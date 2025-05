Zabíjeli spoutané děti, líčí britští veteráni „psychotické vraždění“ v Afghánistánu

„Spoutali chlapce a zastřelili ho. Bylo to očividně ještě dítě,“ popsal jeden z veteránů, jenž sloužil v SAS v Afghánistánu. „Zabíjení zadržených se stalo rutinou. Někoho prohledali, spoutali mu ruce stahovací páskou a zabili ho. Pásku odřízli a k tělu položili zbraň,“ dodal.

Nová svědectví, která získala stanice BBC, pocházejí od více než třiceti lidí, kteří sloužili ve zvláštních jednotkách nebo po jejich boku. Zahrnují obvinění z válečných zločinů, která pokrývají období více než deseti let – tedy mnohem delší než tři roky, které jsou v současné době v Británii předmětem veřejného vyšetřování.

Nejzávažnější obvinění – popravy neozbrojených či zraněných lidí – se poprvé týkají také SBS, elitní jednotky královského námořnictva.

Veterán, který v ní sloužil, řekl, že někteří vojáci podlehli „davové psychóze“, a jejich chování během operací popsal jako „barbarské“. „Viděl jsem, jak těm nejtišším klukům přepnulo a začali vykazovat vážné psychopatické rysy,“ řekl. „Chovali se protiprávně. Cítili se nedotknutelní.“

Speciální formace do Afghánistánu zamířily, aby chránily britské vojáky před bojovníky a atentátníky Tálibánu. Konflikt si mezi příslušníky britských ozbrojených sil vyžádal mnoho obětí – 457 jich přišlo o život a tisíce utrpěly zranění.

Britské ministerstvo obrany ohledně nových svědectví uvedlo, že je „plně odhodláno“ podpořit probíhající veřejné vyšetřování údajných válečných zločinů a že vyzývá všechny veterány, kteří mají relevantní informace, aby se přihlásili.

Očití svědci, kteří hovořili pod podmínkou zachování anonymity kvůli faktickému závazku mlčenlivosti o operacích speciálních sil, BBC sdělili, že během operací v Afghánistánu i Iráku pravidelně a záměrně porušovaly válečné zákony i ty nejšpičkovější britské pluky.

Tyto zákony stanoví, že při podobných operacích mohou být lidé úmyslně zabíjeni pouze tehdy, představují-li přímé ohrožení života britských vojáků nebo jiných osob. Příslušníci SAS a SBS si však podle očitých svědků stanovili pravidla vlastní.

Jeden ze svědků, který sloužil u SAS, uvedl, že se zabíjení stávalo „návykovou záležitostí“ a že někteří příslušníci elitního pluku byli v Afghánistánu „tímto pocitem opojeni“.

„Bylo tam hodně psychotických vrahů. Při některých operacích vojáci chodili do budov typu penzionů a všechny tam pozabíjeli,“ řekl tento svědek. „Přišli tam a na místě zabili všechny, kdo tam spali. Zabíjet lidi ve spánku je neospravedlnitelné,“ dodal.

„Věděli o tom všichni, po nejvyšší velení“

Jiný veterán, který sloužil u SBS, vypověděl, že po zajištění dané oblasti ji začaly pročesávat útočné týmy, jejichž členové stříleli všechny, kdo leželi na zemi, kontrolovali těla a doráželi každého, kdo zůstal naživu. „Čekalo se to, netajilo se to. Všichni o tom věděli,“ řekl.

Záměrné zabíjení zraněných lidí, které nepředstavují hrozbu, by znamenalo jasné porušení mezinárodního práva. Tento veterán ale řekl, že zranění byli zabíjeni zcela rutinně. To zabíjení bylo „úplně zbytečné“, dodal. „To nebyly rány z milosti. To byly vraždy.“

Očití svědci uvedli, že příslušníci speciálních sil pokládali na těla mrtvých takzvané „odhozené zbraně“, aby to na fotografiích, které týmy pořizovaly na místě činu, vypadalo, že byli ozbrojeni.

„Existoval falešný granát, který si s sebou brali, nemohl vybuchnout,“ řekl bývalý operátor SAS. Jiný veterán uvedl, že vojáci nosili pušky AK-47, které měly sklopnou pažbu, protože se jim snáze vešly do batohu a „snadněji se přinesly na cíl a nastražily u těla“.

„Pochopili jsme, jak sepisovat hlášení o závažných incidentech tak, aby nevyvolaly předání případu vojenské policii,“ řekl jeden z veteránů.

BBC podotýká, že operace britských speciálních sil nicméně vyvolaly hluboké znepokojení afghánských velitelů a vládních představitelů.

David Cameron, který jako britský premiér navštívil Afghánistán sedmkrát v období od června 2010 do listopadu 2013, tedy v době, kterou se nyní zabývá vyšetřování, o těchto obavách opakovaně informoval afghánský prezident Hamíd Karzáí.

„Afghánský prezident byl tak důsledný ve svých stížnostech na noční nálety, civilní oběti a zadržování, že neexistoval žádný vysoce postavený západní diplomat nebo vojenský velitel, který by si nevšiml, že ho to velmi dráždí,“ řekl generál Douglas Lute, bývalý velvyslanec USA při NATO.