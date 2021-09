Náboženská policie Tálibánu chce ukázat lidskou tvář, lidi před zbitím poučí

Tálibán v září jmenoval Mawlawiho Mohammada Šebáního šéfem provinční pobočky ministerstva pro šíření ctnosti a prevenci neřesti. Tento název v řadě Afghánců, kteří zažili první vládu Tálibánu, vyvolává hrůzu. Jeho agenti totiž sloužili jako brutální vymahači radikálního výkladu práva šaría.



Samozřejmostí bylo bičování mužů, kteří se nedostavili včas na modlitbu do mešity, hlídání správné délky jejich vousů, rozbíjení televizí a rádií nebo slovní i fyzické napadání žen, které chtěly pracovat, chodily venku bez zahalené tváře či bez doprovodu mužského příbuzného.

Tito agenti budou podle Šebáního nyní plně integrováni do policejních sil Tálibánu a mají se řídit novou kapesní příručkou. „Rozdíl je v tom, že dříve jsme neměli žádnou konkrétní knihu zásad. Byli to jen mudžahedíni bez psaných pravidel,“ vylíčil Šebání listu The Guardian.

Šebání tvrdí, že jeho muži se zaměří na přesvědčování, nikoli násilí. Příručka sice počítá i s fyzickými tresty, jejich použití však podle Šebáního schvaluje „pouze proti těm nejodpornějším pachatelům“ a je založená na vícestupňovém procesu trestání pachatelů.

„Nejprve je vzdělá a až poté na ně zatlačí, aby změnili své chování,“ líčí Šebání postup s tím, že pokud budou „provinilci stále vzpurní“, náboženská policie na ně může vztáhnout ruku. Brožuru vydal Tálibán už loni, zatímco si rurálními oblastmi postupně razil svou cestu k moci.



„Až čtvrtým krokem je – pokud člověk stále pokračuje v urážlivém chování, což může způsobit řadu problémů – možnost zastavit ho rukama,“ píše se v pravidlech pro náboženskou policii.

O Tálibánu a situaci v Afghánistánu promluvil v Rozstřelu arabista Petr Pelikán:

Nejsme extremisté, brání se tálibánci

Ačkoli má nová příručka vytvářet dojem určité shovívavosti, The Guardian uvádí, že zahrnuje také řadu požadavků, které Tálibán vymáhal už při své minulé vládě, například právě povinnost žen neopouštět domov bez mužského poručníka, povinné modlení či určitou délku vousů.

„Někteří lidé si myslí, že jsme extremisté, ale my takoví nejsme. Islám je náboženství umírněnosti. Ne příliš mnoho a ne příliš málo, tak je to v pořádku,“ říká Šebání, jehož kancelář je nedaleko kandahárského letiště. „Média o nás šíří negativní věci, ale to není realita,“ myslí si.

O tom, jak bude staronové ministerstvo pro šíření ctnosti a prevenci neřesti konkrétně fungovat, se zatím příliš neví. Podle Šebáního budou jeho agenti integrování do policejních stanic po celé kandahárské provincii.

Ta má celkem osmnáct okresů a v každém z nich bude pět členů Šebáního úřadu. „V každé oblasti je pět hlavních kontrolních stanovišť a v každém je umístěn agent z ministerstva, jenž pomáhá mudžahedínům a mulláhům (duchovenstvu),“ líčí Šebání. Přímo ve městě Kandahár, které je druhé největší v zemi, je pak jeden agent v každému z patnácti okrsků.



„Sledují, co lidé dělají, a pokud vidí, že dělají nezákonné věci, dozvíme se o tom,“ říká Šebání s tím, že Tálibán rovněž místní vyzval, aby na provinění svých bližních upozorňovali. „Rozdistribuovali jsme čísla agentů, takže pokud lidé uvidí něco špatného, nahlásí to odpovědné osobě,“ líčí.

Prozatím jsme smířliví, říká šéf úřadu

Ministr vězeňství Mullah Núrruddín Turabi sice prohlásil, že Tálibán zavede tvrdé tresty, jako jsou popravy nebo sekání rukou za krádeže, Šebání nechce v nové funkci působit hned na úvod příliš agresivně. Jeho agenti mají prozatím přehlížet menší provinění a postupně přitvrzovat.

„Chceme o zásadách nejprve všechny informovat. Existují některé malé věci, na které nereagujeme, protože nechceme, aby lidé propadali panice nebo se cítili negativně,“ podotýká.

Zatímco v rurálních oblastech provincie už se obyvatelé podle Šebáního naučili pravidla dodržovat, s lidmi ve městě je to složitější.

„Ve městě Kandahár jsme převzali kontrolu teprve nedávno, takže čekáme obtížnější kampaň s cílem informovat obyvatele o tom, jak nová vláda chce, aby žili a uctívali Boha,“ říká Šebání s tím, že se lidé, alespoň prozatím, nemusí obávat, že by jim agenti vstupovali do jejich domovů.



Příručka jim to údajně přímo zakazuje, a to i v případech, že vědí, že lidé uvnitř pravidla porušují. „Pokud z domu vycházejí zvuky hudby, televize, stereo systému, mělo by se jim zabránit domluvou, ale nikoli vstoupením do domu a násilím,“ trvá šéf kandahárské mravní policie na svém.

Tálibán na západě pověsil tělo na jeřáb

Tálibán v sobotu vyvolal rozruch poté, co na hlavním náměstí v západoafghánském městě Herát pověsil mrtvé tělo na jeřáb. Muž, jenž provozuje na náměstí lékárnu, popsal, že na místo byla přinesena čtyři těla, z nichž tři skončila vystavená na dalších náměstích ve městě.

Tálibové podle něj lidem sdělili, že čtveřice se podílela na únosu a policie je zabila. Tálibán se zatím oficiálně nevyjádřil.

Núruddín Turábí, jeden ze zakladatelů Tálibánu a zastánce přísného výkladu šárii v době, kdy Tálibán vládl v zemi vládl poprvé, tento týden řekl, že hnutí hodlá „zločincům“ opět provádět popravy a utínat ruce. Podle jeho slov se to ale možná nebude dít veřejně jako v minulosti.