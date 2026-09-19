Al-Káida v posledních třech letech otevřela napříč zemí nejméně osm nových výcvikových táborů. Bojovníci v nich trénují se zbraněmi a výbušninami a osvojují si taktiku partyzánského boje. Zaměřují se také na šifrování, umělou inteligenci nebo ovládání dronů.
„Počet jejích táborů v Afghánistánu exploduje,“ popsala stanici ABC bývalá důstojnice CIA Sarah Adamsová.
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Tálibán se k moci vrátil v srpnu 2021 poté, co Spojené státy stáhly z Afghánistánu své vojáky. Po jejich odchodu vzniklo bezpečnostní vakuum, které umožnilo Al-Káidě i dalším militantním skupinám rozšířit své působení. Tálibán jim podle OSN poskytuje „příznivé prostředí“.
Afghánistán sehrál při plánování útoků z 11. září 2001 klíčovou roli. Chálid Šajch Muhammad, jeden z hlavních strůjců útoků, tam představil plán unést letadla a narazit s nimi do amerických budov. S návrhem přišel v komplexu Al-Káidy v Tora Boře. Usáma bin Ládin, tehdejší vůdce organizace, ho později schválil poblíž Kandaháru.
Tálibán zatím drží Al-Káidu na uzdě
Podle odborníků se Al-Káida dnes soustředí především na regionální konflikty. Rozsáhlé útoky proti USA a jejich spojencům pro ni nyní nejsou prioritou. Tálibán navíc nechce, aby se jeho země znovu stala základnou pro operace, které by mohly vyvolat reakci světových mocností.
„Nedrží se scénáře z doby před 11. zářím, kdy chtěli zaútočit na vzdáleného nepřítele,“ řekl listu The Washington Post Bruce Hoffman, odborník na terorismus. „Myslím ale, že doufají, že díky regionálním úspěchům znovu získají dynamiku. Nezapomněli na nás,“ podotkl.
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V čele Al-Káidy nyní stojí Egypťan Saif al-Adel. Do Afghánistánu přišel v 80. letech a pomáhal řídit výcvikové tábory organizace. Podle západních zpravodajských služeb se dnes ukrývá v Íránu.
Jádro Al-Káidy zůstává podle expertů malé. „Počet bojovníků v Afghánistánu, kteří patří k samotnému jádru uskupení, zřejmě nepřesahuje stovku,“ řekl Colin Smith z monitorovacího týmu OSN.
Al-Káida podle něj často nepodniká vlastní operace, ale pomáhá jiným militantním organizacím. „Vidíme, že Al-Káida působí jako poradenská služba pro další skupiny,“ řekl Smith. Její lidé jim radí například s utajenými operacemi, bezpečností komunikací ale i ideologickým vedením.
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Jedním z jejích hlavních partnerů je pákistánský Tálibán, známý jako TTP. Skupina chce svrhnout pákistánskou vládu a vytvořit islámský stát. V Afghánistánu podle odhadů působí až 7000 jejích bojovníků.
TTP má tábory nejméně ve čtyřech afghánských provinciích, kde spolupracuje s Al-Káidou a Tálibánem. Skupina také podnikla stovky přeshraničních útoků na stanoviště pákistánské armády a další cíle.
V Afghánistánu posiluje také Islámský stát Chorásán, odnož Islámského státu a hlavní rival Al-Káidy. Skupina severní Afghánistán využívá jako hlavní základnu pro výcvik a plánování operací ve Střední Asii.
Informační vakuum
Stažení amerických vojáků z Afghánistánu výrazně oslabilo zpravodajské kapacity USA. Americké služby mají dnes mnohem horší přehled o tom, co se v zemi děje. „Země se opět stala temnou místností, v níž by mohly bez povšimnutí vznikat nové hrozby,“ píše list The New York Times.
„Nevybudovali jsme aparát pro boj s nimi tady. Vybudovali jsme ho pro boj s nimi tam,“ konstatovala Adamsová. Podle ní Spojené státy nesmějí znovu podcenit hrozbu, která z Afghánistánu přichází.
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USA přišly stažením také o část místních zdrojů a dalších možností, které jim dříve umožňovaly získávat informace přímo z centra dění. Zpravodajské služby tak dnes musí větší část dění sledovat na dálku – z odposlechů a satelitních snímků. Ty jim mohou ukázat pohyb lidí nebo vznik nových táborů, mnohem hůře se z nich ale zjišťuje, co se uvnitř těchto míst skutečně děje.