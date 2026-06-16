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Afghánky musejí nově zakrývat každý centimetr těla, propukly nebývalé protesty

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  16:06
Tálibánci odstartovali na západě Afghánistánu novou kampaň proti ženám, které podle nich nedodržují předepsaný způsob zahalování. V ulicích zastavují ženy bez rukavic či ponožek. Krok vyvolal neobvyklou vlnu protestů ve městě Herát, proti kterým tvrdě zasáhly bezpečnostní složky. Nejméně dva lidé přišli o život a desítky dalších skončily ve vazbě.
Afghánská žena v burce prochází kolem příslušníka bezpečnostních sil Tálibánu...

Afghánská žena v burce prochází kolem příslušníka bezpečnostních sil Tálibánu před mešitou v afghánském Herátu. (11. června 2026) | foto: Mohsen KARIMI / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

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Ženy z Herátu, třetího největšího města v zemi, líčí dramatické zhoršení situace. Příslušníci mravnostní policie zesílili kontroly na veřejných místech poté, co úředníci vydali nařízení, podle něhož musí ženy při odchodu z domu zakrýt „každý centimetr“ svého těla. Za porušení pravidel jim hrozí postih.

„Kontrolují, proč ženy na trzích nemají rukavice nebo ponožky a proč je pod hidžábem vidět byť jen kousek kůže,“ popsala portálu The Independent, třiadvacetiletá obyvatelka Herátu. „Teď je ve městě čtyřicet stupňů a venku je nesnesitelné horko. Ani v dlouhém čádoru se necítíme bezpečně, protože zatýkají i dívky, které hidžáb nosí. Je to pro nás hotové peklo,“ dodala.

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Úřady podle ní trestají i sebemenší prohřešky. „Jestli bude vidět byť jen kousek mé kůže, třeba prst nebo víčko oka, skončím ve vězení,“ obává se.

Další obyvatelka popsala, že ženy kontrolují ozbrojení tálibánci, příslušníci mravnostní policie i speciálně nasazené úřednice. Podle ní probíhají kontroly doslova na každém rohu. „Nasazují ženy, které kontrolují, jestli mají jiné ženy make-up. Do dodávek ale odvádějí i ty, které žádná pravidla neporušily,“ uvedla.

Tvrdí také, že některé rodiny musí za propuštění zadržených příbuzných platit. „Příbuzný jedné mé kamarádky tento týden zaplatil za propuštění své dcery 13 tisíc afghání (4300 korun),“ řekla. Praxi označila za „legalizovaný únos“, protože podle ní Tálibán otevřeně požaduje peníze za to, že ženy vycházejí ven.

Do protestů se zapojili také muži

Ministerstvo pro šíření ctnosti a potírání neřesti, které Tálibán po převzetí moci v roce 2021 vytvořil místo ministerstva pro záležitosti žen, kritiku odmítá. „Hidžáb představuje božský příkaz, zákon, který máme povinnost prosazovat,“ uvedlo.

Razie vyvolala v Herátu neobvykle silný odpor veřejnosti. Demonstranti v minulém týdnu opakovaně vyšli do ulic, zamířili k vládní budově a skandovali hesla jako „Ženy, práce a svoboda“.

Podle OSN odstartovalo protesty zatčení asi třiceti žen. Tvrdý zásah tálibánských bezpečnostních složek pak nepřežili dva lidé, včetně nezletilého chlapce, a nejméně dvacet dalších utrpělo zranění.

Svědci uvedli, že se demonstrací účastnily desítky mužů i žen. Tálibán v reakci rozmístil další bezpečnostní síly a zřídil kontrolní stanoviště.

Podle Metry Mehranové z organizace Amnesty International byly demonstrace neobvyklé především tím, že se k nim připojili také muži.

„Síla těchto protestů spočívá v tom, že lidé podstupují obrovské riziko a dobře vědí, že je za to mohou čekat represe nebo dokonce smrt z rukou bojovníků Tálibánu. A navíc do ulic vyšli společně muži i ženy,“ popsala listu The New York Times.

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OSN varovala, že zadržení s sebou v Afghánistánu nese obrovské společenské stigma. Ženám pak hrozí další násilí a izolace ze strany rodiny a okolí, a to i po jejich propuštění,“ uvedla lidskoprávní advokátka Georgette Gagnonová.

Organizace Human Rights Watch v reakci na události vyzvala Evropskou komisi, aby zrušila plánovaná jednání s Tálibánem v Bruselu o návratu a deportacích afghánských migrantů. Evropské instituce tvrdí, že rozhovory se mají týkat technických otázek migrace a nepředstavují uznání tálibánského režimu.

Tálibán od svého návratu k moci zavedl jedny z nejtvrdších omezení práv žen a dívek na světě. Zakázal jim přístup ke vzdělání, výrazně omezil možnosti práce i pohybu na veřejnosti a zasáhl do řady dalších oblastí každodenního života.

Herát

Herát

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