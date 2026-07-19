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V osmnácti rodila už čtyřikrát. Afghánci k dětským sňatkům zaslibují i miminka

Petra Miková
  12:33
V Afghánistánu opět přibývá nezletilých nevěst a matek. Rodiny prodávají své...

V Afghánistánu opět přibývá nezletilých nevěst a matek. Rodiny prodávají své děti, aby se uživily. | foto: Profimedia.cz

V Afghánistánu opět přibývá nezletilých nevěst a matek. Rodiny prodávají své...
Severovýchodní Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení. Dívky na snímku čekají na...
V Afghánistánu opět přibývá nezletilých nevěst a matek. Rodiny prodávají své...
V afghánské oblasti Ghór rodiče prodávají své děti kvůli nedostatečným financím...
40 fotografií
Je jí 18 let, ale už čtyřikrát porodila. Zatímco některé afghánské dívky se stávají matkami ještě před dosažením plnoletosti, jiné jsou jako budoucí nevěsty „zasnoubené“ už v kojeneckém věku. Po návratu Tálibánu podle lékařů i humanitárních organizací dětských sňatků opět výrazně přibývá. Rodiny prodávají své děti, aby se uživily či splatily dluhy.

Její nejmladší dítě je novorozenec, nejstaršímu jsou čtyři roky. „Když do země vstoupil Tálibán, právě jsem dokončila šestou třídu a měla jsem nastoupit do sedmé. Ale o dva měsíce později na mě otec vyvíjel obrovský tlak, abych si vzala svého bratrance. Poté, co mě několikrát zbil, jsem byla donucena souhlasit,“ řekla Sima (dívčino pravé jméno bylo změněno) podle deníku The Guardian ve spolupráci se Zan Times.

Ve 13 letech se provdala a dodnes žije ve stejné vesnici. Tam porodila i své děti. Jedno z nich zemřelo po roce života na zápal plic. Sama se stará o domácnost, nosí vodu, pase krávy a peče chléb v tradiční peci tandoor.

Dětské sňatky jsou v Afghánistánu stále na denním pořádku, dokládá nový zákoník

Její příběh ale není výjimečný, podotýkají deníky. Podle pracovníků veřejné nemocnice na severu Afghánistánu porodilo jen za první polovinu letošního roku 42 dívek mladších 18 let. Šest z nich bylo těhotných už podruhé, pět prodělalo mimoděložní těhotenství, které patří mezi hlavní příčiny úmrtí matek, osmnáct podstoupilo císařský řez a dvě z nich při porodu zemřely.

Podle porodní asistentky Shabnam (i její jméno bylo změněno) se rodiny často právě císařskému řezu brání. Obávají se totiž, že ženám omezí možnost mít další děti. Dvě mladé matky, o které pečovala, podle ní zemřely právě proto, že jejich manželé zákrok odmítli, popsala pro servery.

V Afghánistánu opět přibývá nezletilých nevěst a matek. Rodiny prodávají své děti, aby se uživily.
V Afghánistánu opět přibývá nezletilých nevěst a matek. Rodiny prodávají své děti, aby se uživily.
Severovýchodní Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení. Dívky na snímku čekají na pomoc. (2. září 2025)
V Afghánistánu opět přibývá nezletilých nevěst a matek. Rodiny prodávají své děti, aby se uživily.
40 fotografií

Dětské sňatky jsou jedním z důsledků vlády Tálibánu. Islamistické hnutí po svém návratu k moci ženám zakázalo navštěvovat střední a vysoké školy, výrazně omezilo jejich pohyb i možnost pracovat. Situaci navíc zhoršuje ekonomická krize. Přibližně tři čtvrtiny obyvatel Afghánistánu žijí v chudobě a nezaměstnanost dosahuje 13,3 procenta.

Mnohé rodiny proto hledají zoufalé řešení. Provdávají nebo prodávají své dcery, aby získaly peníze na živobytí nebo splatily dluhy, popisují deníky. Takový byl i příběh Simy – její otec dlužil peníze bratrovi, ona je sňatkem měla vyrovnat.

Jedna rodina dokonce zaslíbila jako budoucí nevěstu svou dvouměsíční dceru. S druhou rodinou se dohodla, že ji předá manželovi, až jí bude sedm až devět let.

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V květnu zároveň zavedlo hnutí nový zákoník upravující rozvody a dětské sňatky. Podle OSN posiluje systémovou diskriminaci a omezuje práva žen a dívek. Tamní vláda taková obvinění odmítá s tvrzením, že zákoník jedná v souladu s islámským právem. Tvrdí také, že země už nucené sňatky dívek zakázala.

Nový dekret stanovuje podmínky pro rozvod v případě dlouhodobého zmizení manžela, „nekompatibility, manželovy vady, nebo manželské smlouvy uzavřené příbuznými jménem nezletilého chlapce nebo dívky“. Ačkoli zákon ženám umožňuje rozvést se s manželem, je pro ně tento proces mnohem obtížnější než pro muže.

Dívky se převlékají za chlapce

Dětské sňatky nejsou v jižní Asii ale žádnou novinkou. Zatímco ve většině zemí regionu jejich počet postupně klesá, v Afghánistánu se po návratu Tálibánu v srpnu 2021 trend obrátil.

Pozornost ale poutá i další fenomén. Některé afghánské dívky se převlékají za chlapce. Tento zvyk má vlastní označení „bacha posh“, tedy „oblečená jako chlapec“. V Afghánistánu se takové případy zaznamenávají již po staletí, připomíná stanice NPR.

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V minulosti se podle ní některé dívky převlékaly za chlapce například proto, aby mohly sloužit jako vojáci. Dnes je důvod jiný. Přestrojení jim může umožnit pracovat a živit rodinu, pokud v ní není žádný muž schopný výdělku. Těžkou ekonomickou situaci ale často zažívají i domácnosti, kde muži žijí.

„Podle talibánské vize společnosti založené na naprosté podřízenosti žen mají ženy zakázáno vykonávat většinu druhů zaměstnání, jsou omezeny na pobyt v domácnosti a vyloučeny z veřejného života,“ říká výzkumnice organizace Human Rights Watch Sahar Fetrat.

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