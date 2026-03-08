Obavy z teroristického chatbota. Islámský stát otočil a učí se s umělou inteligencí

Afghánská odnož teroristické organizace Islámský stát vyzvala své příznivce, aby si osvojili umělou inteligenci (AI) a stali se „zodpovědnými mudžáhidy“ v online prostoru. Odborníci varují, že propojení extremistické ideologie s moderními AI nástroji představuje novou bezpečnostní hrozbu.
Člen Talibanu stojí na stráži v afghánském Kandaháru, kde se odehrála operace...

Člen Talibanu stojí na stráži v afghánském Kandaháru, kde se odehrála operace proti Islámskému státu Chorásán. (15. listopadu 2021) | foto: Javed TANVEER / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Islámský stát začal po teroristickém útoku na koncertní halu nedaleko Moskvy...
Výcvikový tábor Islámského státu na východě Afghánistánu (2021)
Obyvatelé Kábulu protestují proti Tálibánu a Islámskému státu. (1. června 2017)
Neznámí maskovaní agresoři zaútočili v centru na okraji Moskvy. Kromě střelby...
21 fotografií

Dvě nejnovější vydání Hlasu Chorásánu – anglického časopisu Islámského státu-Chorásán (IS-K) – se věnují instrukcím, jak využívat AI při náboženské propagandě. „Umělá inteligence je jako oheň. Může vám dát světlo a teplo domova, nebo ho proměnit v popel,“ zní titulek jednoho z textů, jenž líčí „odpovědné způsoby“ používání internetových chatbotů.

Autoři zároveň zdůrazňují nutnost opatrnosti. „AI je všude. Naučte se ji dřív, než se ona naučí příliš mnoho o vás. Vychovávejte děti a studenty tak, aby byli digitálně obezřetní a duchovně ukotvení,“ píše magazín.

Jak džihádisté válcují subsaharskou Afriku. Rozpoutaný teror může ohrozit i Evropu

Podle portálu Politico doporučuje využívat AI k anonymnímu vyhledávání informací, které nevede ke „sdílení citlivých údajů“ ani k „vystavování se zbytečným rizikům“. Zároveň varuje před sdílením osobních dat, před nahráváním důvěrných souborů i před dotazy týkajícími se politiky či bezpečnosti.

Magazín dokonce označuje gramotnost v oblasti umělé inteligence za „fard al-ajn“ – tedy osobní náboženskou povinnost, kterou musí každý muslim plnit stejně jako modlitbu či půst.

„Pozoruhodný moment“

Analytici v tom vidí výraznou změnu oproti dřívější skepsi džihádistických kruhů vůči moderním technologiím.

„Nepřekvapilo by mě, kdyby se radikalizace prostřednictvím chatbotů začala rychle šířit. Pokud dokážete vytvořit teroristický web, proč byste si nevytvořili teroristického chatbota?“ uvedl britský analytik Jonathan Hall.

Ze syrské věznice uprchlo asi 1500 členů Islámského státu

Bezpečnostní experti upozorňují, že nejde jen o experiment. Podle nich IS-K otevřeně zasazuje AI do svého ideologického rámce. „Po celá léta se skupiny jako IS stavěly k novým technologiím s opatrností. To činí tento moment pozoruhodným. IS-K už umělou inteligenci nejen toleruje, ale její používání výslovně podporuje,“ uvedl bezpečnostní odborník Avi Jager.

Islámský stát, další postrach Putina. Udeřit v Rusku je snazší než v Evropě

Islámský stát-Chorásán se v Afghánistánu objevil krátce poté, co jeho bojovníci obsadili v roce 2014 Sýrii a Irák, kde vytvořili samozvaný chalífát. Skupina působí v Afghánistánu, Pákistánu a postsovětských zemích Střední Asie. Její příslušníci v září 2024 provedli dva útoky v Afghánistánu, při kterých zemřelo asi 20 lidí, a v březnu téhož roku při útoku na koncertní síň v Moskvě zabili 145 lidí.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

