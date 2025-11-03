Sever Afghánistánu zasáhlo zemětřesení. Sedm lidí zemřelo, zraněných je 150

USGS uvedla, že vzhledem k síle a lokalitě otřesů se dá očekávat množství obětí a potenciálně široká oblast katastrofálních dopadů. Zemětřesení udeřilo poblíž jednoho z největších afghánských měst Mazáre Šaríf, kde podle mluvčího regionální správy poničilo Modrou mešitu. Ohnisko otřesů se nacházelo v hloubce 28 kilometrů pod povrchem.
Neověřené záběry na sociálních sítích ukazují zborcené domy a lidi vytahované z trosek, píše Reuters.
Při zemětřesení v Afghánistánu zemřelo přes 800 lidí, zraněných jsou tisíce
Mluvčí zdravotní správy severní provincie Samangan Reuters řekl, že na základě informací z nemocnic přijímajících oběti otřesů je zatím zmíněné množství mrtvých a zraněných. Samangan sousedí s provincií Balch, jejímž centrem je Mazáre Šaríf, odkud zatím podrobnější informace o následcích otřesů nebyly zveřejněny.
Zemětřesení jsou v Afghánistánu častá, a to zejména v horské oblasti Hindúkúše, neboť region se nachází na rozhraní euroasijské a indické tektonické desky. Škody a ztráty na životech tam bývají vysoké vzhledem k nestabilitě staveb.
Zářijové otřesy na východě země si vyžádaly přes 2200 mrtvých a více než 3400 zraněných a řadí se k nejničivějším afghánským zemětřesením. Ohnisko živlu o síle šesti stupňů bylo v hloubce deseti kilometrů.