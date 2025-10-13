Tálibánci v Indii vykázali novinářky z konference. Vysvětlili to technickými problémy

  13:11
Zástupci afghánského teroristického hnutí Tálibán v uplynulých dnech navštívili Indii. A způsobili poprask. Na společnou tiskovou konferenci nepustili žádné novinářky. Později prohlásili, že šlo o technické nedopatření, přičemž vybrané reportérky pozvali na další tiskovku. Tam v rozporu s dostupnými zprávami ze země tvrdili, že afghánské ženy mohou studovat.
Člen afghánského teroristického hnutí Tálibán připravuje sál k tiskové...

Člen afghánského teroristického hnutí Tálibán připravuje sál k tiskové konferenci na afghánské ambasádě v Indii. (12. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Afghánský ministr zahraničí Amír Chán Muttakí (vlevo) a indický ministr...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov jednal se zástupci afghánského...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov jednal se zástupci afghánského...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov jednal se zástupci afghánského...
Novinářky včetně jedné zástupkyně portálu The Independent se v pátek sešly na afghánské ambasádě v Novém Dillí. Ostraha společně s indickými policisty je však zastavila a na konferenci nepustila. Afgánský ministr zahraničí Amír Chán Muttakí tak mluvil pouze k novinářům-mužům.

Vzali jsme ženám všechna práva, pusťme je zpět do škol, žádá člen Tálibánu

Aféra pohněvala nejen samotné reportérky. Na sociálních sítích rozhodnutí vyvolalo poprask. Kritizovali jej i někteří politici a aktivisté. „Pane Módí, pokud umožníte vyloučení ženských novinářek z veřejného fóra, říkáte tím všem ženám v Indii, že jste příliš slabý na to, abyste se za ně postavil. V naší zemi mají ženy právo na rovné zastoupení ve všech oblastech. Vaše mlčení tváří v tvář takové diskriminaci odhaluje prázdnotu vašich sloganů o síle žen,“ vzkázal například vůdce opozice Ráhul Gándhí indickému premiérovi.

Bobtnající skandál pak přiměl indické ministerstvo zahraničí – na jehož pozvání členové Tálibánu přijeli – aby se od tiskovky distancovalo s tím, že se na ní nepodílelo. Indie se v poslední době snaží prohloubit své vztahy s vedením Afghánistánu, které přitom oficiálně dosud neuznala. Stejně jako u západních zemí je jednou z hlavních překážek chování islamistického hnutí k ženám.

„Odložené“ studium Afghánek

Afghánky nyní ve vlasti nemohou ani samy vyjít na ulici, natož pracovat nebo studovat. Ministr Muttakí tyto informace nejprve označil za „součást propagandy“. Kauza s nevpuštěním novinářek ovšem vedla k další tiskové konferenci, kam Tálibán na neděli sezval seznam vybraných reportérek.

Prvotní zákaz vstupu byl prý „technický problém“. „Pokud jde o tiskovou konferenci, byla zorganizována na poslední chvíli. Pozváni byli pouze vybraní novináři. Jednalo se spíše o technický problém, ale jinak nedošlo k žádným dalším potížím. Naši kolegové se rozhodli zaslat pozvánky pouze vybraným novinářům. Neměli jsme žádné jiné úmysly,“ řekl afghánský ministr.

„Jen jsem šla nakoupit.“ Tálibán čím dál víc sahá k bičování, rány počítá dav

A prohlásil, že vzdělávání dívek a žen v současném Afghánistánu není „haram“, tedy zakázané podle zákonů islámu. Prý je jen odložené do doby, než nejvyšší vůdce země Hajbatulláh Achúndzáda vydá další nařízení.

„Máme 10 milionů studentů ve školách a institucích, včetně více než 2,8 milionu žen a dívek. V madrasách pokračuje vzdělávání až do maturity. Existují určitá omezení, ale nikdy jsme vzdělávání žen z náboženského hlediska neprohlásili za ‚haram‘, pouze bylo odloženo do dalšího nařízení,“ dodal.

