Prodal jsem dceru, abych ji zachránil. Afghánci se uchylují k zoufalým činům

  12:33
Trýznivý hlad a nouze o práci. Taková je realita života v Afghánistánu, zejména pak v jeho nejchudších provinciích. Nedostatek peněz a neschopnost uživit rodinu nutí některé tamní obyvatele k tomu nejzoufalejšímu činu – prodat své děti v naději, že tím zajistí lepší život buď jim nebo zbytku své rodiny. Problémy v zemi navíc zhoršuje výrazné omezení zahraniční humanitární pomoci.
V afghánské oblasti Ghór rodiče prodávají své děti kvůli nedostatečným financím na jejich obživu. (27. července 2024)

Chudé poměry jsou pro afghánskou provincii Ghór charakteristické.
Rodina z chudé afghánské provincie Ghór (26. října 2021)
Takto probíhá školní výuka v jedné z nejchudších oblastí Afghánistánu provincii Ghór.
Chudou provincii Ghór v Afghánistánu poničily i záplavy. (19. května 2024)
Děsivé svědectví o aktuální situaci v jedné z nejchudších afghánských provincií Ghór přinesla stanicew BBC. V Čaghčaránu, tedy hlavním městě zmíněné oblasti, se každý den na náměstí shromažďují stovky mužů, kteří doufají v nabídku práce. Takřka nulové pracovní příležitosti jsou navíc často pouze krátkodobé a případná mzda je minimální, v tamní měně se pohybuje mezi 150 a 200 afghání, což v přepočtu činí asi padesát až sedmdesát českých korun za den.

Problémy pak dopadají zejména na děti, které se stávají kvůli zoufalství rodičů předmětem obchodu. „Jsem ochoten prodat své dcery na sňatek nebo domácí práce,“ říká jeden z obyvatel Abdul Rašíd Azimí.

„Kdybych prodal jednu dceru, mohl bych živit zbytek svých dětí alespoň čtyři roky,“ dodává s tím, že mu takové rozhodnutí trhá srdce. Další dvě jeho děti pracují ve městě jako čističi bot a nebo sbírají odpadky, které rodina používá k topení.

„Neměl jsem peníze na léčbu. Tak jsem svou dceru prodal příbuznému,“ vysvětluje své rozhodnutí další z mužů Saíd Ahmad a objímá pětiletou dívku, které za peníze od kupce zaplatil operaci za 200 tisíc afghání (tedy 67 tisíc korun). Konečná část za prodanou dceru však bude vyšší.

„Kdybych si tehdy vzal celou částku, okamžitě by si ji odvedl. Tak jsem mu řekl, ať mi teď dá jen tolik, kolik je potřeba na léčbu, a zbytek během příštích pěti let. Potom si ji může vzít,“ říká Ahmad.

Situace v Afghánistánu je kritická, OSN upozorňuje kromě nezaměstnanosti i na kolabující zdravotnictví, zvyšující se sucho a především na fakt, že tři ze čtyř tamních obyvatel si nejsou schopni zajistit základní životní potřeby.

Podle odhadů čelí počínajícímu hladomoru asi 4,7 milionu lidí, tedy desetina Afghánců. Situaci pomáhala v minulých letech stabilizovat štědrá humanitární pomoc, ta se však za poslední dobu radikálně snížila.

Důkazem jsou podle BBC i data OSN, která poukazují na to, že letošní poskytnutá částka je o sedmdesát procent nižší než v roce 2025. Afghánistánu chybí zejména podpora Spojených států, které byly tradičně největším dárcem. Loni svou pomoc však takřka zastavily a příspěvky výrazně omezily i další státy včetně Velké Británie.

Odklon od pomoci zdůvodňují západní země především nesouhlasem s politikou Tálibánu, který převzal moc v roce 2021. Ten však nařčení popírá a za nepříznivou situaci viní bývalou afghánskou vládu, jež padla po odchodu zahraničních vojsk.

