Tálibán uzavřel příměří s Pákistánem. Při střetech na hranicích zemřely desítky lidí

Mluvčí afghánského vládnoucího islamistického hnutí Tálibán Zabíhulláh Mudžáhid ve středu dopoledne obvinil pákistánské síly, že znovu zaútočily na afghánské území. Podle Kábulu přitom zahynulo nejméně patnáct civilistů a dalších více než sto utrpělo zranění. Pákistán následně oznámil nálet na provincii Kandahár.
Islámábád naopak informoval o šesti svých vojácích, které zabili ozbrojenci u hranic s Afghánistánem. Pákistánská armáda zároveň oznámila, že zabila přibližně dvacet bojovníků Tálibánu, kteří na hranici chystali útok, a mnoho dalších zranila.
Novou vlnu násilí vyvolalo dlouhodobé napětí mezi oběma státy, které minulý týden eskalovalo útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu Tálibán v sobotu zahájil ofenzivu na hranici.
Obě strany v sobotu a v neděli informovaly o desítkách mrtvých a boje se znovu rozhořely ve středu ráno. Podle AFP došlo k novým výbuchům v centru hlavního města. Mluvčí Tálibánu uvedl, že explodovala naftová cisterna a elektrický transformátor, což způsobilo požáry v Kábulu.
Podle Mudžáhida pákistánské síly opět zaútočily na afghánské území lehkými i těžkými zbraněmi v okrese Spínbuldak, který leží na společné hranici. Tato hranice, známá jako Durandova linie, měří 2 611 kilometrů a Afghánistán ji nikdy neuznal.
Afghánské úřady podle Islámábádu poskytují útočiště členům zakázané pákistánské militantní organizace Tehríke Tálibán Pákistán (TTP). Pákistán této skupině přičítá odpovědnost za útoky na svém území. Kábul taková obvinění odmítá. TTP funguje samostatně, ale má úzké vazby na afghánský Tálibán.