Tyto kliniky, které byly v Afghánistánu za války v letech 2001–2021 vzácností, v afghánské metropoli zažívají rozmach díky zdánlivé stabilitě, již země zažívá od návratu Tálibánu k moci v roce 2021. Pravidelně sem cestují zahraniční lékaři, především turečtí, aby školili Afghánce, kteří také absolvují stáže v Istanbulu, zatímco vybavení se dováží z Asie nebo Evropy.
V čekárnách se často schází bohatší klientela: muži s řídnoucími vlasy, ale hlavně ženy, někdy silně nalíčené, vždy zahalené, méně často v burce. Pětadvacetiletá Silsila Hamidiová se chystá na svůj druhý facelifting: její pokožka, jak zdrženlivě říká, trpí v důsledku omezení, jimž jsou afghánské ženy vystaveny.
Už před dvěma lety si tato stomatoložka, která promovala těsně předtím, než Taliban zakázal ženám studium na univerzitách, ale nyní už svou profesi neprovozuje, nechala upravit dolní část obličeje.
„I když nás ostatní nevidí, my ano. Když se vidíme krásné v zrcadle, dodává nám to energii,“ řekla, než se svěřila skalpelu, aby jí vylepšil horní část obličeje, která „začínala ochabovat“.
Od roku 2021 nemohou afghánské ženy vykonávat řadu povolání ani cestovat bez doprovodu. Studium musí ukončit ve dvanácti letech, nesmí chodit do parků nebo navštěvovat tělocvičnu. A zatímco estetická a plastická chirurgie je tolerována, kadeřnické a kosmetické salony jsou pro ně uzavřené.
„Kdyby byly otevřené (...), naše pokožka by nebyla v takovém stavu a nemusely bychom podstupovat operace,“ dodala Hamidiová.
Tálibánské úřady, které obvykle v souladu s islámským právem zakazují změnu fyzických rysů, se na opakované dotazy agentury AFP k plastické chirurgii nevyjádřily.
Zástupci tohoto odvětví uvádějí, že je povolené, protože je považováno za medicínu. Agentuře AFP sdělili, že se vláda do jejich profese nevměšuje, ale musejí dbát na striktní oddělování pohlaví. O pacienty pečují zdravotní bratři, o pacientky zdravotní sestry. A někteří uvádějí, že mezi jejich klienty jsou i samotní příslušníci hnutí Tálibán.
„V téhle zemi je absence vlasů nebo vousů považována za známku slabosti,“ vysvětluje Sajíd Zadrán, zástupce ředitele kliniky Negin Asia, kde moderní přístroje vyrobené v Číně zahanbují běžné vybavení afghánských nemocnic, které čelí vážné rozpočtové krizi.
Od doby, co Tálibán nařídil mužům nosit vousy dlouhé minimálně jako pěst, je v módě jejich transplantace, podotkl Bilál Chán z vedení kliniky EuroAsia, která se chystá otevřít druhou pobočku. A protože ne všichni zákazníci jsou bohatí, někteří si podle jeho slov půjčují, aby si před svatbou nechali transplantovat vlasy.
Ve čtyřpatrové vile přeměněné na kliniku se používají stejné metody jako v zahraničí a nehrozí „žádné riziko“, ujišťuje dermatolog Abdal Násim Sadikí a uvádí i ceny: 37 až 75 eur (asi 900 až 1 825 korun) za botox a 225 až 437 eur (asi 5 500 až 10 600 korun) za vlasové implantáty.
Pro drtivou většinu ze 48 milionů Afghánců – z nichž podle Světové banky je téměř polovina chudá – tyto částky představují celé jmění, ale pro Muhammada Šaíba Jarzadu, 39letého afghánského restauratéra žijícího v Londýně, je to výhra. V Anglii by za stejný zákrok musel zaplatit tisíce liber, a proto využil své první návštěvy v rodné zemi po 14 letech k tomu, aby si nechal doplnit vlasy.
Aby přilákaly nové zákazníky, slibují kliniky provádějící plastické a estetické zákroky na sociálních sítích všechno, co souvisí s krásou: hladkou pleť, plné rty nebo husté vlasy. A ani v Afghánistánu, stejně jako nikde jinde, se nedá vyhnout diktátu influencerů, tvrdí 29letá Lucky Khaanová, spolumajitelka kliniky Negin Asia, která každý den přijímá desítky nových pacientů.
„Mnozí přicházejí bez skutečných problémů, ale chtějí podstoupit operaci, protože viděli trendy na Instagramu,“ říká doktorka Khaanová, Ruska afghánského původu. Zatímco podle OSN deset milionů Afghánců trpí hlady a každý třetí nemá přístup k základní lékařské péči, někteří z těch, „kdo nemají peníze ani na jídlo, raději investují do své krásy“, dodala lékařka.