Afghánky nesmějí zpívat ani mluvit. Tálibán začal s vymáháním nových pravidel

Žádný smích, žádný zpěv a žádné hlasité mluvení, a to ani ve vlastním domě, pokud by to mohli slyšet cizí lidé. Taková pravidla obsahuje v srpnu schválený zákon, jenž vydalo ministerstvo pro podporu ctnosti a prevenci neřesti. Podle něho jsou ženské tělo, tvář a hlas „svůdné“ a je potřeba je skrýt.

Sbírka na více než sto stranách ženám zakazuje pohlédnout na jiné muže než svého manžela a příbuzné. Také po nich vyžaduje, aby jim nebyla vidět dolní polovina obličeje. Zakrytí vlasů je v zemi už samozřejmostí.

„Mravnostní policie Tálibánu získala v Kábulu i jinde bezprecedentní moc. Zatímco dříve byla v metropoli vzácným jevem, od konce srpna je všudypřítomná,“ popsala telefonicky z Afghánistánu deníku The Washington Post (WP) žena, jež si přála zůstat v anonymitě.

Vláda život Afghánek silně regulovala už před vyhlášením nejnovějších pravidel, nyní však ženy hovoří o sílících represích v městských oblastech, kde Tálibán pravidla prosazoval méně přísně než na venkově.

Mravnostní policisté obcházejí autobusové zastávky a nákupní centra, kde pátrají po ženách, které porušují pravidla oblékání nebo se smějí. Za „provinění“ je mohou pokárat, brutálně zbít i zatknout.

„Tálibán každý den hledá nové způsoby, jak omezit ženy. Nutí je umírat, dokud jsou naživu,“ popsala stanici NPR čtyřiatřicetiletá Fátima Etimadiová, jíž se podařilo zemi předloni opustit.

Ženy podle nového zákona nesmí odejít z domova, pokud to není „naléhavé“. Co přesně to znamená, ale zákon nedefinuje, a rozhodnutí je tak na strážcích mravnosti. Pokud žena vychází z domu, musí mít vždy mužského opatrovníka. Dosud to platilo v případě, že někam cestuje.

Zpěvem proti tyranii

Tálibán rychle po svém návratu k moci v srpnu 2021 zavedl rozsáhlá omezení vůči ženám, zejména v oblasti vzdělávání. Rovněž jim znemožnil pracovat ve státní správě a vykonávat řadu povolání. Postupně ženám rovněž zakázal chodit do parků, tělocvičen nebo lázní.

WP podotýká, že představitelé hnutí ale často nebyli schopni upřesnit, co tato pravidla ve skutečnosti znamenají, což ponechalo určitý prostor pro jejich výklad. Ten se projevil právě v regionálních rozdílech v tom, jak přísně byla tato pravidla vyžadována a dodržována.

„Nyní ale slábne naděje, že by vliv města mohl Tálibán zmírnit. V hnutí existují dvě skupiny. Jedna se zdála být umírněná a ochotná ohýbat pravidla. Ale teď, když byla omezení schválena jako zákon, se zdá, že selhala a že už pro nás není žádná naděje,“ uvedla z Afghánistánu čtyřiadvacetiletá Sajía.

Arash Mehrban @ArashMehrban1 چهره و صدا دو عنصرِ مهم و اساسی است. طالبان همین نقطه‌های اساسی را برمبنای شریعت هدف قرار داده‌اند تا برای همیشه زنان را منزوی و گوشه‌نشین کنند.



#صدای_زن_عورت_نیست https://t.co/YulygOra9O oblíbit odpovědět

Afghánky žijící v zahraničí se rozhodly proti novým restrikcím protestovat sdílením videí, na nichž zpívají. „Květ se rozvine, odhalí pramen svobody. Můj hlas není neslušný,“ zapěla spolu se svými kamarádkami Etimadiová.

„Kampaň je reakcí na děsivou objektifikaci a sexualizaci žen ze strany Tálibánu, který tvrdí, že hlas ženy se rovná jejímu intimnímu místu,“ řekla NPR afghánská výzkumnice Sahar Fetratová z organizace Human Rights Watch.

„Ženy vzkazují, že hlas není něco, co bychom měli zakrývat. Je to jejich hlas a je důležitý,“ dodala.

„Stroj na výrobu dětí“

Tálibán obratem po ukořistění moci zakázal dívkám vzdělávání s výjimkou prvního stupně základních škol.

OSN v srpnu uvedla, že přístup ke vzdělání nyní nemá zhruba 80 procent afghánských žen ve školním věku. Hnutí rovněž zakázalo ženám vyučovat muže a chlapce, což vyvolalo v afghánském školství krizi.

„Kvůli opatřením Tálibánu přišlo o přístup k vzdělání 1,4 milionu dívek,“ uvedla organizace. Zhruba 1,1 milionu dívek bylo v čtyřicetimilionové zemi mimo vzdělávací systém i před návratem hnutí k vládě.

„Celá země se změnila ve hřbitov ženských snů,“ řekla WP osmačtyřicetiletá žena z Kábulu. V 90. letech, kdy byl Tálibán poprvé u moci, nesměla studovat. Nyní se historie opakuje. „Původní náznaky, že vláda tálibánců bude podruhé méně extrémní, se nepotvrdily,“ podotkla.

Podle devětadvacetileté Nilofer Fahímíové, která v roce 2021 uprchla do Francie, dělá Tálibán z žen „bezejmenné, anonymní stíny“. „Nástroj, který se má používat a držet doma, stroj na výrobu dětí,“ řekla.

Tálibán tvrdí, že se řídí islámským právem šaría, a vyzval cizince, aby mu nevnucovali svou víru nebo vyjadřovali nesouhlas s jeho politikou. „Zahraniční subjekty se musí zdržet vměšování do afghánské správy, společnosti a vnitřních záležitostí – nebo vnucování svých názorů,“ vzkázal.

Řada žen v Kábulu podle WP ale pochybuje o náboženském zdůvodnění pravidel a domnívá se, že vláda možná přidává zákazy, aby později mohla jednat o jejich zmírnění s mezinárodním společenstvím.

Tálibán se zoufale snaží získat přístup k rezervám afghánské centrální banky, které zůstávají po jeho nástupu zmrazeny. Rovněž by rád získal mezinárodní uznání své vlády, k němuž dosud nepřistoupila žádná země.