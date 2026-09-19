Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Al-Káida čtvrtstoletí po 11. září znovu sílí v Afghánistánu. Tálibán jí otevřel cestu

Autor:
  13:22
Auto s plakátem s fotografiemi Usámy bin Ládina, bývalého vůdce Tálibánu...

Auto s plakátem s fotografiemi Usámy bin Ládina, bývalého vůdce Tálibánu Muhammada Umara a ministra vnitra Sirádžuddína Haqqáního projíždí Kábulem. (15. srpna 2026) | foto: Wakil KOHSAR / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Usáma bin Ládin na snímku z roku 1998
Newyorčanům se naskytl apokalyptický pohled na dominanty Manhattanu, které se...
Představitelé Tálibánu vítají v Kábulu jednoho z posledních dvou Afghánců...
Auto s plakátem s fotografiemi Usámy bin Ládina, bývalého vůdce Tálibánu...
42 fotografií
Teroristická síť Al-Káida 25 let po útocích z 11. září znovu provozuje výcvikové tábory v Afghánistánu. Návrat islamistického hnutí Tálibán k moci jí umožnil posílit přítomnost v zemi a její aktivita vyvolává obavy. Podle expertů se dnes Al-Káida soustředí na regionální konflikty a pomáhá s přípravou dalších skupin.

Al-Káida v posledních třech letech otevřela napříč zemí nejméně osm nových výcvikových táborů. Bojovníci v nich trénují se zbraněmi a výbušninami a osvojují si taktiku partyzánského boje. Zaměřují se také na šifrování, umělou inteligenci nebo ovládání dronů.

„Počet jejích táborů v Afghánistánu exploduje,“ popsala stanici ABC bývalá důstojnice CIA Sarah Adamsová.

Útok 11. září vše změnil. Amerika už 25 let bloudí a promrhala světovou dominanci

Tálibán se k moci vrátil v srpnu 2021 poté, co Spojené státy stáhly z Afghánistánu své vojáky. Po jejich odchodu vzniklo bezpečnostní vakuum, které umožnilo Al-Káidě i dalším militantním skupinám rozšířit své působení. Tálibán jim podle OSN poskytuje „příznivé prostředí“.

Afghánistán sehrál při plánování útoků z 11. září 2001 klíčovou roli. Chálid Šajch Muhammad, jeden z hlavních strůjců útoků, tam představil plán unést letadla a narazit s nimi do amerických budov. S návrhem přišel v komplexu Al-Káidy v Tora Boře. Usáma bin Ládin, tehdejší vůdce organizace, ho později schválil poblíž Kandaháru.

Tálibán zatím drží Al-Káidu na uzdě

Podle odborníků se Al-Káida dnes soustředí především na regionální konflikty. Rozsáhlé útoky proti USA a jejich spojencům pro ni nyní nejsou prioritou. Tálibán navíc nechce, aby se jeho země znovu stala základnou pro operace, které by mohly vyvolat reakci světových mocností.

„Nedrží se scénáře z doby před 11. zářím, kdy chtěli zaútočit na vzdáleného nepřítele,“ řekl listu The Washington Post Bruce Hoffman, odborník na terorismus. „Myslím ale, že doufají, že díky regionálním úspěchům znovu získají dynamiku. Nezapomněli na nás,“ podotkl.

Bin Ládin je odhodlán zaútočit v USA. CIA zveřejnila tajná varování před útoky

V čele Al-Káidy nyní stojí Egypťan Saif al-Adel. Do Afghánistánu přišel v 80. letech a pomáhal řídit výcvikové tábory organizace. Podle západních zpravodajských služeb se dnes ukrývá v Íránu.

Jádro Al-Káidy zůstává podle expertů malé. „Počet bojovníků v Afghánistánu, kteří patří k samotnému jádru uskupení, zřejmě nepřesahuje stovku,“ řekl Colin Smith z monitorovacího týmu OSN.

Al-Káida podle něj často nepodniká vlastní operace, ale pomáhá jiným militantním organizacím. „Vidíme, že Al-Káida působí jako poradenská služba pro další skupiny,“ řekl Smith. Její lidé jim radí například s utajenými operacemi, bezpečností komunikací ale i ideologickým vedením.

Smrt mobilům! V Afghánistánu vyhlásili nový zákaz, tálibánci nasadili kladiva

Jedním z jejích hlavních partnerů je pákistánský Tálibán, známý jako TTP. Skupina chce svrhnout pákistánskou vládu a vytvořit islámský stát. V Afghánistánu podle odhadů působí až 7000 jejích bojovníků.

TTP má tábory nejméně ve čtyřech afghánských provinciích, kde spolupracuje s Al-Káidou a Tálibánem. Skupina také podnikla stovky přeshraničních útoků na stanoviště pákistánské armády a další cíle.

V Afghánistánu posiluje také Islámský stát Chorásán, odnož Islámského státu a hlavní rival Al-Káidy. Skupina severní Afghánistán využívá jako hlavní základnu pro výcvik a plánování operací ve Střední Asii.

Informační vakuum

Stažení amerických vojáků z Afghánistánu výrazně oslabilo zpravodajské kapacity USA. Americké služby mají dnes mnohem horší přehled o tom, co se v zemi děje. „Země se opět stala temnou místností, v níž by mohly bez povšimnutí vznikat nové hrozby,“ píše list The New York Times.

„Nevybudovali jsme aparát pro boj s nimi tady. Vybudovali jsme ho pro boj s nimi tam,“ konstatovala Adamsová. Podle ní Spojené státy nesmějí znovu podcenit hrozbu, která z Afghánistánu přichází.

Američané zabili šéfa teroristické sítě Al-Káida Zavahrího, CIA použila dron

USA přišly stažením také o část místních zdrojů a dalších možností, které jim dříve umožňovaly získávat informace přímo z centra dění. Zpravodajské služby tak dnes musí větší část dění sledovat na dálku – z odposlechů a satelitních snímků. Ty jim mohou ukázat pohyb lidí nebo vznik nových táborů, mnohem hůře se z nich ale zjišťuje, co se uvnitř těchto míst skutečně děje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Húsíové se chlubí ukořistěnou americkou technikou. Saúdové vás prodali, vzkázali

Húsiové obsadili ostrov Majún, zmocnili se zbraní za miliony dolarů.

Húsíové se po postupu jemenským pobřežím zmocnili amerických obrněných vozidel dodaných Saúdské Arábii, uvádí televize Al-Džazíra. Povstalci zároveň ovládli strategický ostrov Perim v průlivu Báb...

Macinka hájil upravený rozpočet. Jste poslušný mopslík Babiše, řekl mu Kupka

Ministr zahraničí Petr Macinka dorazil za ministryní financí Alenou...

Vládní koalice se ve čtvrtek dohodla na snížení rozpočtového schodku. Úspory se pohybují v jednotkách miliard, podle ministra zahraničí Petra Macinky však Motoristé předloží návrhy změn zákonů, které...

19. září 2026  12:46,  aktualizováno  13:38

Začaly Dny NATO. Musíme být solidární, abychom žili v míru, řekl Pavel

Přímý přenos
Na Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR dorazil krátce po 11. hodině také...

Na mošnovském letišti začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Po oba dny čeká návštěvníky přes osm hodin atraktivních...

19. září 2026  8:14,  aktualizováno  13:35

Al-Káida čtvrtstoletí po 11. září znovu sílí v Afghánistánu. Tálibán jí otevřel cestu

Auto s plakátem s fotografiemi Usámy bin Ládina, bývalého vůdce Tálibánu...

Teroristická síť Al-Káida 25 let po útocích z 11. září znovu provozuje výcvikové tábory v Afghánistánu. Návrat islamistického hnutí Tálibán k moci jí umožnil posílit přítomnost v zemi a její aktivita...

19. září 2026  13:22

Důvěra v dolar slábne. Čína a Rusko hledají cesty mimo americký systém

ilustrační snímek

Amerika byla pro světové investory dlouho symbolem stability. Peníze mířily do dolaru, státních dluhopisů i tamních finančních trhů hlavně ve chvílích, kdy jinde rostla nejistota. Teď se tento obraz...

19. září 2026

Na konferenci spolku promluví Putinův politolog, účastní se i Zeman a Rajchl

Konference spolku Svatopluk o střední Evropě a státech BRICS. Akce se účastní...

Poslanec SPD Jindřich Rajchl a bývalý prezident Miloš Zeman se účastní celodenní konference pořádnou spolkem Svatopluk, kde mimo jiné vystoupí ruský politolog Fjodor Lukjanov, který je jako vrcholný...

19. září 2026  12:57

Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií

ilustrační snímek

Olomoučtí policisté hledají několik lidí, kteří by mohli pomoci objasnit výtržnictví na toaletách jednoho z obchodních center ve městě. Incident se stal v sobotu 5. září odpoledne. Policie nyní...

19. září 2026  12:56

Volby s dinosaury a veterány. Opoziční politiky Rusové na kandidátkách nenajdou

Premium
Rusové opoziční politiky na volebních lístcích nenajdou. Vyškrtli je z...

Zničit volební lístky, hlasovat proti vládnímu Jednotnému Rusku nebo nechodit do volebních místnostní vůbec. Takové rady rozdává opozice těm protestně naladěným Rusům, kteří v probíhajících volbách...

19. září 2026  12:46

Břidlice musí zvonit jako zvon. Tradiční řemeslo se u Lakomých dědí už pět generací

Pokrývač Jaroslav Lakomý při opravě střechy svitavského kostela sv. Jiljí

Pokrývačské řemeslo se v rodině Lakomých dědí z generace na generaci již více než 100 let. Jaroslav Lakomý mladší v těchto dnech dokončil náročnou opravu střechy kostela sv. Jiljí ve Svitavách, na...

19. září 2026  12:38

Ať jsi pořád tak vtipná, nádherná a báječná. Daniela Kolářová přijímá gratulace kolegů

Daniela Kolářová s hosty ve speciálním narozeninovém vydání pořadu Togoban

Daniela Kolářová slaví ve Vršovickém divadle Mana své blížící se 80. narozeniny. Průvodcem sobotního dvouhodinového programu, který začíná v 11:00, je moderátor Aleš Cibulka. Kromě oslavenkyně...

19. září 2026  9:29,  aktualizováno  12:35

USA uzavřely dohodu o Grónsku, oznámil Trump. Získají kontrolu nad bezpečností

Nuuk v Grónsku před návštěvou dánského krále Frederika. (16. února 2026)

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. USA tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude...

18. září 2026  23:40,  aktualizováno  19. 9. 12:20

Policisté hledají ženu z Prahy 3. Ztratila se po odvedení dcery do školky

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si stěžovala...

19. září 2026  11:53

Na korunovační klenoty se stojí dlouhé fronty, přilákaly lidi z Česka i zahraničí

Na korunovační klenoty se stojí fronta. Přijeli lidé z celého Česka i turisté....

Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která...

19. září 2026  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet