Lítost a strach. 15 let zabíjel pro Tálibán, teď se před ním skrývá

Abdulláh (celé jméno prozradit odmítl) je mezi bojovníky Tálibánu bílou vránou. Jako jednomu z mála mu totiž došlo, že mnohé je nejspíš jinak, než jak hlásá povstalecké hnutí, pro něž patnáct let zabíjel své spoluobčany a ničil jejich majetky. Proto už není tálibáncem, ale mužem na útěku – před Tálibánem.



Bylo to nelehké prozření, jež navíc pro osmatřicetiletého muže neskončilo happy endem. Zůstala jen bolestná lítost z vlastních skutků a hluboce zakořeněný strach. O sebe i o rodinu, manželku a pět dětí.

Jeho vyprávění je cenné zejména informacemi o tom, jak to mezi afghánskými rebely opravdu chodí. „Připojil jsem se k Tálibánu, abych bojoval za islám a vyhnání cizích vetřelců, ale před dvěma lety mi to náhle došlo. Vždyť jenom ničím vlastní zemi!“ uvedl Abdulláh v rozhovoru s americkým listem Los Angeles Times.

Říká, že se dlouho upínal k džihádu, ale teď ví, že se po celou dobu mýlil. Tálibán prý nebojuje za islám, jen jeho jméno zneužívá. „Není to dobrá válka,“ tvrdí Abdulláh dnes.



Dlouhý konflikt si v Afghánistánu vybírá krutou daň. Loni zaznamenaly statistiky vůbec nejvyšší počet úmrtí mezi civilisty – 3 804, z toho 927 dětí.



I když nyní Spojené státy vedou s Tálibánem vleklé rozhovory o míru, násilí neubývá. Jen ve středu například zahynulo na západě země čtyřiatřicet nevinných lidí, když autobus, který je vezl, zasáhl výbuch nálože nastražené u silnice.

Abdulláh se k Tálibánu připojil poté, co navštěvoval madrásu, náboženskou školu v Pákistánu. Brzy se vypracoval na velitele v Bati Kotu, jeho domovské oblasti v provincii Nangarhár.

Většina rozkazů podle něho přicházela z pákistánského Péšávaru, kde řada tálibánských velitelů dodnes běžně žije. Jednou vydal Abdulláh rozkaz, aby jeho podřízení vyhodili do povětří místní nemocnici. Právě po tomto skutku, při němž zahynula řada lidí, prý svou činnost přehodnotil. Zničení tolik potřebného lékařského zařízení mu náhle připadalo zbytečné a kruté.

Z Tálibánu se neodchází

Rozhodl se, že Tálibán opustí. Nejdřív to zkoušel „po dobrém“. Když odjel za svým nadřízeným do Péšávaru, ten ho zbil a poslal na tři měsíce do vězení. Nezemřel jen proto, že veliteli slíbil, že bude znovu bojovat.

Krátce po návratu do Bati Kotu s pomocí přítele definitivně uprchl. Od té doby je s rodinou na útěku, každých pár měsíců se přesouvá jinam. „Kamkoliv přijdeme, máme strach. Zvláště pro mé děti to není snadné,“ uvedl Abdulláh.

„Tálibán je nyní mým nepřítelem. Ztratil jsem patnáct let svého života,“ dodal s tím, že jeho největším přáním je vést klidný a tichý „dobrý“ život.

Svým někdejším kolegům ve zbrani vzkazuje: „To, co děláte, není svatá válka a není to v zájmu afghánského lidu. Zastavme boje. Jinak zničíme celou naši zemi.“

„Hodní“ horší než ti „zlí“ Mrtvých civilistů přibývá Afghánská armáda a koaliční síly působící v Afghánistánu zabily letos při bojových akcích více civilistů než povstalci z řad Tálibánu a dalších radikálních skupin, vyplynulo ze zprávy OSN. Jde hlavně o letecké útoky a noční razie v úkrytech ozbrojenců, kteří se velmi často úmyslně skrývají mezi civilním obyvatelstvem. Podle zprávy afghánští vládní vojáci připravili při akcích proti extremistům o život 403 civilistů, dalších 314 civilních obyvatel zahynulo vinou útoků mezinárodních sil. 531 civilistů usmrtili členové Tálibánu.

