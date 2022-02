Vzdělání se nevzdáme, říkají afghánská děvčata. Chodí do „podzemních“ škol

Za omšelými dveřmi v jedné z uliček Kábulu sedí na podlaze před bílou tabulí pětadvacet dívek zahalených v kabátech a šátcích. „Copak děláš?“ ptá se učitelka v angličtině. „Jsem studentka,“ odpovídají jednohlasně.

Jejich přítomnost je symbolem mimořádné statečnosti. Půl roku poté, co Tálibán převzal kontrolu a zakázal dívkám středoškolské vzdělání, se mnohé z nich odmítají podřídit a dochází do takzvaných tajných škol.

„Chci být vzdělaná,“ líčí dvanáctiletá Jalda. „Chci se stát inženýrkou a stavět ve své zemi krásné školy a domy,“ dodává. Šestnáctiletou Kamilu, které matka v dětství vyprávěla o tajném vzdělávání za minulého režimu Tálibánu v 90. letech, ani ve snu nenapadlo, že může skončit stejně.

„Myslela jsem si, že svět je na to příliš rozvinutý,“ říká s tím, že stále doufá ve světlejší budoucnost. „Chci jít na univerzitu a stát se právničkou,“ líčí.

Když se děvčata dozvěděla o tajné škole ve svém okolí, měla radost. „Dopadení se nebojíme. Učení není zločin,“ uvádí dvanáctiletá Fátima, která si podobně jako další ženy v textu nepřála uvést své pravé jméno.

Patnáctiletá Shamsia připouští, že existují rizika. Nechce ale ztratit devět let vzdělání. „Snažím se být ohledně svého vzdělání co nejtajnější,“ říká. „Pokud se Tálibán dozví o naší škole, potrestá nás, ale přesto neskončíme,“ souhlasí její spolužačka Saleha.

Podle stanice Deutsche Welle studentky do podzemních škol docházejí v různou dobu a různými cestami, aby na sebe zbytečně neupozorňovaly.

Jedna z „podzemních“ dívčích škol v Kábulu:

