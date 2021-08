KOMENTÁŘ: Pohled do minulosti. Už v roce 2001 bylo zřejmé, že se Tálibán vrátí

VYŠLO V MF DNES 16. listopadu 2001:

V Afghánistánu to najednou jde tak skvěle, až je to podezřelé. Ale třeba to opravdu podezřelé je. Třeba to, co na první pohled vypadá jako útěk Tálibánu, byl ve skutečnosti spořádaný ústup. A to, o čem si myslíme, že je zdrcující porážka, je změna strategie a příprava na výhodnější vedení války. „Pád“ Tálibánu přišel tak rychle, že člověk stačil sotva registrovat jména ztracených měst, ale už ne souvislosti. Zkusme se teď tedy na vývoj války podívat skeptickým okem.