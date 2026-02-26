Trestní zákoník, kterým se afghánští soudci musí řídit od 4. ledna, se skládá ze tří částí. Násilí na ženách je v rámci 119 článků legalizováno a podáváno jako nástroj k udržení pořádku ve společnosti a prevence proti hříchu a neřesti.
Text používá termíny jako „pán“ a „otrok“, popisuje afghánská organizace pro lidská práva Rawadari. Dcery i matky jsou nyní prakticky majetkem svých otců a manželů. Nový zákoník je vyvrcholením toho, jak je v zemi se ženami zacházeno od návratu Tálibánu k moci v srpnu 2021. Od té doby vláda vydala přes 130 nařízení omezujících jejich práva.
|
Ženám se nepomáhá. Afghánky zůstávají pod sutinami, muži se jich nesmí dotknout
V případě, že muž ženu uhodí holí a způsobí jí vážné zranění, které článek 32 definuje jako „ránu nebo modřinu“, a napadená je schopna tuto skutečnost prokázat před soudem, bude muž odsouzen k 15 dnům ve vězení, popisuje deník El País.. Jiné druhy fyzického, psychického ani sexuálního násilí na ženách však nejsou v zákoníku zmíněny.
Také určité formy fyzických trestů na dětech ze strany učitelů podléhají trestům, a to pokud dojde ke zlomenině kosti, tržné ráně nebo modřině. Jiné druhy zneužívání ale nejsou výslovně zakázány. Naopak až tříměsíční vězení hrozí afghánským ženám, které opakovaně a bez dovolení opustí manželův dům a vrátí se do domu svého otce.
„Jak můžete věřit, že žena půjde k soudu, když ví, že za 15 dní bude její manžel opět na svobodě a může ji zabít za to, že ho nahlásila, v místě, kde neexistuje skutečný soudní systém, obhájci ani instituce, které chrání ženy?“ reagovala bývalá afghánská poslankyně Fawzia Koofiová.
|
Měli jsme protestovat po boku žen. Omezení Tálibánu začínají vadit i mužům
Vyšší ochranu než ženy dostávají v novém trestním zákoníku i zvířata. Týrání či provokaci rvaček mezi velbloudy, ovcemi, ptáky nebo psi stát nově trestá odsouzením k pěti měsícům vězení. Podle bývalé poslankyně tato skutečnost ukazuje, že fyzická integrita ptáka je ceněna více, než integrita ženy.
Podle výzkumné organizace Georgetown Institute for Women, Peace and Security nový dokument „kodifikuje ideologický systém, v němž jsou trest, dohled a nátlak základními nástroji vlády“. Koofiová doplnila, že Tálibán vždy zacházel se ženami v duchu apartheidu. „A tento nový zákoník dává mužům pravomoc být vůči nim násilní a legálně je mučit,“ doplnila.
|
„Jen jsem šla nakoupit.“ Tálibán čím dál víc sahá k bičování, rány počítá dav
Tálibán zasahuje do svobody žen v zemi dlouhodobě. Afghánské dívky starší dvanácti let například nemají přístup ke vzdělání a byly vyloučeny z většiny pracovních míst. V roce 2025 nemělo 78 procent mladých žen v Afghánistánu přístup k výuce, školení a práci, vyplývá ze zprávy organizace UN Women.
Nový právní rámec v Afghánistánu podle listu El País vystavuje lidi, zejména ženy s dětmi, svévolnému násilí nejen ze strany příbuzných, ale také sousedů a dalších cizích lidí. Újma na zdraví se místo trestného činu stává náboženskou a právní povinností. „Každý muslim, který je svědkem toho, co je považováno za ‚hřích‘, je oprávněn na místě uložit nápravný trest, aby ‚zabránil neřesti‘,“ stojí také v zákoníku.