostí a omezenému kontaktu s okolím se zhoršuje také jejich duševní zdraví.
Zaměstnáno je pouze sedm procent žen, zatímco u mužů je podíl 84 procent. Tálibán letos přijal také opatření, která dále oslabují právní postavení žen. Vláda zrušila například právní rovnost mužů a žen, posílila pravomoc mužů v manželství a ztížila možnost žen požádat o rozvod.
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Nafeesa z Kábulu si musela najít cestu k novému živobytí poté, co Tálibán v roce 2023 nařídil uzavření kosmetických salonů. Před zákazem žena provozovala vlastní salon, dnes tajně líčí nevěsty v pronajatém domě.
Své služby Nafeesa nesmí propagovat na sociálních sítích a nemá ani oficiální podnikatelskou licenci. Zákaznice se o ní dozvídají od známých, některé za ní chodí domů, za jinými cestuje ona.
„Ženy se líčí po celém světě a není to politické prohlášení. Není to proti náboženství. Nechápu, proč je to v naší zemi zakázané,“ míní Nafeesa.
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Nargis v Kábulu provozuje krejčovství, kde zaměstnává šest švadlen. Přestože šijí oblečení výhradně pro ženy, jejich práci komplikují kontroly Tálibánu. „Požadují, abychom nosily hidžáb, i když jsme uvnitř jen ženy – zaměstnankyně a zákaznice,“ popsala Nargis.
Krejčovství trápí úbytek objednávek a zákazníci stále častěji smlouvají o cenách. Nargis má někdy problém zaplatit nájem i mzdy, přesto se snaží provoz udržet. Podobně jako další afghánské podnikatelky totiž nechce přijít o možnost vydělávat si a nabídnout práci ostatním ženám.
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Afghánistán zůstává jedinou zemí na světě, kde dívky nemohou studovat na středních školách a kde ženy mají zakázáno navštěvovat univerzity. Podle bylo od návratu Tálibánu k moci připraveno o možnost studovat na středních školách odhadem 2,4 milionu afghánských dívek.
Tálibán přesto trvá na tom, že práva žen respektuje v souladu se svým výkladem islámského práva a afghánskou kulturou.