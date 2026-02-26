Za ublížení zvířeti pět měsíců, za zranění ženy 15 dní. Pokud vůbec, diktuje Tálibán

Autor:
  14:04
Fyzické týrání žen a dětí je v pořádku, pokud neskončí zlomeninou nebo otevřenou ránou, vyplývá z nového afghánského trestního zákoníku. V takovém případě si muž odsedí dva týdny za mřížemi. Vyšší je i trest za újmu způsobenou velbloudovi, který činí pět měsíců. Tálibánská vláda tato opatření přijala tiše a bez politických debat na začátku roku.
Afghánské ženy oděné v burkách sedí u silnice v provincii Džúzdžán. (3. února...

Afghánské ženy oděné v burkách sedí u silnice v provincii Džúzdžán. (3. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Afghánka, která během válečného konfliktu ztratila část příbuzenstva. (22....
Severovýchodní Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení. Ženy na snímku se i s...
Ženy jsou v Afghánistánu vytlačovány z veřejného života.
Severovýchodní Afghánistán zasáhlo ničivé zemětřesení. Ženy na snímku se právě...
16 fotografií

Trestní zákoník, kterým se afghánští soudci musí řídit od 4. ledna, se skládá ze tří částí. Násilí na ženách je v rámci 119 článků legalizováno a podáváno jako nástroj k udržení pořádku ve společnosti a prevence proti hříchu a neřesti.

Text používá termíny jako „pán“ a „otrok“, popisuje afghánská organizace pro lidská práva Rawadari. Dcery i matky jsou nyní prakticky majetkem svých otců a manželů. Nový zákoník je vyvrcholením toho, jak je v zemi se ženami zacházeno od návratu Tálibánu k moci v srpnu 2021. Od té doby vláda vydala přes 130 nařízení omezujících jejich práva.

Ženám se nepomáhá. Afghánky zůstávají pod sutinami, muži se jich nesmí dotknout

V případě, že muž ženu uhodí holí a způsobí jí vážné zranění, které článek 32 definuje jako „ránu nebo modřinu“, a napadená je schopna tuto skutečnost prokázat před soudem, bude muž odsouzen k 15 dnům ve vězení, popisuje deník El País.. Jiné druhy fyzického, psychického ani sexuálního násilí na ženách však nejsou v zákoníku zmíněny.

Také určité formy fyzických trestů na dětech ze strany učitelů podléhají trestům, a to pokud dojde ke zlomenině kosti, tržné ráně nebo modřině. Jiné druhy zneužívání ale nejsou výslovně zakázány. Naopak až tříměsíční vězení hrozí afghánským ženám, které opakovaně a bez dovolení opustí manželův dům a vrátí se do domu svého otce.

„Jak můžete věřit, že žena půjde k soudu, když ví, že za 15 dní bude její manžel opět na svobodě a může ji zabít za to, že ho nahlásila, v místě, kde neexistuje skutečný soudní systém, obhájci ani instituce, které chrání ženy?“ reagovala bývalá afghánská poslankyně Fawzia Koofiová.

Měli jsme protestovat po boku žen. Omezení Tálibánu začínají vadit i mužům

Vyšší ochranu než ženy dostávají v novém trestním zákoníku i zvířata. Týrání či provokaci rvaček mezi velbloudy, ovcemi, ptáky nebo psi stát nově trestá odsouzením k pěti měsícům vězení. Podle bývalé poslankyně tato skutečnost ukazuje, že fyzická integrita ptáka je ceněna více, než integrita ženy.

Podle výzkumné organizace Georgetown Institute for Women, Peace and Security nový dokument „kodifikuje ideologický systém, v němž jsou trest, dohled a nátlak základními nástroji vlády“. Koofiová doplnila, že Tálibán vždy zacházel se ženami v duchu apartheidu. „A tento nový zákoník dává mužům pravomoc být vůči nim násilní a legálně je mučit,“ doplnila.

„Jen jsem šla nakoupit.“ Tálibán čím dál víc sahá k bičování, rány počítá dav

Tálibán zasahuje do svobody žen v zemi dlouhodobě. Afghánské dívky starší dvanácti let například nemají přístup ke vzdělání a byly vyloučeny z většiny pracovních míst. V roce 2025 nemělo 78 procent mladých žen v Afghánistánu přístup k výuce, školení a práci, vyplývá ze zprávy organizace UN Women.

Nový právní rámec v Afghánistánu podle listu El País vystavuje lidi, zejména ženy s dětmi, svévolnému násilí nejen ze strany příbuzných, ale také sousedů a dalších cizích lidí. Újma na zdraví se místo trestného činu stává náboženskou a právní povinností. „Každý muslim, který je svědkem toho, co je považováno za ‚hřích‘, je oprávněn na místě uložit nápravný trest, aby ‚zabránil neřesti‘,“ stojí také v zákoníku.

Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Okamura je s Vystrčilem v Budapešti. Nejedu dělat Maďarům kampaň, řekl šéf Senátu

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)...

Od našeho zpravodaje v Budapešti Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odletěl spolu s šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) do Maďarska, kde odpoledne jednají s předsedy parlamentů Visegrádské čtyřky a jihovýchodní Evropy. Cesta...

26. února 2026,  aktualizováno  14:58

Dánsko zná termín voleb. Premiérka se chce svézt na protitrumpovské vlně

Dánská premiérka Mette Frederiksenová (26. února 2026)

Parlamentní volby v Dánsku se uskuteční 24. března. Oznámila to premiérka a lídryně sociální demokracie Mette Frederiksenová, která bude chtít ve volbách zúročit zvýšenou podporu, které se ji dostalo...

26. února 2026  14:39

Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD. Podali ho za mými zády, kritizuje Metnar

Na jednání vlády přichází ministr vnitra Lubomír Metnar. (23. února 2026)

Ministerstvo vnitra stahuje dovolání ve sporu s hnutím SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Resort dovolání podal na začátku února. Ministr Lubomír Metnar (ANO) ale...

26. února 2026  13:06,  aktualizováno  14:27

Na Slovensku se srazil vlak s kamionem a začaly hořet, řidič nepřežil

Na železničním přejezdu ve slovenském městě Nové Zámky se srazil osobní vlak s...

Na jihu Slovenska se ve čtvrtek srazil osobní vlak s kamionem. Nehodu nepřežil řidič nákladního vozidla. Záchranáři později upřesnili, že do nemocnic v okolí převezli 14 zraněných.

26. února 2026  14:26

Pohřešovanou třináctiletou dívku z Roztok našli policisté na ubytovně

Policejní auto.

Policie ve čtvrtek odpoledne odvolala pátrání po třináctileté dívce z Roztok u Prahy, kterou od středy pohřešovala její matka. Dívku nalezli a je v pořádku.

25. února 2026  20:44,  aktualizováno  26. 2. 14:22

Dívka po bouračce nedýchala, zachránili ji manželé odcházející z návštěvy

Mladík vylétl z autem mimo vozovku a narazil do stromu. Nehoda se stala mezi...

Kriminalisté v těchto dnech obvinili osmnáctiletého řidiče, který koncem října havaroval na Českokrumlovsku. Při nehodě se zranili tři spolujezdci. Nejhůř dopadla jedna z dívek sedících vzadu. Po...

26. února 2026  14:21

Stát nemá peníze nazbyt, národní parky jsou ale naší prioritou, řekl Turek

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne jednal s řediteli národních parků v Česku. Hlavním tématem schůzky bylo především jejich financování. Jednání se účastnil...

26. února 2026  10:27,  aktualizováno  14:20

Za ublížení zvířeti pět měsíců, za zranění ženy 15 dní. Pokud vůbec, diktuje Tálibán

Afghánské ženy oděné v burkách sedí u silnice v provincii Džúzdžán. (3. února...

Fyzické týrání žen a dětí je v pořádku, pokud neskončí zlomeninou nebo otevřenou ránou, vyplývá z nového afghánského trestního zákoníku. V takovém případě si muž odsedí dva týdny za mřížemi. Vyšší je...

26. února 2026  14:04

Reformu výuky na školách odložíme o rok, řekl Plaga. Situace je horší, než čekal

Ministr školství Robert Plaga npřichází na jednání vlády (23. února 2026)

Ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámil, že změny ve vzdělávacích programech začnou na základních školách platit o rok později, tedy v září 2028. Původně se tak mělo stát už od září 2027. „Co se...

26. února 2026  11:24,  aktualizováno  14:03

V Ostravě letos léčili už tři lidi se záškrtem. Seniorku neochránilo staré očkování

Infekční oddělení Krajské nemocnice v Liberci má kapacitu 24 lůžek. V pondělí...

Hned tři případy záškrtu řešili v posledních dvou měsících lékaři Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Tato infekční nemoc v Česku téměř vymizela po zavedení povinného...

26. února 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Sběratel vydražil Kodetův obraz a přivezl ho do Čech. Netušil, že jde o unikát

Premium
Sběratel umění Jan Dvořáček s obrazem Kristiana Kodeta (20. února 2026)

Obraz koupil v americké aukci naslepo. Znal jen jméno autora a rok vzniku. Až zadní strana plátna odhalila galerijní štítek, který spustil pátrání přes oceán. Díky němu se sběratel umění Jan Dvořáček...

26. února 2026

AKTV opět uspěla v ochraně autorských práv, pirátská služba Bitplay ukončila činnost

Ilustrační foto

Asociace komerčních televizí (AKTV) zaznamenala další úspěch v ochraně autorských práv. Po jejím trestním oznámení a následném policejním vyšetřování ukončila činnost pirátská služba Bitplay, která...

26. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.